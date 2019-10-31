Хеллоуин каждый день: как монстров превратить в искусство и заработать на ярком образе

Правообладатель иллюстрации Ellie H-M Image caption Шотландку Элли хорошо знают в "Инстаграме" по её пугающему боди-арту

В то время как большинство отмечающих Хеллоуин довольствуются одним днём в году, эти девушки находятся в контакте с карнавальной нечистью и тыквами пратически ежедневно. И неплохо на этом зарабатывают.

21-летняя художница боди-арта Элли из Эдинбурга стала известна благодаря "Инстаграму". Теперь у нее нет отбоя от клиентов.

"Это одно из моих любимых времен года: Хеллоуин в мире макияжа", - замечает художница.

С самого начала своей карьеры она создавала завораживающие образы, которые стирают грань между красотой и ужасом.

Аккаунт Элли стартовал скромно, и поначалу она публиковала там собственные образы на 31 октября. Но потом принялась рисовать круглый год.

"Я всегда была художницей: изучала искусство и перфоманс в школе, и в один прекрасный Хеллоуин я применила все это на практике", - говорит артистичная шотландка.

"Все приходили на хеллоуинскую дискотеку в таких милых нежных нарядах, а я приехала в образе клоуна из ужастиков. С этого всё и началось - окружающие поняли, какая я крутая", - добавляет Элли.

Правообладатель иллюстрации Ellie H-M Image caption Элли с удовольствием перевоплощается в кошмарные создания - клоунов, вампиров и ведьм

Помимо работы с брендами в сети "Инстаграм" Элли прокачала свои навыки и стала художницей боди-арта, работая на фрилансе. Это позволяет ей ходить по вечеринкам и тематическим мероприятиям, превращая людей в разные ужасные создания.

Элли говорит, что к ней часто обращаются люди, чтобы создать множество образов, которые они видели в интернете или в фильмах, но в конечном итоге людям нравится их собственный взгляд на персонажей.

"Кино всегда хороший источник вдохновения: в этом году очень популярны Пеннивайз [клоун-убийца из дилогии "Оно"] или Малефисиента. Но бывают и неожиданные запросы: так, на днях меня попросили превратить человека в Шрека, только симпатичного", - добавляет художница.

Она говорит, что интерес к Хеллоуину в Британии резко возрос из-за влияния американских инфлюэнсеров.

"Люди теперь ждут большего от Хеллоуина, когда видят всё это онлайн. Люди видят в этом празднике шанс себя изменить и смело экспериментировать", - рассказывает жительница Эдинбурга.

"Искусство макияжа развивается семимильными шагами. Все работы становятся круче и веселее. Люди находят вдохновение в интернете", - уверена рисовальщица.

Неудивительно, что для Элли Хеллоуин - самое загруженное время в году.

"В силу особенностей моего стиля многие замечают меня только на Хеллоуин, что тоже хорошо. Но это то, что я люблю делать в любое время", - говорит она.

"Часто первая инстанция вдохновения - социальные сети. Мы знаем, что наши клиенты часами смотрят в "Инстаграм", и нам самим нравится искать там новые образы", - говорит основательница интернет-магазина косметики Beauty Bay Холли Стюарт.

Она отмечает, что в последние годы возрос спрос на продукты, специально предназначенные для Хеллоуина, чтобы помочь пользователям создать себе образ, который они видели в интернете.

"Макияж теперь играет ключевую роль в создании хеллоуиновского образа. Beauty Bay предлагает особые коллекции на 31 октября от наших ритейлеров: это могут быть наборы образов, например, пятиминутный образ кошки или отдельные продукты", - развивает свою мысль Стюарт.

Правообладатель иллюстрации Madeyewlook Image caption Лекс Флеминг на своём YouTube-канале Madeyewlook с помощью боди-арта перевоплощается в разных киногероинь - в частности, в Малефисенту

Инфлюэнсеры могут зарабатывать деньги на спонсорстве и поддержке компаний, продающих косметические товары. Но самой прибыльной стратегией является запуск и продажа собственных продуктовых линеек.

Например, 26-летняя звезда YouTube и мастерица боди-арта из Чикаго Лекс Флеминг регулярно работает с косметическими брендами в период Хэллоуина и известна своими концептуальными и непростыми в исполнении образами.

"Тыквенный король" - мой первый образ, который по-настоящему снискал популярность: то была моя интерпретация Джека Скеллингтона из "Кошмара перед Рождеством", - говорит Лекс. - "Теперь я вижу его по всему интернету".

Лекс завела себе канал на YouTube семь лет назад, чтобы демонстрировать свой талант. Сейчас у неё более 2,7 миллиона подписчиков.

"Я знаю, что значит быть странным ребенком. YouTube показал мне, что я не одинока", - рассказывает Флеминг.

"К моему полному удивлению, я собрала настоящую семью онлайн. И в ней рады порывам моей эксцентричной творческой души", - добавляет художница.

Помимо сотрудничества с брендами Лекс ведёт собственный бизнес по продаже кисточек для макияжа, которые она позиционирует как идеально подходящие для красоты и монструозности.

"Теперь, когда у меня невероятное количество поклонников со всего мира, я смогла осуществить свою мечту о собственной косметической линии и кисточках для макияжа", - пишет она на своем сайте.

"Моя главная цель - обеспечить лучшее качество продукции, дать другим уверенность в себе, чтобы они могли выразить себя на "живом холсте", - обрисовывает своё видение девушка.

Правообладатель иллюстрации Madeyewlook Image caption Иногда Лекс Флеминг прибегает и к мужским образам из фильмов ужасов

Лекс заинтересовалась боди-артом в 14 лет, когда начала экспериментировать с тенями для век, чтобы создать образы, которые она использовала как форму побега от реальности.

"Буллинг в старших классах я переносила очень тяжело: мне тогда диагностировали диабет I типа. Я приходила домой из школы, превращала себя в других персонажей и представляла, как они могут справиться с такими трудностями", - рассказывает Флеминг.

"Я не супергероиня, но мне нравится думать, что я довольно неплохо рисую", - резюмирует рисовальщица.

Правообладатель иллюстрации Madeyewlook Image caption Лекс находит вдохновение во всём, но переосмысляет любые образы по-своему - например, объединяя Дейенерис из "Игры престолов" с её драконом

Всех своих многочисленных фанатов Флеминг призывает других проявлять свою индивидуальность и не обращать внимания на то, что популярно в интернете.

"Когда я только начинала свой влог, многие люди были открыты оригинальным идеям", - говорит она. - "Кажется, сейчас скорее тенденция выглядеть похожим на кого-то в интернете, чем проявлять свою индивидуальность".

"Мне бы очень хотелось, чтобы в будущем люди вдохновлялись самими собой, а не превращались в клон кого-то другого", - говорит Лекс.