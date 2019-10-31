Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS

Больше половины работающих россиян имеют кредиты, показывают данные Банка России. С начала года россияне набрали новых кредитов почти на 7 трлн рублей (106 млрд долларов), а объемы кредитования наличными в сентябре выросли на 28% в годовом выражении.

Всего в России 39,5 млн человек имеют кредиты, сообщила директор департамента стабильности центробанка Елена Данилова на конференции "Кредитование 2020".

"Это 54% количества занятых людей в экономике", - объяснила она.

В ЦБ не видят серьезных проблем: этот уровень, по словам Даниловой, ниже того уровня, с которым сталкиваются страны, где случались долговые кризисы. В таких случаях уровень кредитования доходит и до 100%.

Данилова ссылалась в своей презентации на большой доклад ЦБ, который еще не был опубликован. Он основан на опросе кредитных бюро.

В этом году кредитов выдано больше, чем в прошлом трлн рублей

"Эти 39,5 млн человек - это люди, которые все время берут и берут новые кредиты? За счет них происходит рост? Оказалось, что нет", - говорит Данилова. По ее словам, состав заемщиков постоянно обновляется, то есть кто-то выплачивает кредит, а кто-то берет новый.

Сейчас у большинства заемщиков на руках всего один кредит и других долгов нет, но таких заемщиков становится все меньше.

"После ипотечного кредита люди часто берут кредит наличными, например, на ремонт. Это совершенно нормальная ситуация", - объясняет Данилова. С одной стороны, это естественное развитие рынка, с другой - если такая тенденция продолжится, то риски возрастут. Например, возникнет ситуация, когда заемщик не погасил один кредит и уже не может обслуживать второй.

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем кредитам достигла 10,6%, это самый высокий уровень с июля 2012 года, говорится в презентации Даниловой.

Больше кредитов - больше покупок? А вот и нет

Банк России с начала 2019 года говорит о проблемах, связанных с ростом потребительского кредитования, а также пытается охладить рынок, но пока без существенных эффектов.

По последним данным Объединенного кредитного бюро, за первые девять месяцев этого года было выдано кредитов на 6,8 трлн рублей - это на 10% больше, чем за тот же период 2018 года.

В этом году ипотечных кредитов было выдано на 8% меньше, чем в прошлом, зато объемы кредитования наличными выросли на 21% - именно такие кредиты считаются наиболее рисковыми, поскольку они, как правило, не обеспечены залогом.

В сентябре 2019 года объемы таких рисковых кредитов выросли на 28% в годовом выражении. В среднем россияне берут кредиты наличными примерно на сумму в 288 тысяч рублей (4,5 тысячи долларов).

Сколько россияне в среднем берут в долг Вид кредита Средний размер, рубли Кредиты наличными 288 281 Ипотека 2 239 889 Автокредиты 843 297 Кредитные карты 75 119 Кредиты в торговых точках 35 691

При этом рост кредитования уже не приводит к росту потребления. В сентябре розничная торговля выросла всего на 0,7% в годовом выражении. Фактически россияне не тратят кредитные деньги на новые покупки.

Экономисты Райффайзенбанка в одном из недавних докладов писали, что около 5% всех ежемесячных расходов россиян идут на выплаты по кредитам. Аналитики банка назвали кредитование "лекарством с побочным эффектом": если раньше увеличение кредитования поддерживало экономику, то теперь оно тормозит ее рост.

Министр экономического развития Максим Орешкин в июне заявил, что рост потребительского кредитования может в будущем привести к рецессии в России.