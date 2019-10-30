Как поднять авторитет судов и силовиков в глазах бизнеса? Отвечает сам бизнес

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Московский международный деловой центр "Москва-Сити"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду министерств и ведомств представить в правительство предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной и судебной системам.

Предложения необходимо подготовить к 16 декабря 2019 года, говорится в списке поручений правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Речь идет о совместных предложениях минэкономики, МВД, ФСБ и Росгвардии с участием СКР, уполномоченного по защите прав предпринимателей, генпрокуратуры и Верховного суда.

В отношении предпринимателей в России регулярно возбуждают уголовные дела. Так, например, в сентябре Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Сейчас Петров находится в Австрии. Он тогда сказал Би-би-си, что вернется в Россию только в том случае, если его дело развалится.

Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн Давид Якобашвили стал фигурантом дела по статье о мошенничестве. В июне этого года в музее бизнесмена "Собрание" провели обыски.

Поводом для них стало заявление Бориса Минахи, который обвинил Якобашвили в краже средств Ейского портового элеватора. Во время проведения обысков Якобашвили, имеющий гражданство Швеции, находился на форуме в Швейцарии. После получения информации об обысках бизнесмен заявил, что не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию.

Связаться с Якобашвили Русской службе Би-би-си не удалось.

Русская служба Би-би-си обратилась к другим представителям бизнеса с вопросом: что должна сделать власть, чтобы доверие к ней повысилось? Какие меры нужно предпринять, чтобы исполнить поручение премьер-министра?

Сергей Петров, основатель "Рольф"

Комментарий простой, надо вернуть независимость суда. Конечно, в 90-х суд тоже был не подарок, но он развивался в правильном направлении, а сейчас Медведев просит тех же силовиков дать предложения по ограничению их произвола. Это я слышал в ежегодных посланиях президентов девять лет в Думе, а ситуация только ухудшилась.

Классическая бюрократическая болезнь, когда проблемы нарастают быстрее способности их решать.

Анастасия Татулова, основатель семейного кафе "АндерСон"

Недоверие к судебной системе - из-за того, что ей реально нельзя доверять. Судебная система зависима. Она принимает решения в пользу государства даже в самых мелких вопросах. При любой тяжбе "государство-предприниматель" эта система на стороне государства. О каком доверии сейчас может идти речь, когда они настолько переплетены? Плюс мы живем в ситуации, когда любая неясность в законе или неточность трактуется не в пользу предпринимателя, а против него. Это тоже не добавляет доверия. Проблема большая. И как начинать с ней работать, каким должен быть план - я не знаю.

Я считаю, нужно маленькими шагами ежедневно предпринимать какие-то вещи: прекратить сажать предпринимателей в тюрьмы по надуманным обвинениям, прекратить сейчас держать в СИЗО инвестиционных банкиров, пересмотреть ответственность за нарушения, потому что не могут споры между хозяйствующими субъектами заканчиваться тем, что люди получают сроки, равные срокам за убийство.

Очень многое нужно делать. Это долговременная реформа. Главное - довести хоть одно что-то до конца. Пока я вижу только активную работу министерства экономического развития и торговли, но в одиночку ни одно ведомство ничего сделать не может.

Ксения Рясова, президент компании Finn Flare

Я думаю, что главное - это чтобы в судебной практике появились прецеденты, когда бизнес выигрывает споры с налоговой службой или другими государственными службами. На данный момент таких прецедентов нет или их 0,1 процента. И получается, что ты даже не подаешь в суд по какой-то несправедливой ситуации, потому что ты понимаешь, что ты не выиграешь, решения принимаются на основании прецедентов.

Если эти прецеденты появятся в судебной практике, конечно, доверие бизнеса к судебной системе усилится. Путь в 1000 лье начинается с первого шага.

Александр Александрович Хуруджи, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей

Поручение Дмитрия Медведева до 16 декабря этого года представить предложения по повышению доверия бизнеса к правоохранительной системе и судам совпало с решением Мосгорсуда оставить под домашним арестом Майкла Калви и Филиппа Дельпаля.

На следующей неделе апелляция у российских фигурантов этого же дела, за которым следят и российские предприниматели, и весь мир. Залог остается только теорией для российского бизнеса, и редкие исключения лишь подтверждают правило. Глава государства, премьер-министр прямо говорят: хватит кошмарить бизнес, а правоохранительная система и суды не реагируют.

Тем не менее считаю, что такие поручения конкретным исполнителям (МВД, Минэкономразвития, ФСБ и Росгвардия) крайне важны, они дают нам возможность отслеживать, как [они] исполняются, сделано или нет. И требовать исполнения. Да, пока в ручном режиме, да, система сопротивляется, но другой России нет, и мы здесь и сейчас должны помогать и защищать. Шаг за шагом будем добиваться исполнения законов, исполнения поручений.