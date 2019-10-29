Выйдя из тюрьмы в США, Бутина многое рассказала российским телеканалам. Что из этого правда?

Media playback is unsupported on your device Как Марию Бутину встречали в Москве. Видео

Россиянка Мария Бутина, отбывшая в США большую часть из назначенного ей 18-месячного срока тюремного заключения, утром во вторник вернулась домой, в Барнаул. До этого она провела несколько дней в Москве, выступив в вечернем эфире ведущих федеральных телеканалов.

По словам россиянки, ее вина заключалась только в том, что она не зарегистрировалась в США в качестве иностранного агента, и даже американские судьи и прокуроры согласились с несправедливостью вынесенного ей приговора, извинившись перед ней.

Русская служба Би-би-си уточнила у адвоката россиянки Роберта Дрисколла и американских юристов, специализирующихся на защите выходцев из стран бывшего СССР, в чем именно признала себя виновной Мария Бутина и можно ли считать приговор, вынесенный вашингтонским судьей Таней Чаткан, неоправданно суровым.

Главной героиней российского телеэфира Мария Бутина стала еще в минувшую пятницу, 25 октября. Уже рано утром у входа в федеральную тюрьму Tallahassee Correctional Institution, расположенную в городе Таллахасси на севере штата Флорида, выстроились камеры нескольких российских телеканалов. Прямую трансляцию происходящего у входа в здание вели каналы "Россия-24" и RT.

Правда, через несколько часов этот эфир пришлось прервать: вопреки ожиданиям Мария Бутина перед камерами так и не появилась.

Согласно правилам, принятым в США, власти не предоставляют никакой информации о лицах, подлежащих депортации из страны до тех пор, пока они не окажутся у себя на родине. Данными о том, где именно находится россиянка и каким именно рейсом Мария Бутина будет отправлена в Россию, не располагал и ее вашингтонский адвокат Роберт Дрисколл.

"Она должна мне позвонить, когда у нее появится возможность", - пояснил он в пятницу Русской службе Би-би-си, добавив, что иного способа получить информацию о местонахождении своей клиентки у него нет.

По словам защитника, правила также запрещают перевозить депортируемых лиц самолетами иностранных авиакомпаний, так как это считается незаконным расходованием средств налогоплательщиков. Единственное исключение может быть сделано для авиакомпаний, выполняющих совместные рейсы американскими перевозчиками.

Адвокат предположил, что его подзащитная может быть перевезена в Атланту или Нью-Йорк и уже оттуда вылетит в Москву.

В российском посольстве в Вашингтоне также сообщили, что не располагают никакой информацией о местонахождении Бутиной.

Уже к вечеру пятницы выяснилось, что Мария Бутина под конвоем судебных приставов была доставлена на совместный рейс "Аэрофлота" и авиакомпании Delta, вылетающий из Майами. По странному стечению обстоятельств, именно на этот рейс заранее взяли билеты съемочные группы российских государственных телеканалов и корреспонденты государственного информационного агентства "Спутник".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze\tass Image caption В аэропорту "Шереметьево" Бутину встретили корреспонденты СМИ, отец Валерий Бутин и Мария Захарова

В следующие несколько дней Мария Бутина выступала в эфире ведущих федеральных телеканалов, объяснив, что претензии к ней со стороны властей США были связаны только с тем, что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Подобное нарушение обычно вообще не предполагает тюремного срока. По словам уроженки Барнаула, абсурдность ситуации признала даже судья Таня Чаткан, а до нее - сотрудники ФБР и прокуратуры, уже после окончания судебного процесса принесшие россиянке свои извинения.

Бутина посетовала на условия содержания в одиночной камере, где она провела 117 дней, а также пожаловалась на рацион питания заключенных в тюрьме во Флориде, где ей пришлось провести пять месяцев. В интервью агентству Sputnik она подчеркнула, что "чувствует ответственность" за свои слова.

"До этого я, наверное, могла бы сказать все что угодно, даже небылицы, - уточнила Бутина. - А теперь, когда к тебе приковано столько внимания, самое страшное - совершить ошибку".

Иностранный агент?

В многочисленных интервью после возвращения на родину сама Мария Бутина объясняла причину своего ареста "существующим в США расизмом" и тем, что, организуя встречи с консервативными американскими политиками и общественными деятелями, она официально не регистрировалась в качестве иностранного агента.

По ее утверждению, прокуратура выдвинула против нее именно такое обвинение, и именно в этом нарушении она признала свою вину, подписав в декабре 2018 года соглашение о сотрудничестве с обвинением.

"Я свою вину признала в нерегистрации иностранным агентом, - сообщила она в интервью РИА Новости. - Человек, который не сделал ничего нелегального, не взял никаких денег, нет пострадавших... В моих конечных документах единственный криминал в нерегистрации".

Media playback is unsupported on your device Мария Бутина признала вину: смягчит ли это наказание?

Эту версию озвучили и все без исключения телевизионные программы, посвященные депортации Марии Бутиной в Россию.

Между тем, в документах обвинения нет ни слова о нарушении закона о FARA (Foreign Agent Registration Act), регулирующего деятельность "иностранных агентов" в США. По решению Большого жюри присяжных, рассмотревшего улики, собранные прокуратурой, Марии Бутиной были предъявлены обвинения в нарушении параграфа 951 Уголовного кодекса США.

А в декабре прошлого года, в обмен на признание россиянкой своей вины и подписание соглашения о сотрудничестве со следствием, прокуратура и вовсе исключила из обвинительных документов какие-либо упоминания о нарушении правил регистрации в качестве "иностранного агента".

"Речь действительно идет не о нарушении закона FARA, а о нарушении параграфа 951, - пояснил Русской службе Би-би-си вашингтонский адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. - При всей внешней схожести этих законов, при том, что оба касаются деятельности иностранных агентов, есть и очень серьезная разница - параграф 951 касается деятельности нелегальных агентов иностранных государств и правительств. Именно в рамках этого закона в 2010 году признали свою вину члены группы российских нелегалов, среди которых была Анна Чапман".

Закон FARA, принятый в США в 1938 году для борьбы с нацистской пропагандой, обязывает любое частное лицо или организацию, ведущие в Америке политическую, рекламную или финансовую деятельность по заказу и в интересах иностранного правительства, иностранной организации или гражданина другого государства, сообщить об этом в министерство юстиции.

Правообладатель иллюстрации BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images Image caption Вашингтонский адвокат Бутиной Роберт Дрисколл называет вменяемую ей статью "шпионаж-лайт"

Лоббистские и юридические фирмы в США обычно проходят регистрацию добровольно, тем более что это никак не препятствует их работе. Они должны лишь раскрыть суммы контрактов и источники финансирования, а также предоставить в минюст информационные и другие материалы, касающиеся деятельности в качестве "иностранного агента".

Сейчас, например, в официальном перечне таких организаций на сайте министерства юстиции США числится 461 компания.

Список можно покинуть, направив уведомление о том, что у зарегистрированной в качестве "иноагента" фирмы или частного лица закончился контракт с иностранным представителем.

Нарушение этого закона предполает наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет и штраф в размере 10 тыс. долларов.

"Подобное наказание применяется крайне редко. Из совсем недавних примеров можно вспомнить разве то, что бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт сейчас ожидает решения суда по обвинению в том, что он скрыл факт своей работы на правительство Украины", - пояснил Роберт Дрисколл.

Параграф 951, принятый в 1948 году и затем дополненный в 1983, предполагает, что "нарушитель" действовал на территории США в качестве агента иностранного правительства, не имея дипломатического статуса и не уведомив о своей деятельности генерального прокурора Соединенных Штатов.

В ходе судебного процесса федеральная прокуратура США заявила, что Мария Бутина "не является шпионом в общепринятом смысле этого слова". Тем не менее в документах обвинения уточняется, что действия россиянки "были частью спланированной разведывательной операции, организованной Россией".

По мнению прокурора Эрика Кенерсона, например, Бутина действительно пыталась установить контакты между политиками России и США, но эти контакты, по его утверждению "были бы полезны только для правительства России".

В заявлении, подписанном бывшим помощником руководителя контрразведывательного департамента ФБР Робертом Андерсоном, утверждается, что уроженка Барнаула передавала в Москву материалы, позволяющие российским спецслужбам "выявлять и вербовать американских граждан в течении многих лет". Ее непосрественным куратором обвинение считает бывшего члена Совета Федерации и экс-зампреда Центробанка РФ Александра Торшина, покинувшего свой пост вскоре после ареста Бутиной.

"В данном случае основной уликой стали ее связи с Александром Торшиным, контакты с влиятельными (американскими консервативными) политиками, такими как бывший губернатор Скотт Уолкер и другими. Так что речь идет об обвинении по статье, которую можно назвать "шпионаж-лайт", - пояснил Русской службе Би-би-си Роберт Дрисколл, добавив, что по его мнению, россиянка "не сделала в США ничего нелегального".

За что извинилось ФБР?

В своих интервью после возвращения в Россию Мария Бутина неоднократно называла вынесенный ей приговор "сюрреалистическим" и необоснованным.

"Я думаю, что они правда считали, что они кого-то там поймали, но, прежде чем человека арестовывать, надо какие-то основания иметь, - сказала она в интервью телеканалу RT и агентству Sputnik. - Наверное, как-то разобрались и решили, что надо ж меня хоть в чем-то обвинить".

Между тем, адвокат Роберт Дрисколл, представлявший интересы Марии в суде, уверен, что ему удалось добиться достаточно "мягкого" приговора. Основной причиной защитник считает то, что он смог убедить свою клиентку согласиться признать свою вину и пойти на сотрудничество со следствием.

"За нарушение закона FARA ей грозило бы пять лет [заключения], - рассказал он Русской службе Би-би-си. - За нарушение параграфа (951) - 10 лет, плюс еще пять за отсутствие регистрации [в минюсте]. А в итоге, после того, как она признала свою вину, ее приговорили к 18 месяцам (тюремного заключения), из которых она отбыла только 15".

Правообладатель иллюстрации RT Image caption Мария Бутина много беседовала с российскими проправительственными СМИ

Перед вынесением приговора Бутиной федеральная прокуратура США передала в суд ходатайство, заявив, что россиянка оказала следствию "существенную помощь", и попросила смягчить наказание и приговорить ее к полутора годам тюремного заключения.

Адвокат Дрисколл также считает, что судья приговорила Марию Бутину к "минимально возможному наказанию".

"Конечно, мы настаивали на том, чтобы суд учел время, которая она провела в заключении после ареста, и надеялись, что ее выпустят в зале суда, - говорит он. - Но как бы то ни было, срок [к которому приговорили Бутину] оказался ниже того, что требуют в данном случае судебные инструкции".

Определяя срок наказания в США, судья руководствуется официальными таблицами, предписывающими, какое количество лет тюремного заключения предполагает то или иное преступление. В деле Марии Бутиной, как уверен ее адвокат, суд все же смягчил приговор.

"Судья учла несколько факторов. То, что Мария согласилась сотрудничать со следствием, что ранее она не совершала правонарушений, что она получила хорошее образование", - говорит Роберт Дрисколл.

Сама Мария Бутина, правда, заявила, что после судебного процесса судья извинилась перед ней, а до этого свои извинения принесли сотрудники ФБР и прокуратуры.

"Они (ФБР) даже потом передо мной извинялись, - сказала она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". - И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет".

Американский адвокат россиянки эту версию не поддержал.

"После вынесения приговора никаких извинений не было, - сообщил Роберт Дрисколл в разговоре с Русской службой Би-би-си. - Изначально [против Бутиной] прокуратурой были, среди прочих, выдвинуты обвинения в том, что она предлагала влиятельным республиканцам секс в обмен на контакты. Потом от этих обвинений отказались, и они [прокуратура] извинились за это. Судья согласилась с таким решением, заявив, что после того как она прочитала именно это обвинение, ей хватило нескольких минут, чтобы понять, насколько нелепо оно выглядит. Но сама судья не извинялась".

Были ли пытки?

После ареста в июле 2018 года, Мария Бутина в общей сложности провела в одиночном заключении ровно 117 дней. Россиянка считает, что в тюрьме под Вашингтоном с ней обращались, "как с террористом", не давали спать и в первые недели отказывали в праве на телефонные звонки родным.

На вопрос ведущего телеканала RT о том, пытали ли ее в американской тюрьме, Мария Бутина ответила: "Да".

"Не давали спать в вашингтонской тюрьме, - сказала она. - Мне поставили suicide watch - для людей, которые имеют склонность к самоубийству... Ко мне посадили надзирателя, открыли дверь камеры... Более того, ночью меня будили каждые четверть часа, включая свет. Видимо, хотели посмотреть, дышу я или не дышу".

Нью-йоркский адвокат, согласившийся прокомментировать заявления Бутиной на условиях анонимности, так как он не имел непосредственного отношения к делу россиянки, сообщил Русской службе Би-би-си, что подобная практика действительно существует в американских тюрьмах.

Правообладатель иллюстрации youtube.com/c/poedinoktv Image caption "Нужно было найти крайних", - сказал о случае Бутиной Владимир Соловьев

"Это специальное "крыло" тюрьмы, где в одиночных камерах могут содержать подследственных или осужденных, если администрация считает, что им может угрожать опасность или если есть основания считать, что опасными для окружающих могут быть они", - пояснил юрист.

По его утверждению, вновь прибывшие заключенные обычно проводят в подобном "крыле" несколько дней, пока с ними работают тюремные врачи и психологи, оценивая общее состояние заключенных.

"Если врач по каким-то причинам решит, что заключенный может совершить самоубийство, за ним действительно устанавливают особое непрерывное наблюдение, - говорит собеседник Би-би-си. - Поводом для принятия подобных мер могут быть слова или высказывания самого заключенного, сообщение его адвоката, предупреждение сотрудников тюремной администрации или следователей, которые нашли какие-то документы или переписку, свидетельствующие о риске для жизни человека".

Адвокат Роберт Дрисколл, в свою очередь, подтвердил, что подобная практика действительно широко распространена в тюремной системе США.

"Это случается даже когда речь идет о столь незначительных преступлениях, как у Марии (Бутиной), - сказал он в разговоре с Русской службой Би-би-си. - Действительно, в течение некоторого времени она проводила 22 часа в сутки в одиночной камере, ей передавали еду через специальное окно, а покидать камеру разрешалось только ночью, с 2 до 4 часов. Докладчики ООН считают подобную практику нарушением прав человека, но США и правда используют ее чаще, чем другие страны".

После вынесения приговора Мария Бутина была переведена в тюрьму города Таллахасси, на севере штата Флорида. По ее утверждению, после этого условия содержания заметно улучшились, а претензии были разве что по поводу рациона заключенных.

"У нас каждый четверг был куриный день в тюрьме, - рассказала она телеканалу RT и агентству Sputnik. - Куриный день - это борьба за курицу всегда была. Потому что куриные ножки маленькие, а есть хочется. И это единственное настоящее мясо, которое дают... И еще бананы. Бананы почему-то в Америке дефицит, как оказалось... Бананы давали только по праздникам".

Согласно правилам федерального Бюро тюрем США, каждый заключенный имеет право покупать в тюремном магазине продукты, предметы гигиены, одежду и личные вещи на сумму в 320 долларов в месяц. Эти средства могут переводить друзья и родственники на счет осужденного, куда зачисляются и деньги, заработанные заключенным в тюрьме.

На этом же сайте опубликовано ежедневное меню заключенных в штате Флорида, включающее несколько видов мяса и курицы. В списке товаров тюремного магазина фигурируют несколько десятков блюд из говядины и индейки.

Адвокат Роберт Дрисколл подтвердил, что тюрьма в Таллахасси является учреждением "минимального режима", где содержатся заключенные, не совершившие "серьезных или насильственных" преступлений.

"Это, конечно, не лагерь, где сидела Марта Стюарт (популярный автор кулинарных книг и телеведущая), в котором почти нет охраны и нет заборов, - говорит он. - Но иностранца не могут направить в подобное учреждение. В Таллахасси вы, конечно, лишены свободы, но все же это намного лучше, чем обычная тюрьма".

Адвокат подчеркнул, что после перевода во Флориду условия жизни Марии Бутиной заметно улучшились.

"Это фрукты и овощи каждый день, у нее появилось возможность ежедневно совершать пробежки и даже раз в неделю звонить родным по видеосвязи", - сказал Роберт Дрисколл.

По его словам, некие "друзья" регулярно перечисляли деньги на счет россиянки.

"Они делали все, чтобы там постоянно было не менее 100 долларов", - говорит адвокат.

Работа в тюремной столовой, как утверждает юрист, позволила Марии Бутиной легче переносить заключение.

"Это внесло в ее жизнь какой-то распорядок, - пояснил Роберт Дрисколл. - Плюс, конечно, принесло дополнительные деньги, на которые она смогла купить (в тюремном магазине) MP3 плейер, дополнительную пару кроссовок и другие мелочи".

В интервью телекомпании RT россиянка не исключила, что может попытаться обжаловать приговор, вынесенный ей в США.

"Я на сегодняшний день обдумываю, как продолжать свою борьбу. Потому что мое возвращение - это не конец всей истории", - сказала Мария Бутина.

Адвокат Роберт Дрисколл сообщил Русской службе Би-би-си, что с ним только недавно рассчитались за услуги, оказанные во время судебного разбирательства, и он сомневается, что сможет вновь представлять интересы россиянки.

"Мне не платили почти все это время, и все расходы мне пришлось покрывать самому, - сказал он. - Конечно, мои партнеры по юридической фирме были недовольны, но я смог их убедить. Я не буду рассказывать, кто именно, но определенные люди собрали деньги, и счета удалось закрыть. Они не связаны с российским посольством, но я не хочу называть их имена".