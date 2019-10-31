Дракула в филармонии: кто требовал отменить Хэллоуин в этом году
Голоса против Хэллоуина раздаются ежегодно: священники, обеспокоенные исчезновением духовных скреп родители и отдельные депутаты говорят о вреде праздника. В этом году челябинские священники испугались фильма "Джокер", а недовольные смогли изменить тему органного концерта в Омске, который пройдет 31 октября. Мы собрали свежие случаи борьбы с Хэллоуином.
"Синтез деструктивного религиозного действа с оранжизмом"
Челябинская епархия РПЦ, как и депутат Виталий Милонов, ежегодно предостерегает общественность в преддверии Хэллоуина. Но в этом году священники увидели дополнительную угрозу - недавно вышедший голливудский фильм "Джокер".
Образ Джокера, рассуждают авторы обращения, символизирует восстание против реалий буржуазного общества, поэтому "на интернет-ресурсах специфической "оранжевой" окраски стали появляться "рекомендации" праздновать "Хеллоуин" в костюмах "Джокера".
Это провокация, подталкивающая молодежь к протесту, считают в епархии, и приводят в пример массовые беспорядки, которые происходили в Париже в 2018-м, в Кельне - в 2017-м, в Лондоне - в 2015-м годах - именно в Хэллоуин. Пример странный, потому что в эти даты ни в Лондоне, ни в Кельне никаких беспорядков не было, а в Париже прошлой осенью действительно активно протестовали "желтые жилеты", но с Хэллоуином это было никак не связано.
"На наших глазах происходит синтез деструктивного религиозного действа с "оранжизмом" - протестным движением, формально направленным на устранение существующей социальной несправедливости, на деле же стремящимся дестабилизировать, разрушить российскую государственность, деструктивно воздействовать на нашу духовную идентичность", - пишут священники.
"В результате усилий общественности не проводился зомби-парад"
31 октября у хоккейного клуба "Сибирь" матч с ЦСКА. На сайте клуба предложили болельщикам прийти на матч в хэллоуиновских костюмах: "Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей!"
Вскоре к замгубернатора области Сергею Нелюбову было отправлено письмо с требованием отменить маскарад на матче.
"В результате усилий общественности и принятых мер в 2017-2018 гг. в Новосибирске не проводился публичный зомби-парад. Теперь в 2019 году опасную деструктивную забаву начали пропагандировать коммерсанты Хоккейного клуба "Сибирь", - переживают авторы письма. Они напоминают, что, согласно закону о защите детей от вредной информации, дети должны быть защищены от изображения жестокости, заболеваний, самоубийств. А ведь на хоккей приходят в том числе и несовершеннолетние, напомнили авторы письма.
"В России по количеству суицидов среди подростков Сибирский Федеральный округ занимает первое место среди других федеральных округов. Нужна ли в этой ситуации "пропаганда культа смерти" среди детей и подростков?" - вопрошают они.
Обращение написал некий "Новосибирский координационный совет в защиту нравственности и традиционных семейных ценностей". Возмущенные письма властям они пишут не впервые: в 2018 году совет протестовал против концертов группы "Ленинград" на той же арене клуба "Сибирь".
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В остальном о совете известно очень мало. Ситуация напоминает историю с требованиями отменить концерты рэпера Хаски, группы "Френдзона" и нескольких других музыкантов осенью 2018 года: тогда письма в инстанции были написаны от имени родителей или общественности региона, но выяснялось, что авторов письма никто не знал, а городские организации такие призывы не поддерживали.
"Зря они заигрывают с темными силами!"
Омская филармония объявила об органном концерте 31 октября, посвященном "Дракуле" Брэма Стокера, и пригласила зрителей "под грозные и торжественные звуки органа встретить самый сумеречный праздник - Хеллоуин, канун Дня всех святых!"
На такой анонс в группе филармонии во "ВКонтакте" отреагировал протоиерей храма святой Татьяны при Омском университете Александр Алексеев. Он начал спор в комментариях, а затем обнаружил, что группа филармонии его заблокировала. "А за что? За то что я им написал, что зря они заигрывают с темными силами, - так священник прокомментировал блокировку. - Ну ничего, Аннушка уже масло пролила… Спаси их Христос!"
Священник был не единственным, кому идея не понравилась: в комментариях некоторые пользователи пишут, что Хэллоуин "не наш праздник, не светлый", а другие доказывают, что "нечисти не существует".
Би-би-си выяснила, что филармония пошла навстречу недовольным и переименовала программу.
"Концерт больше не приурочен именно к Хэллоуину и переименован в Ночной бал под звуки органа", - рассказали Би-би-си в пресс-службе Омской филармонии. Литературно-музыкальные программы филармония делает регулярно, и органный концерт 31 октября по-прежнему посвящен роману Брэма Стокера "Дракула", но в фойе больше не будет ведущих-вампиров.
"Мы просто хотели программу в фойе подготовить, внести развлекательную часть. Но, к сожалению, она была воспринята неоднозначно, - объяснили в пресс-службе. - Развлекательную программу мы не отменили, просто скорректировали: это будет бал в готическом стиле, не костюмированный. Мы стараемся учитывать мнение каждого, и хотели бы, чтобы наши программы удовлетворяли запросам широкой общественности".
"Кто-то захочет провести Хэллоуин - извините, не поздоровится"
В этом году, как обычно, против Хэллоуина выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В этот раз он заявил, что праздник не просто не подходит для России, он еще и незаконен. Милонов напомнил о части "пакета Яровой", которая внесла поправки в закон о религиозных объединениях: по нему, проводить религиозные обряды можно только в специальных местах, а Хэллоуин восходит к обряду древних европейских народов.
"На сегодняшний день в России отсутствует церковь, которая бы авторизовала этот праздник, позволила бы проводить его авторизованно. Соответственно, любая попытка любой глупой учительницы провести праздник Хэллоуин в школе является ни чем иным как грубейшим нарушением федерального законодательства", - сообщил Милонов.
Напомним, закон был принят совсем недавно, в 2015 году, и вызвал негодование многих мусульманских и протестантских религиозных деятелей: они посчитали, что нарушаются их свободы.
Милонов призвал родителей сообщать ему, если в школе у их детей празднуют Хэллоуин. "Мы как родители, как депутаты будем осуществлять мониторинг, и если где-то кто-то захочет провести Хэллоуин - извините, не поздоровится", - заявил он.
Над выступлением Милонова традиционно посмеялись в интернете, но в этом году Хэллоуин получил неожиданного защитника - Наталью Поклонскую.
Тоже депутат Госдумы (и бывший прокурор Крыма) сфотографировалась в вышиванке и подписала это фото в "Фейсбуке" так: "Я, как коренная украинка, не могу разделить настороженное отношение коллеги Милонова к гарбузам (тыквам). По моему мнению, наша молодёжь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Со своей стороны предлагаю учителям и родителям сообщать мне обо всех случаях давления на школы в данном вопросе".