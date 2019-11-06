Ученые: нарциссы - "ужасные люди, но счастливые"?

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Нарциссы могут очень сильно ошибаться по поводу своей значимости. Можно сколько угодно упрекать их в отсутствии скромности. Но психологи говорят, что нарциссы, как правило, гораздо более счастливы, чем большинство людей, не склонных к чрезмерному самолюбованию.

Согласно данным исследования ученых из Университета Квинс в Белфасте, нарциссы своим поведением могут выводить из себя и приводить в ярость окружающих, но их самих мало что может привести в уныние или заставить переживать.

По словам психолога Костаса Папагеоргиу, негативное отношение к нарциссизму не позволяет нам увидеть и те преимущества, которыми пользуются сами нарциссы.

Нарциссизм - одна из негативных личных характеристик, соседствующих с однозначно негативными личностными чертами - макиавеллизмом и психопатией. Согласно ряду психогенетических исследований, в наследовании так называемой "темной триады" - нарциссизма, макиавеллизма и психопатии - найдены генетические корреляции, хотя и довольно скромные.

По словам Папагеоргиу, хотя в целом явление нарциссизма можно рассматривать как негативное для общества, тем не менее самому носителю этих черт оно может быть подчас очень выгодно.

Нарциссы могут игнорировать интересы других и провоцировать окружающих на негативные эмоции, но самих себя, нарциссы берегут от стресса, переживаний, плохих эмоций и... недовольства собой.

Никакой вины и стыда

У них гораздо ниже уровень стресса, чем у многих, не подверженных нарциссизму, и соответственно они смотрят на жизнь более оптимистично. От негативных эмоций их надежно защищает их самоуверенность и чувство собственной важности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хотя мы и считаем нарциссов "токсичными", сейчас их как никогда много

Это исследование подтверждает данные предыдущей работы ученых из Белфаста, которые установили, что нарциссы, как правило, делают более успешную карьеру и более удачливы в социальной жизни. Их психологическая жесткость и стойкость помогает им лучше справляться с трудностями, поскольку они не склонны расстраиваться из-за отказов и неудач, поскольку они не считают себя "виноватыми" или ответственными за эти неудачи.

Кроме того, психологи отмечают, что нарциссы не боятся риска, будучи уверенными в собственном превосходстве, даже если эта уверенность совершенно не оправдана. Также они действуют гораздо жестче и решительнее, потому что они не склонны сочувствовать окружающим, почти не испытывают чувства стыда и не считают себя в чем-либо виноватыми.

В итоге, оказывается, что несмотря на такие негативные для общества личные качества, нарциссы часто бывают вознаграждены за свою самоуверенность.

Психологи также пытаются понять, почему в современном обществе нарциссов значительно больше, чем раньше - как в политике, в социальных медиа, среди знаменитостей - хотя само по себе нарциссизм осуждается и считается "социально токсичным". Или они, благодаря социальным сетям, просто становятся более заметными для большего числа людей?

Костас Папагеоргиу также обращает внимание на то, что нарциссы бывают разные - в зависимости от личных характеристик, и обстоятельств.

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Есть нарциссы с высоким статусом, облеченные властью и с непомерно раздутым чувством собственной важности. Именно такие "великолепные" нарциссы будут довольно хорошо справляться со стрессом, и в целом будут обладать очень позитивными чертами, говорит ученый.

А есть довольно уязвимые нарциссы, которые всегда готовы к обороне и склонны смотреть на других людей как на врагов.

"Конечно, не все проявления нарциссизма можно назвать положительными, но некоторые характеристики при определенных обстоятельствах определенно могут быть полезными для самого нарцисса", - говорит Папагеоргиу.

Как подчеркивают исследователи, на нарциссизм не надо смотреть как на однозначно плохое или хорошее явление. "Это всего лишь одна из черт человеческого характера - и может быть в зависимости от обстоятельств как полезной, так и вредной", - заключает Костас Папагеоргиу.

Здоровый и злокачественный нарциссизм

Это исследование, собственно, подтверждает слова изестного психиатра ХХ века Курта Шнайдера о том, что нарциссы не столько страдают сами, сколько заставляют страдать других людей.

Возникает вполне закономерный вопрос: а приносит ли нарциссизм страдания самому нарциссу?

Как говорят психологи, все зависит от степени проявления нарциссического расстройства и обстоятельств. Многие нарциссы проживают жизнь, так и не узнав о том, что они были теми самыми нарциссами.

По словам психологов, нарциссизм может проявляться по-разному, и некоторые формы нарциссизма можно назвать "здоровыми", а другие будут явно "патологическими".

При "здоровой форме" нарциссизма на первый план в самосознании выходить амбициозность, самоуверенность, перфекционизм, стремление ставить завышенные цели. Именно эти черты определяют предрасположенность нарцисов к руководящим ролям и успех в обществе. Как правило, при здоровой форме нарциссизма, адаптация самого нарцисса в обществе не нарушена. Окружающие, как и сам нарцисс, вряд ли заподозрят какое-либо отклонение в поведении человека, скорее всего, его будут просто считать уверенным в себе и немного самовлюбленным человеком.

"Без «здорового» нарциссизма (если такое понятие уместно) вряд ли получится стать успешным, публичным, популярным. Не-нарциссу будет сложно оказаться на вершине управленческой пирамиды или шоубизнеса. Ведь «дарить красоту» и привлекать внимание - побочный, профессионально развитый навык, которым нарцисс виртуозно владеет, а талант при этом - приятное, но не обязательное дополнение", - говорит психолог Владислав Чубаров.

Интересно, можно ли без нарциссической акцентуации стать успешным, популярным, богатым, знаменитым или влиятельным? Как отмечает Владислав Чубаров, этот вопрос можно задать и по-другому: а нужно ли не-нарциссу успех, популярность, богатство и власть?

Нарциссы, в силу профессионального умения нравиться, «подсаживать на себя», зачастую прекрасно социально адаптированы. Они могут даже заниматься благотворительностью, укрепляя свой имидж.

Собственно, такой нарцисс может и не создавать проблем для окружающих. Так что и окружающие не смогут догататься, что перед ними - нарцисс.

Нарцисс не придет на психотерапию. Ну разве что ненадолго - к успешному и модному психологу, в перерыве между парикмахером и массажистом.

"Кризис может наступить, когда нарцисс осознает, что «…жизнь пройдена наполовину, а мне казалось, что горы сдвину». Вместе с осознанием этого приходит разочарование в себе с точки зрения статуса, богатства, признания, места в обществе, если человеку уже за 40, а он еще не звезда в своей нише. Если же нарцисс - звезда и купается в лучах славы, то может и не случиться никакого кризиса вовсе", - говорит Владислав Чубаров.

Другими словами, страдать нарцисс начинает только тогда, когда он по каким-то причинам лишен так необходимого ему внимания, успеха и восхищения. Здесь появляется шанс, что произойдет запуск процесса осознания проблемы, и, возможно, нарцисс начнет догадываться о том, кто он есть на самом деле.

Никите Сухорутченко сейчас 28 лет. Несколько лет назад он осознал, что подвержен нарциссическому расстройству личности. Сейчас он ведет блог Вконтакте, чтобы помочь как жертвам нарциссов, так и самим нарциссам, желающим исправить положение дел.

Никита считает, что ему повезло. Его бросила его девушка, которую, по его словам, он считал "своей собственностью".

"Страшно представить, что бы случилось, если бы мы «боролись за наши отношения», «шли до конца» и «не сдавались». Я думаю, рано или поздно я бы ее убил. Если бы мой нарциссизм продолжала подпитывать чья-то бесконечная любовь, то он бы обязательно развился до той степени, когда человека можно убить из ревности", - пишет Никита.

А потом Никита ушел в армию. "Где мне в течение года очень доходчиво объясняли, что я не особо важен", - рассказывает блогер.

Цепочка этих казалось бы не самых хороших событий заставила молодого человека задуматься о собственном отношении к оружающим. Постепенно он осознал проблему и начал путь исправления. Однако, по словам Никиты, ему эта борьба дается нелегко.

"Я не способен осознать себя, как обычного человека. То есть, я могу это сделать умом, но глубоко в душе я всегда буду уверен, что я самый особенный, и всё, что со мной случается, преисполнено особым значением... Беда в том, что люди очень редко принуждают себя думать о благе окружающих. Нарциссы, как я уже сказал, не плохие сами по себе, они не орки и не гоблины, они не порождения ада. Они обычные люди, которые искренне не понимают, как это так, не быть особенным.

Сейчас Никита дает такие советы жертвам нарциссов: "Если вы девушка, то от нарцисса надо бежать сразу. Причем с абсолютно нулевой толерантностью к его чувствам. Помните о том, что вы оказываете услугу и себе, и ему. Вы будете свободны и найдете нормального. А он получает шанс стать нормальным".

Но так ли легко нарциссу стать нормальным?

Нарциссизм - это компенсация заниженной самооценки, непробиваемая психическая защита от недолюбленности в детстве. - говорит Владислав Чубаров

"От нарциссизма сложно отказаться - ведь тогда человеку станет грустно, одиноко и скучно без внимания других, наступит «нарциссический крах», депрессия. Бывает так, что некоторые нарциссы, которых жизнь случайно вытолкнула из ранее непробиваемых психических защит, начинают осознавать, что они на самом деле делают со своей душой. Столкнувшись с такой ситуацией, они чаще всего заканчивают смотреть вглубь себя и замещают экзистенциальную тревогу, которая стала просачиваться через пробоину в защитах, наркотиками, сексом, алкоголем или чем-то еще".

Именно в этот момент нарцисс может оказаться у врача - правда совсем по другому поводу. Считается, что нарциссическое расстройство часто сочетается с другими психическими расстройствами, в частности, с депрессией, биполярным расстройством, анорексией и злоупотреблением химическими веществами. На самом деле, как отмечают психологи, все эти расстройства во многих случаях могут быть следствием нарциссического расстройства личности.

При тяжелом нарциссическом расстройстве личности начинаются серьезные проблемы: поведение нарцисса создает массу проблем как для окружающих, так и для него самого. Таки нарциссы склонны к скандалам, агрессивному поведению и аутоагрессии, вплоть до попыток самоубийства.

"Нарцисс в глубине души презирает себя и переносит эту неосознанную ненависть на других людей, которые не соответствуют его представлению о совершенстве", - говорит Владислав Чубаров.

Известный психоаналитик Отто Кернберг также упоминает "злокачественный нарциссизм" - это тот случай, когда нарциссизм сочетается с антисоциальным расстройством личности. Такие люди ведут себя агрессивно, могут эксплуатировать окружающих, очень мстительны, и довольно опасны для общества, поскольку могут совершать жестокие преступления.

Диагностика и лечение

Термин "нарциссическая личность" был введен в 1925 году Робертом Уэлдером.

С 1968 года Американская психиатрическая ассоциация использует понятие "нарциссическое расстройство личности", которым до сих пор обозначают патологическую форму нарциссизма.

В принятой в России Международной классификации болезней (МКБ-10) нет диагноза "нарциссическое расстройство личности", для случаев патологического нарциссического рассторйства используется определение "специфические расстройства личности".

Американская классификация создавалась под мощным влиянием психоанализа, а европейская международная классификация, которая принята у нас, — под влиянием классической психиатрии, где психоаналитические тенденции не учитывались, а больше отталкивались от биологии. У нарциссического расстройства биологических корней как таковых нет,

Поэтому нарциссизм как диагноз в Европе и в России ставится редко.

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Основной метод лечения патологических форм нарциссизма - психоаналитическая терапия. Пока таблеток от нациссизма фармацевты не придумали. Для лечения нарциссизма используются те же препараты, что и при лечении психических расстройств - антидепрессанты, нейролептики, стабилизаторы настроения.

Сложность диагностики и выявления этого расстройства заключается, как уже говорилось, в том, что очень редко сам нарцисс способен заподозрить у себя это расстройство.

Как правило, к врачу нарциссы приходят с другими психическими расстройствами, которые так или иначе связаны с нарциссическим расстройством или сопровождают его - депрессией, биполярным расстройством, анорексией и злоупотреблением химическими веществами.

Нередко врачи даже не говорят пациенту о наличии этого расстройства, а просто проводят комплексную терапию.

В среднем распространенность нарциссического расстройства личности в мире составляет 1.06% всего населения. При этом, в зависимости от региона распространенность этого расстройства может составлять от 0% до 6,2%. Нарциссическое расстройство часто сочетается с другими психическими расстройствами, в частности, с депрессией, биполярным расстройством, анорексией и злоупотреблением химическими веществами.

Культурный контекст

Кроме того, надо учитывать, что в западной культуре нарциссические модели поведения - идивидуализм, стремление к успеху и превосходству - поощряются. В восточных культурах нарциссизм проявляется по-другому и имеет меньше внешних проявлений.

"Люди, жившие к западу от границы между ГДР и ФРГ, или от Берлинской стены, в среднем отличаются более высоким уровнем нарциссизма, чем немцы, которые провели детство на территории социалистической половины Германии. Что интересно, эти различия более всего заметны в проявлениях "грандиозного нарциссизма" — гипертрофированного чувства собственного превосходства", — рассказывает Штефан Рёпке (Stefan Röpke) из Медицинского университета Берлина. говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

При этом к нарциссизму более склонны мужчины (или в их поведении больше признаков нарциссизма?)

есть нарциссические культуры — западноевропейские и те, где нарциссизм проявляется другим образом, например культуры восточных и африканских стран. Особая культура, традиции выставления диагноза, модели воспитания детей в совокупности приводят к тому, что где-то случаев диагностики нарциссизма будет очень мало, а где-то много.

Кроме того, психологи выделяют еще одну форму нарциссизма - "временный" или "переходный" нарциссизм, который может возникать в качестве защитной реакции на травмирующие психику события. Нарцисстический подход и самосознание может послужить в некоторых случаях хорошей самозащитой.

Нарциссы тоже плачут

По словам изестного психиатра ХХ века Курта Шнайдера, нарциссы не столько страдают сами, сколько заставляют страдать других людей. В целом это так, и возможно, что в случае с нарциссами окружающие в любой ситуации все равно страдают больше из-за поведения нарцисса, чем сам нарцисс.

Тем не менее, патологическая форма нарциссизма, а иногда и умеренная, приносит нарциссу довольно много страданий, особенно если человек осознает проблему.

Она бросила меня года через три. Это было лучшее, что она могла сделать для нас обоих. Страшно представить, что бы случилось, если бы мы «боролись за наши отношения», «шли до конца» и «не сдавались». Я думаю, рано или поздно я бы ее убил. Если бы мой нарциссизм продолжала подпитывать чья-то бесконечная любовь, то он бы обязательно развился до той степени, когда человека можно убить из ревности. Слава Богу, что меня и мой нарциссизм отрезали от живительного источника.

Я думаю, примерно тогда начались мои первые шаги к борьбе с собственной природой. Они были небыстрые. Сначала я пошел в армию, где мне в течение года очень доходчиво объясняли, что я не особо важен. Потом я работал в сфере обслуживания, где собственную важность тоже часто приходится проглатывать. А потом я начал все чаще и чаще принимать участие в виртуальных дискуссиях о нравственности, что, в общем-то, более-менее выравняло мой путь развития и позволило задумываться о том, что чувствуют другие.

Большинству нарциссов не везет так, как мне. Во-первых, не все девушки такие же волевые и сильные, как моя первая девушка.

Никита Сухорутченко (блог Вконтакте)

Дело в том, что я сам нарцисс. Я создал проект помощи против абьюза, я пишу статьи про то, как избежать абьюза, я очень аккуратен в своих собственных отношениях

Нарциссы, как я уже сказал, не плохие сами по себе, они не орки и не гоблины, они не порождения ада. Они обычные люди, которые искренне не понимают, как это так, не быть особенным.

внутренняя пустота

зависимость от оценки других

депрессия

неумение сопереживать и любить

склонность к манипуляциям

Нас всех в той или иной степени волнует, что о нас думают, но для нарцисса это вопрос жизни, — уточняет Татьяна Воскресенская. — Он существует для самого себя только как отражение в глазах других людей. Поэтому, когда от него отворачиваются, исчезновение отражения он воспринимает как угрозу своему существованию. Отсюда же его острая реакция на критику: он будет яростно защищаться, обвиняя других в полном ничтожестве».

Вы замечаете, что он говорит только о себе, о своих успехах и подвигах, требуя особого внимания к себе. Он идеализирует все свои дела и достижения и часто обесценивает успехи других людей. В ответ на малейшую критику впадает в ярость или обдает зимним холодом.

Не вздумайте усомниться в его уникальности, иначе вы навлечете на себя его гнев — он отвернется и воздвигнет между вами стену молчания. Такие люди часто отрицают свою потребность в чужом участии, но на самом деле нуждаются в восторгах окружающих. Их самооценка зависит от мнения других.

Нарциссизм - это компенсация заниженной самооценки, непробиваемая психическая защита от недолюбленности в детстве.

Нарцисс не видит, не чувствует других, умело завораживает, очаровывает, ищет свое отражение в глазах людей. Заполучив внимание, любовь и признание, типичный нарцисс отвергает человека, переключаясь на следующую «жертву». Причем делает он это часто с легкостью, радостью и без злого умысла.

Нарцисс в глубине души презирает себя и переносит эту неосознанную ненависть на других людей, которые не соответствуют его представлению о совершенстве

Кризис может наступить, когда нарцисс осознает, что «…жизнь пройдена наполовину, а мне казалось, что горы сдвину». Вместе с осознанием этого приходит разочарование в себе с точки зрения статуса, богатства, признания, места в обществе, если человеку уже за 40, а он еще не звезда в своей нише. Если же нарцисс - звезда и купается в лучах славы, то может и не случиться никакого кризиса вовсе.

Нарциссы, в силу профессионального умения нравиться, «подсаживать на себя», зачастую прекрасно социально адаптированы. Они могут даже заниматься благотворительностью, укрепляя свой имидж.

Нарцисс не придет на психотерапию. Ну разве что ненадолго - к успешному и модному психологу, в перерыве между парикмахером и массажистом.

Без «здорового» нарциссизма (если такое понятие уместно) вряд ли получится стать успешным, публичным, популярным. Не-нарциссу будет сложно оказаться на вершине управленческой пирамиды или шоубизнеса. Ведь «дарить красоту» и привлекать внимание - побочный, профессионально развитый навык, которым нарцисс виртуозно владеет, а талант при этом - приятное, но не обязательное дополнение.

Чем искренней выглядит такой человек, чем лучше умеет в моменте сам поверить в то, что он говорит и чем правдоподобней выглядит его желание быть хорошим, честным, справедливым и добрым, тем больше людей ведутся на его обаяние, принимая внимание нарцисса к себе - за эмпатию, его обаяние - за красоту души, а красивые речи - за искренние намерения

Нарцисс, который руководствуется принципами морали и справедливости - отдельный «танец с саблями». Если это хороший и умный манипулятор, мало кому удастся вывести его на чистую воду. А таких на руководящих постах - легион.

Интересно, можно ли без нарциссической акцентуации стать успешным, популярным, богатым, знаменитым или влиятельным?

А нужно ли это не-нарциссу?

От нарциссизма сложно отказаться - ведь тогда человеку станет грустно, одиноко и скучно без внимания других, наступит «нарциссический крах», депрессия. Бывает так, что некоторые нарциссы, которых жизнь случайно вытолкнула из ранее непробиваемых психических защит, начинают осознавать, что они на самом деле делают со своей душой. Столкнувшись с такой ситуацией, они чаще всего заканчивают смотреть вглубь себя и замещают экзистенциальную тревогу, которая стала просачиваться через пробоину в защитах, наркотиками, сексом, алкоголем или чем-то еще.

ейрофизиологических исследований нарциссизма мало, и они показывают неспецифические данные. У пациентов с нарциссическим расстройством личности возможна функциональная дефицитарность лобных долей мозга, некоторых подкорковых структур; у них снижен контроль, и наблюдаются аффективные спады. Такой профиль нейрофизиологической дисфункции характерен для многих расстройств личности и многих психических расстройств. Специфики в устройстве мозга людей с нарциссизмом пока не удается найти.