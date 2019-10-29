Правообладатель иллюстрации BULENT KILIC/AFP Image caption За голосованием в конгрессе стоит сложное переплетение геополитических интересов

Палата представителей США в понедельник приняла резолюцию, формально признающую резню армян 1915 года геноцидом. Посол Турции в Вашингтоне предупредил, что резолюция отравит политическую атмосферу между Турцией и Соединенными Штатами.

Би-би-си разбирается, что стоит за неожиданным ходом конгресса, как он скажется на отношениях США с Турцией, и какую роль в принятии резолюции сыграло армянское лобби.

Символическое значение

Принятая в Палате представителей резолюция формально означает, что США признали геноцид армян. Она вступает в силу без одобрения Сената и президента США.

Признание Америкой геноцида имеет огромное символическое значение, однако прямо не влияет на позицию госдепартамента и американских дипломатов, рассказал Русской службе Би-би-си Лоуренс Броерс, эксперт по Южному Кавказу и директор кавказской программы британской организации Conciliation Resources.

Во время обсуждения документа перед голосованием во вторник члены конгресса говорили больше о вопросах исторической справедливости, чем о внешней политике.

Этот документ - не против Турции, а про исторические события в Османской империи, заявил лидер демократического большинства в Палате представителей Стен Хоейр с парламентской трибуны.

Резолюция - сигнал нашим армянским братьям и сестрам и курдским братьям и сестрам о том, что США их не бросит, добавил Хоейр.

Председатель комитета по разведке Адам Шифф заявил, что боролся за принятие этой резолюции 19 лет.

"Мы никогда не забудем, - сказал конгрессмен, чью речь прерывали слезы. - Мы не будем молчать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Резолюцию внес в конгресс влиятельныq демократ Адам Шифф

Что произошло в 1915 году?

Большинство историков сходятся на том, что во время Первой мировой войны сотни тысяч армян погибли во время массовой депортации из Анатолии.

Согласно Международной ассоциации исследователей геноцида (IAGS), погибших было более миллиона человек. Многие историки называют цифру в 1,5 млн жертв.

Турецкий историк Танер Акчам, профессор Университет Кларка в США, опубликовал документы, которые доказывают, что массовые убийства армян осуществлялись по приказу властей Османской империи.

Россия, Германия, Франция, Бельгия, Италия, Бразилия и другие страны официально признают эти события геноцидом, так же как и Европарламент.

Папа римский Франциск называл резню армян первым геноцидом ХХ века.

Турецкие власти настаивают, что общее число погибших армян не превышает 300 тысяч. Они не признают, что целенаправленное убийство армян осуществлялось по приказу Османского правительства.

Геополитика

Резолюция о признании геноцида была формально внесена в Палату представителей еще в январе, однако была принята именно сейчас из-за недовольства конгресса политикой Турции - в частности, операцией против курдов на севере Сирии.

Массовые депортации и убийства армян на территории Османской империи произошли в 1915 году и признаны геноцидом в России, Бразилии, Германии, Франции и других странах. Однако правительство США традиционно избегает называть эти события геноцидом из-за позиции Турции, ключевого союзника США по НАТО.

Если в прошлом признание геноцида приносилось в жертву соображениям внешней политики в отношении Турции, то сейчас Палата представителей проголосовала за него из тех же соображений, рассказал Броерс из Conciliation Resources.

Однако признание геноцида Америкой не приближает конечную цель - готовность Турции критически оценить свою историю.

А в сегодняшнем геополитическом контексте резолюция может выглядеть попыткой наказать Турцию, добавил эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для американских армян признание геноцида долго было главным требованием

"Растущая враждебность в отношении Турции в конгрессе США стала проявляться после турецкого вторжения в Сирию, направленного против курдов", - считает Ирем Кокер, журналистка турецкой службы Би-би-си.

Однако принятие резолюции может навредить работе, которую проделало гражданское общество в Турции в последние годы, считает американский эксперт Джошуа Кучера, редактор отдела Кавказа издания Eurasianet:

"Для меня самый важный аргумент против - тот факт, что в последние годы Турция далеко продвинулась на пути принятия собственного прошлого. Еще до геноцида 1915 года турецкие власти изображали армян пятой колонной Запада, и подобные события льют воду на мельницу этого нарратива".

"Однако в последние годы турки и турецкие армяне леволиберальных взглядов проделали очень важную работу по развенчиванию этих спекуляций, - добавляет Кучера. - Голосование в Палате представителей дает козыри сторонником теории заговора".

Media playback is unsupported on your device Геноцид: история термина

Армянское лобби

Геополитический контекст события не скрывают и представители организаций, представляющие амерканских армян, которые участвовали в процессе составления резолюции и лоббировали ее принятие.

Однако они настаивают, что их работа с американскими парламентариями от лица избирателей армянского происхождения также сыграла важную роль.

По словам Миграна Тумаджяна, директора Армянской ассамблеи Америки" по западным штатам, руководство организации добилось того, что текст резолюции упоминает вклад правительства США в помощь жертвам геноцида в 1915-1919 годах.

Тумаджян добавил, что благодаря мобилизации активистов по стране и долгой работе над отношениями с членами конгресса некоторые из них изменили позицию и поддержали резолюцию в последний момент.

В предшествующие голосованию недели армянские лоббисты работали сверхурочно и на выходных, чтобы обеспечить документу массовую поддержку. Хотя для его принятия достаточно голосов большинства, которым обладает Демократическая партия, для американских армян было символически важно заручиться голосами членов обеих партий.

Точно так же мобилизовал своих членов и Армянский национальный комитет Америки (АНКА), рассказал Би-би-си Армен Саакян, директор организации по западному региону. Активисты звонили членам конгресса от своего округа, призывая их голосовать за резолюцию, а лоббисты в Вашингтоне обходили "в буквальном смысле все кабинеты на [Капитолийском] холме".

Армянских лоббистов поддерживали и две влиятельные еврейские группы - Антидиффамационная лига и Американский еврейский комитет, а также организация "В защиту христиан", защищающая в Вашингтоне интересы христианских меньшинств Ближнего Востока.

Правообладатель иллюстрации BULENT KILIC/AFP Image caption Многие турецкие интеллектуалы признают геноцид армян

Чем ответит Турция?

Официальная Анкара крайне негативно реагирует на признание геноцида. В преддверии голосования посол Турции в США Сердар Кылыч обратился к конгрессменам с призывом отказаться от принятия резолюции и не ставить под угрозу партнерство Турции и США, которые связаны военном союзом в рамках НАТО.

Однако на деле принятие этой резолюции вряд ли окажет существенное влияние на двусторонние отношения, считает Ирем Кокер из Турецкой службы Би-би-си.

Отношения США и Турции вряд ли сильно ухудшатся из-за голосования в понедельник, соглашается Гюней Йылдыз, научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне. Эти отношения уже находятся на крайне низком уровне, и признание геноцида лишь замедлит их восстановление.

"Выход американских войск из Сирии был огромным подарком президенту Эрдогану, но даже он не вызвал улучшения отношения к США из Турции", - напомнил Йылдыз.