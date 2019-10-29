Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru. Зачем ему это?

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Сбербанк сообщил о подписании необязывающего соглашения с Газпромбанком о покупке миноритарной доли в компании "МФ Технологии", которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group, сообщает пресс-служба кредитной организации. Эксперты говорят, что Сбербанк стремится собрать как можно больше данных о своих клиентах и постепенно трансформируется из традиционного банка в IT-компанию.

"Сбербанк видит существенный потенциал в создаваемой совместно c Mail.Ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений", - говорится в сообщении на сайте банка.

Обязывающее соглашение, по информации Сбербанка, планируется заключить до конца текущего года.

В пресс-службе Mail.ru заявили, что рады укрепить взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк, но при этом подчеркнули, что сделка не относится к операционной деятельности компании.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании новой платформы на базе сервисов "Ситимобил" и Delivery Club. Стоимость совместного предприятия оценивалась более чем в 100 млрд рублей.

Как писала газета "Ведомости", совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group будет в первую очередь конкурировать с "Яндексом". Источник, близкий к одному из участников сделки, говорил изданию, что их альянс предполагает создание сильного конкурента сервисам "Яндекса".

Разносторонние сервисы

Как отметил в интервью Би-би-си старший аналитик по банковскому сектору инвестиционной компании АТОН Михаил Ганелин, Сбербанк все больше позиционирует себя не как традиционный банк, а как IT-компания, и с помощью подобных сделок пытается построить синергию с другими IT-компаниями.

"В силу размеров Сбербанк привлекают в основном крупные игроки - это "Яндекс", Mail.ru и Rambler. С "Яндексом" было объявлено о ряде крупных сделок, но партнерство не во всех сферах было успешным. Mail.ru - это крупный игрок на рынке социальных сетей, где зарегистрировано множество людей. Соответственно, у компании есть большие объемы данных", - говорит эксперт.

По его словам, доставка еды и транспорт - это не только наиболее быстрорастущие направления сферы услуг, но и источник данных о том, что люди едят, куда они едут, что заказывают.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/Tass Image caption Стоимость совместного предприятия Сбербанка и Mail.ru Group оценивалась более чем в 100 млрд рублей

Инвестиционный стратег финансовой компании "БКС Премьер" Александр Бахтин тоже полагает, что банковский бизнес в чистом виде постепенно уходит в прошлое, а классические банковские услуги - это уже довольно обыденное дело для клиентов, даже если сервис на высоком уровне.

"Один из показателей востребованности банковского приложения - частота, с которой им пользуются. Если там предлагается только стандартный набор финансовых услуг, то выигрывать в глазах клиента будут более разносторонние сервисы", - пояснил Би-би-си эксперт.

Приобретая доли в активах, подобных Mail.ru, Сбербанк может сформировать обширную экосистему с самыми разными сервисами, говорит Бахтин.

"Такая синергия удобна клиентам и для простоты идентификации - при оформлении каких-либо услуг не нужно будет вводить идентификационные данные, поскольку они и так есть у банка", - продолжает он.

Политическая сделка

По мнению директора сервиса верификации и идентификации IDX Светланы Беловой, сделка Сбербанка "скорее политическая, чем бизнесовая".

"Какого-то прорыва в области big data я не ожидаю. Сбербанк вряд ли узнает о своих клиентах сильно больше, чем знает теперь", - сказала она Би-би-си.

По оценкам Беловой, есть два затруднения для синергии от взаимообогащения баз двух компаний. Первая заключается в том, что на обработку данных Сбербанком потребуется согласие пользователей Mail.ru. Вторая проблема - в том, что Сбербанк недавно столкнулся с утечкой персональных данных своих клиентов.

"Скорее всего, сейчас его (Сбербанка) усилия будут направлены не на интеграцию с внешними источниками, а на усиление контроля за своими данными", - резюмирует Белова.

О возможной утечке учетных записей по кредитным картам кредитная организация сообщала в начале октября. Тогда в банке заявили, что подозревают в утечке одного из сотрудников, обладавшего правами администратора, и заверили, что похищенная информация не угрожает сохранности средств клиентов.

Реклама сэндвичей

В 2015 году Сбербанк приобрел контрольный пакет российской компании Segmento, которая специализируется на проведении рекламных кампаний в интернете.

От акционера Segmento получает обезличенные cookies (данные о поведении на сайте) клиентов, которые пользовались онлайн-услугами банка. По этим cookies их находят в соцсетях и интернете, чтобы прокрутить рекламу конкретного продукта.

Так, например, Segmento провел рекламную кампанию нового сэндвича от "Макдоналдс", рассказывал один из основателей компании Роман Нестер на конференции "Яндекса".

Сбербанк предоставил обезличенные данные о клиентах, которые расплачивались карточкой банка в "Макдоналдс", и им потом показали ролики нового продукта.