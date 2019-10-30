Загадка скелета Пражского замка: викинг или славянин?

Правообладатель иллюстрации NJ Saunders Image caption Викинг или славянин? Историки спорят

Скелет неизвестного воина был найден украинским археологом Иваном Борковским в 1928 году во время раскопок в Пражском замке. Но вскоре загадка происхождения воина - как и научная карьера Борковского - стали предметом манипуляций со стороны нацистов и коммунистов.

Тело неизвестного воина, умершего в X веке, было захоронено вместе с железным мечом больше метра длиной, двумя ножами, топором, деревянным ведром и другими предметами.

Он мог быть викингом на службе чешских князей или славянином с берегов Балтики.

Правообладатель иллюстрации Institute of Archaeology, Prague Image caption Снимок 1982 года после находки скелета

Между нацистами и коммунистами

Скорее всего, именно Борковский, эмигрировавший в Чехословакию после Первой мировой войны, руководил раскопками на территории замка.

Однако ему не позволили опубликовать собственную научную работу о происхождении воина, так как он занимал скромный пост помощника главы отдела археологии Национального музея в Праге.

После захвата Праги нацистами в 1939 году оккупационные власти стали продвигать версию о воине-викинге, потому что она хорошо сочеталась с официальными теориями Третьего рейха о расовой чистоте.

Викинги в нацистской пропаганде назывались северными германцами и арийцами. Скелет германского воина подтверждал официальную позицию, по которой Германия возвращала свои исторические земли.

Правообладатель иллюстрации Institute of Archaeology Prague Image caption Украинский археолог Борковский нашел скелет неизвестного воина

Под угрозой отправки в концлагерь Борковский был вынужден сотрудничать с нацистами. Его статьи проходили жесткую цензуру и использовались в целях пропаганды.

После окончания Второй мировой войны Чехословакия стала частью соцлагеря, и история переписывалась уже в угоду Москве.

Теперь уже под угрозой ГУЛАГа Борковский был вынужден переписывать историю по лекалам, заданным его бывшим начальником.

Новая официальная линия заключалась в том, что неизвестный воин был славянином и принадлежал к чешской княжеской династии Пржемысловичей.

Кем был воин на самом деле?

Правообладатель иллюстрации Institute of Archaeology, Prague Image caption На раскопках в 1928 году

Семьдесят лет спустя, археологи наконец могут строить гипотезы, свободные от официальной идеологии.

"Мы точно знаем, что он родился не в здесь, в Богемии", - говорит Ян Фролик, преподаватель археологии и член Чешской академии наук.

Большая часть захороненных вместе с телом вещей похожа на снаряжение викингов. Меч воина, скорее всего, сделан в Западной Европе, считает Фролик.

Такие мечи часто принадлежали викингам, жившим в Северной и Центральной Европе и на территории нынешних Германии и Англии.

Судя по анализу изотопов стронция-90 в зубах, он вырос в Северной Европе, скорее всего - на южном берегу Балтийского моря или в Дании.

Хотя в то время эту территорию населяли викинги, это не означает, что воин непременно был викингом. На южном берегу Балтики жили также славяне и балтийские племена.

Фролик предполагает, что воин приехал в Прагу в молодости и служил в свите Борживоя I, первого князя чехов и основателя династии Пржемысловичей, или его старшего сына и преемника Спытигнева I. Воин умер в возрасте примерно 50 лет от неизвестных причин.

Image caption Борживой I на гравюре XIX века

Пржемысловичи основали Пражский знамок в центре своего королества. Захоронение в нем указывает на высокий статус неизвестного воина.

"Тогда, как и сейчас, люди могут определять себя по-разному в разных ситуациях", - рассказывает Николас Сондерс, профессор археологии и антропологи в Бристольском университете.

В соавторстве с Фроликом и профессором Волкером Хейдом, Сондерс недавно опубликовал научную статью о скелете из Пражского замка. Хейд преподает в Хельсинкском университете и работает на анализом ДНК пражского скелета.

Разнообразное снаряжение этого человека указывает на разные стороны его личности, поэтому почти невозможно утверждать однозначно. что он был викингом или что он был славянином, считает Сандерс.

"Люди определяют себя в пространстве и времени, и этот человек, имел очень важный статус на протяжении многих лет", - заключает профессор.