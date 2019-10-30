Как распознать "тихий инфаркт"? И можно ли его вообще не заметить?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Острая боль в груди, резкий скачок давления, внезапный приступ одышки. Примерно так мы представляем себе симптомы инфаркта - и нередко именно так и происходит.

В числе других признаков, по которым можно распознать острый сердечный приступ, - режущая боль в руке или в районе шеи, головокружение, обильное потоотделение.

Но что если приступ проходит без столь очевидных симптомов - так, что сам больной даже не знает, что пережил инфаркт?

Как показывает исследование Гарвардского университета, такое случается значительно чаще, чем предполагали медики. Почти половина всех случаев острого сердечного приступа (45%) приходится на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI - silent myocardial infarction), который чаще поражает мужчин.

"Симптомы SMI могут быть выражены настолько слабо и продолжаться так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьезную проблему - так что зачастую мужчины их просто игнорируют", - объясняет профессор клиник Гарвардского университета Джордж Плацки.

Например, усталость или физический дискомфорт мужчины часто могут списать на переработку, плохой сон или даже просто возрастные изменения в организме. А слабую боль в горле или в районе груди примут за симптомы изжоги или несварения.

Кроме того, нередко сложно точно определить, откуда именно исходят болевые ощущения. Например, резкая боль в левой части грудной клетки скорее всего заставит вас заподозрить сердечный приступ, но "тихий инфаркт" может вызвать лишь небольшой дискомфорт в груди в целом.

Тревожные признаки и поводы для беспокойства:

дискомфорт в центре грудной клетки (легкое ощущение давящей боли), который не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь;

общий дискомфорт в верхней части тела в целом - например, неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти;

затрудненное дыхание до или после неприятных ощущений в груди;

внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.

"Иногда человек вообще чувствует себя совершенно нормально - как во время, так и после SMI, - что лишь увеличивает риск того, что тревожные сигналы не будут замечены", - предупреждает профессор Плацки.

Именно поэтому результаты исследования гарвардских медиков, опубликованное в журнале Американской медицинской ассоциации, особенно настораживают.

В группе риска - мужчины

Врачи обследовали почти 2000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших заболеваний сердечно-сосудистой системы, а спустя 10 лет повторно сделали МРТ сердца тем же пациентам.

У 8% из них на сердце были обнаружены рубцы, свидетельствующие о перенесенном инфаркте миокарда - при этом 78% переживших приступ пациентов даже не знали об этом.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library

Мужчины переживали "тихий инфаркт" в пять раз чаще, чем женщины.

Судя по результатам исследования, факторы риска SMI - ровно такие же, как и у обычного инфаркта: курение, лишний вес, недостаток физических нагрузок, высокое давление, уровень холестерина и диабет.

"В результате SMI сердце начинает хуже работать, на нем появляются рубцы, - объясняет Джордж Плацки. - А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие "тихий инфаркт", не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьезным".

Иногда перенесенный инфаркт у мужчин обнаруживают лишь спустя несколько недель или даже месяцев после приступа - в ходе регулярного осмотра или после обращения в больницу с жалобами на хроническую усталость, непроходящую одышку или затянувшуюся изжогу.

При этом врачу диагностировать SMI несложно - чаще всего для этого достаточно сделать обычную кардиограмму или УЗИ сердца. Еще один простой способ - анализ крови на присутствие специфического белка (тропонина Т), который попадает туда при повреждении клеток сердечной мышцы.