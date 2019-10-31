Советник Трампа по России уходит в отставку. Кто придет на его место?

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Специальный помощник главы Белого дома, директор департамента по Европе и России Совета национальной безопасности Тим Моррисон подал в отставку накануне очередных слушаний в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

По данным американских СМИ, его место займет заместитель помощника госсекретаря по проблемам Ирана и Ирака, советник переходной команды Трампа Эндрю Пик.

О предстоящей отставке Тима Моррисона радиостанция NPR сообщила поздно вечером в среду по вашингтонскому времени со ссылкой на три источника, близких к Совету национальной безопасности США.

По их словам, специальный помощник главы Белого дома намерен сменить госслужбу на карьеру в частном секторе. Между тем уже в четверг, 31 октября, Моррисон должен дать показания на закрытых слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Высокопоставленный чиновник администрации подтвердил вашингтонскому изданию The Hill информацию об отставке, заявив, что специальный помощник президента "планировал сделать это в течении некоторого времени".

Том Моррисон занял должность директора европейского департамента СНБ в июле этого года, после того как о намерении уйти в отставку заявила его предшественница, политолог и специалист по России Фиона Хилл.

В Вашингтоне именно ее считают автором политики санкционного давления на Москву. Она также известна как жесткий критик Владимира Путина и политики Кремля. Именно этой теме посвящена одна из ее книг - "Мистер Путин: агент спецслужб в Кремле".

В Вашингтоне Моррисон считался одним из ключевых экспертов в вопросах ядерного разоружения и входил в ближний круг бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, отправленного Трампом в отставку в сентябре этого года. Утверждают, что именно Том Моррисон был одним из инициаторов выхода США из договора с Москвой о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По утверждению бывшего поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора, выступавшего на прошлой неделе на слушаниях в конгрессе, Моррисон был свидетелем разговора между американским послом в ЕС Гордоном Сондлендом и одним из высокопоставленных украинских чиновников, в ходе которого дипломат сообщил, что предоставление Вашингтоном военной помощи на сумму в 391 млн. долларов будет зависеть от согласия украинских властей начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

В Совете национальной безопасности не ответили на запрос Русской службы Би-би-си о том, когда именно Том Моррисон собирается покинуть свой пост.

Его преемником источники радиостанции NPR называют заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Ирана и Ирака Эндрю Пика.

В конце 2016 - начале 2017 года Пик был членом переходной команды Дональда Трампа и входил в группу советников по внешней политике. Он также выступал в качестве колумниста газеты New York Observer, которая принадлежит зятю президента США Джареду Кушнеру.

Начиная с 2008 года Эндрю Пик был офицером резерва военной разведки, и провел один год в Афганистане в качестве советника по стратегическим вопросам командующего объединенной группировкой сил НАТО в этой стране генерала Джона Аллена.

Одновременно он с 2007 по 2011 год выполнял обязанности юридического советника в офисах нескольких сенаторов-республиканцев, включая Гордона Смита и Майка Джоханнса.

Эндрю Пик получил диплом бакалавра в Принстонском университете, и затем получил диплома магистра в Гарварде, где одним из его наставников был известный американский политолог Грэм Аллисон. В 2017 году Пик поступил в докторантуру Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

В среду комитет по международный делам Сената США провел слушания с участием заместителя госсекретаря Джона Салливана, номинированного администрацией на пост посла в Российской Федерации.

Отвечая на вопросы сенаторов, он признал, что президент США лично одобрил распоряжение, запрещающее действующим чиновникам администрации участвовать в слушаниях в конгрессе в рамках процедуры импичмента. Салливан также сообщил, что личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани был одним из инициаторов отстранения от должности бывшего американского посла в Киеве Марии Йованович.

Джон Салливан счел нужным подчеркнуть, что в случае утверждения на должность посла в Москве его главной задачей будет "противодействие попыткам Кремля вмешаться в предстоящие (в 2020 году) выборы в США".

Голосование в сенатском комитете по международным делам считается решающим при назначении дипломатических представителей Соединенных Штатов. Обычно полный состав Верхней палаты подтверждает решение комитета, и в течении нескольких месяцев после этого новый посол приступает к своим обязанностям.