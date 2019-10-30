Подполковник Виндман выступил против Трампа. Почему это важно?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Белом доме Александр Виндман считается главным экспертом по Украине

Президент США Дональд Трамп и его сторонники из Республиканской партии обрушились с резкой критикой на подполковника армии США Александра Виндмана. Ветерана боевых действий назвали шпионом после того, как он согласился дать показания в конгрессе о попытках Белого дома оказать давление на власти Украины.

Раздраженные комментарии президента США и его сторонников, решивших прокомментировать выступление подполковника Виндмана, вызвали бурную реакцию представителей Демократической партии.

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Бывший вице-президент Джо Байден назвал высказывания главы Белого дома подлыми, а сенатор-демократ Камала Харрис - позором. Впервые позицию демократов поддержали и видные представители Республиканской партии.

Бывший претендент на президентский пост сенатор Митт Ромни заявил, что считает слова президента США абсурдными. Член Палаты представителей Лиз Чейни подчеркнула, что считает подполковника Виндмана настоящим патриотом, добавив, что те, кто в этом сомневается, должны "испытывать чувство стыда".

Кто такой Александр Виндман?

Подполковник армии США Виндман был назначен директором европейского департамента Совета национальной безопасности США в июле 2018 года. В Белом доме он считается главным экспертом по Украине.

Александр Виндман родился в 1975 году в Киеве. Четыре года спустя, после смерти жены, отец семейства, Семен, решил эмигрировать в США. Вместе с ним СССР покинули трое сыновей - Леонид и близнецы Александр и Евгений.

Семья поселилась в Нью-Йорке, на Брайтон-Бич, а через несколько лет близнецы Виндманы даже стали одними из героев документального фильма "Статуя свободы", посвященного иммигрантам.

Все трое братьев выбрали военную карьеру. Александр закончил университет Бингхэмптон в штате Нью-Йорк и затем получил степень магистра в Гарварде. В его биографии отмечается, что он свободно владеет русским и украинским языками.

Он получил первое офицерское звание в 1999 году и затем служил в Южной Корее и Германии. В 2004 году в звании капитана он был направлен в Ирак, и спустя месяц после прибытия получил тяжелое ранение в результате подрыва самодельного взрывного устройства. После этого Виндман был награжден орденом "Пурпурное сердце".

Начиная с 2008 года он служил в военных атташатах посольств США в Киеве и в Москве, а затем занимал должность советника по России главы Объединенного комитета начальников штабов.

Принявший приглашение перейти на работу в Совет национальной безопасности США Виндман отвечал в том числе за формирование политики в отношении Украины. Весной прошлого года он стал одним из пяти членов американской официальной делегации на инаугурации президента Владимира Зеленского.

Его брат-близнец, подполковник Евгений Виндман, также является сотрудником Совета национальной безопасности США и работает в юридическом департаменте. Кабинеты братьев в Белом доме находятся напротив.

Что вызвало раздражение Трампа?

О намерении подполковника Александра Виндмана дать показания на закрытых слушаниях перед тремя комитетами конгресса стало известно вечером в понедельник, 28 октября, из публикации газеты New York Times.

По информации издания, ветеран боевых действий, считающийся главным специалистом администрации по Украине, был одним из чиновников, слушавших ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. За две недели до этого Виндман также присуствовал на переговорах между американскими и украинскими чиновниками в Белом доме.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Виндман был в составе американской официальной делегации на инаугурации президента Владимира Зеленского

Содержание этих переговоров так возмутило офицера, что он счел необходимым дважды обратиться с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников адмистрации, Александр Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов конгресса в рамках слушаний об имичменте президента США.

Вечером в понедельник сразу несколько американских СМИ опубликовали полный текст вступительного слова Виндмана.

Решение высокопоставленного чиновника президент Трамп уже по традиции прокомментировал в своем "Твиттере" утром во вторник, за несколько часов до начала слушаний в конгрессе.

"Судя по всему, если верить коррумпированным СМИ, телефонный разговор с Украиной очень обеспокоил сегодняшнего свидетеля, который никогда не был сторонником Трампа, - написал президент США. - Он что, участвовал в том же разговоре, что и я? Это невозможно! Пожалуйста, попросите его прочитать расшифровку звонка. Это охота на ведьм!"

Личный адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани и вовсе объявил подполковника Виндмана "шпионом", заявив, что он "чувствует себя потерянным, потому что служит (правительствам) двух стран (США и Украины)".

Что сказал Виндман?

В своем вступительном слове подполковник заявил, что является иммигрантом и патриотом США и именно поэтому согласился дать показания в конгрессе.

Он описывает два эпизода, которые, по его словам, были настолько возмутительными, что заставили чиновника обратиться к главному юридическому консультанту Совета нацбезопасности.

10 июля этого года Виндман стал участником встречи между американскими и украинскими чиновниками в Белом доме.

По его словам, после того как Киев заявил о желании президента Зеленского встреиться с Трампом, посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что для этого украинской стороне нужно сначала "согласиться провести расследования в отношении вмешательства в выборы (в США) в 2016 году, в отношении семьи Байденов и компании "Бурисма".

Вторым эпизодом стал телефонный разговор между президентами США и Украины. Подполковник заявил, что он не является "тем самым анонимным сотрудником спецслужб", жалоба которого в итоге привела к началу процедры импичмента президента. Он также не стал описывать соержание разговора двух президентов, пояснив, что все члены конгресса "уже успели ознакомиться с опубликованной расшифровкой".

Правообладатель иллюстрации White House Image caption По словам Виндмана, разговор Зеленского и Трампа его обеспокоил

"Я был обеспокоен содержанием этого разговора, - заявил подполковник Виндман. - Я не думаю, что кто-то может требовать от правительства иностранного государства провести расследование в отношении гражданина США. Я также беспокоился о том, что это может осложнить поддержку, которую США оказывают Украине. Я понимал, что если Украина начнет расследование в отношении Байденов и "Бурисмы", это будет расценено как участие в политических играх (в США) на стороне одной из партий. Все это без сомнения приведет к тому, что Украина потеряет поддержку обеих партий (Республиканской и Демократической), которой она пользуется сейчас. Все это станет ударом и для системы национальной безопасности США".

Подполковник также заявил, что незадолго до ставшего скандальным телефонного разговора офис по бюджету Белого дома "предпринял необычные шаги", направленные на то, чтобы заблокировать предоставление Украине военной помощи на сумму $391 млн, уже одобренной конгрессом.

Александ Виндман стал первым действующим чиновником, лично слушавшим разговор президентов двух стран, и затем согласившимся дать показания. Он является кадровым офицером и ветераном боевых действий и никогда не был замечен в симпатиях ни к одной из ведущих политических партий.

Как считают наблюдатели в Вашингтоне, именно поэтому его выступление перед законодателями вызвало столь резкую реакцию Белого дома и некоторых республиканцев.

"Для того чтобы опровергнуть его слова, администрации придется очень точно выбрать стратегию защиты", - сказал на условиях анонимности один из бывших сотрудников администрации вашингтонскому изданию The Hill.