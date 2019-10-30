Гибель 39 мигрантов и типичные истории вьетнамских гастарбайтеров
В скромном доме вьетнамца Ле Ван Ха отчаянье. Его родные пытается свыкнуться с мыслью, что, скорее всего, он был в том злополучном контейнере в графстве Эссекс, в котором на прошлой неделе были обнаружены тела 39 человек.
Его бабушка смотрит в пустоту, закрыв лицо руками. Супруга сидит молча, отказываясь от еды. Его отец Ле Минь Туан рыдает, крепко обнимая своего маленького внука.
- "Я умираю, мне нечем дышать". В грузовике с 39 телами могли находиться вьетнамцы
- Англия: грузовик, в котором нашли 39 тел, мог быть частью контрабандной автоколонны
- Рассказ беженца: "Мы боялись, что водитель фуры включит морозильник"
Историю Ле Ван Ха вплоть до трагического завершения его путешествия можно назвать типичной для молодого человека из этой бедной и преимущественно сельскохозяйственной части Вьетнама.
Он пошел по пути, проложенному тысячами других, отправившись в другую страну в поисках лучшего заработка. Он уехал в Европу три месяца назад, незадолго до рождения своего второго сына.
Семье пришлось взять кредит, чтобы завершить строительство дома и оплатить ему дорогу.
Контрабандисты требуют за свои услуги 25 тыс. долларов. Для Ле Минь Туана это огромная сумма, и ему пришлось заложить два земельных участка.
У Ле Ван Ха не было другого выбора, кроме как найти хорошую работу и выплатить кредит. Но все мечты рассыпались в прах.
"Теперь на нас висит огромный долг, - говорит Ле Минь Туан. - Не знаю даже, когда мы сможем его выплатить. Я уже старик, у меня слабое здоровье, а мне теперь придется помогать растить его детей".
Ле Минь Туан убежден, что его сын мертв. Незадолго до известия о гибели людей в грузовике сын сообщил ему в "Фейсбуке", что выезжает в Англию.
Большинство из тех, кто находился в контейнере, как предполагается, были выходцами из уезда Йентхань в провинции Нгеан.
Соседи приходят к родственникам пропавших, чтобы поддержать их в непростое время. Они вместе молятся перед семейными алтарями с фотографиями.
На одном из фото - улыбающееся лицо 19-летней Буй Тхи Нюнг. Ее портрет прикрепили над семейным алтарем. Семья девушки все еще надеется, что ее не было в грузовике.
Ее сестра Буй Тхи Лоан рассказала, что 21 октября они обменялись сообщениями в "Фейсбуке". Буй Тхи Нюнг упомянула, что находится на каком-то складе.
"Пока не было подтвержденной информации, - сказала она. - Пока что все обсуждается в интернете и соцсетях, так что мы еще не потеряли надежду. Нам известно, что в то время в Англию отправились три грузовика, и мы надеемся на чудо, на то, что она была в другом грузовике".
По ее словам, Буй Тхи Нюнг была самой смышленой из четырех сестер, у нее было много друзей, которые помогли ей собрать деньги на поездку. Ее семье не пришлось влезать в долги или что-то продавать.
Теперь они надеются, что им сообщат, что она жива, или в худшем случае помогут доставить ее тело во Вьетнам.
Новые дома, появившиеся в этом районе, свидетельствуют о том, что люди могут зарабатывать деньги, отправляясь работать в другие страны.
Многие выбирают Великобританию. Некоторые пытаются найти работу в таких странах, как Россия или Румыния, но, по их словам, надеяться там на хороший заработок крайне сложно.
Они рассказывают, что во Франции нелегальных мигрантов постоянно притесняет полиция. А в Британии существуют крепкие вьетнамские общины, и они помогают найти работу в салонах красоты, ресторанах или на фермах.
Люди обращаются к посредникам, связанным с преступным миром контрабандистов, которые берут значительные суммы за нелегальную перевозку людей в другие страны.
Размер оплаты бывает разным - от 13 до 40 тыс. долларов. За более высокую плату мигрант якобы получает VIP-обслуживание.
Многие из них выезжают из Вьетнама через Китай. Но, когда они добираются до пролива Ла-Манш, самым надежным способом добраться до Британии остается поездка в контейнере или кузове грузовика, вне зависимости то того, сколько заплатил человек контрабандистам.
После трагедии в Эссексе вьетнамский премьер-министр Нгуен Суан Фук распорядился провести расследование деятельности группировок контрабандистов.
Но нелегальная перевозка людей, в том числе женщин и детей, уже давно стала серьезной проблемой для страны.
В этом году Госдепартамент США в своем отчете о ситуации с торговлей людьми в мире перевел Вьетнам в более проблемную категорию.
Несмотря на все меры, предпринимаемые властями, незаконная перевозка людей приносит огромные доходы контрабандистам, бизнес которых продолжает процветать во Вьетнаме.