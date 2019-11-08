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Высокопоставленные чиновники администрации Трампа были готовы в массовом порядке уйти в отставку, а поведение главы Белого дома часто напоминает то, как ведет себя "12-летний мальчик, неожиданно попавший в диспетческую аэропорта".

Эти и другие подробности из новой книги, посвященной президенту США и написанной анонимным сотрудником Белого дома, опубликовала газета Washington Post, заполучившая ее экземпляр до официального выхода, назначенного на 19 ноября.

Как утверждает издательство Twelve, анонимный автор новой книги, посвященной президенту США, является высокопоставленным действующим чиновником американской администрации. В начале сентября 2018 года он же опубликовал статью в газете The New York Times под заголовком "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа", сообщив о том, что многие сотрудники Белого дома продолжают выполнять свои обязанности только потому, что считают необходимым защитить страну от "разрушительных импульсов президента" США.

В предисловии к новой книге, получившей название "Предупреждение", анонимный автор объясняет, почему он решил не раскрывать свое имя, и признает, что из-за этого многие могут назвать его трусом.

"Эти дебаты не обо мне, а обо всех нас", - уточняет он. По мнению автора, он ошибался, считая, что "тихое сопротивление" функционеров администрации способно изменить стиль управления президента Трампа. "Он остается тем, кем он был", - разочарованно замечает чиновник.

Он описывает обстановку, созданную Трампом в Белом доме и сопровождаемую беспрерывными кризисами, как ситуацию, в которой "12-летний мальчик попал в диспетческий пункт аэропорта и начал хаотично нажимать кнопки "управления правительством", не обращая внимания на то, что самолеты съезжают со взлетной полосы и рейсы неожиданно разворачиваются в сторону от аэропорта".

В 259-страничной книге анонимный автор много рассказывает об атмосфере в администрации, когда высшие чиновники появляются на работе "в состоянии полной паники" из-за того, что президент США уже ранним утром разразился неожиданной тирадой в своем "Твиттере".

"Это похоже на ситуацию, когда ты появляешься в середине дня в доме престарелых и видишь, как твой старенький дядя бегает без штанов по двору и громко ругается по поводу еды из столовой в то время, когда взволнованные сотрудники пытаются поймать его, - пишет автор. - Ты одновременно смущен, удивлен и испытываешь чувство стыда . Но дело в том, что твой дядя не делает этого каждый день, его слова не транслируются общественности и он не должен руководить правительством США, когда он наконец наденет свои штаны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Официальный представитель Белого дома Стефани Гришем в ответ на запрос Washington Post назвала анонимного автора трусом

Автор утверждает, что президент Трамп регулярно позволяет себе расисткие и сексистские замечания об окружающих и смеется над нелегальными иммигрантами из стран Латинской Америки, пытающимися попасть в США.

Он также опасается заговора против себя, и, по словам анонимного чиновника, однажды потребовал от юристов Белого дома подготовить законопроект, сокращающий число федеральных судей в Соединенных Штатах.

Анонимный чиновник считает, что Дональд Трамп "с трудом воспринимает информацию" и часто "путается в словах". При этом автор замечает, что он не готов диагностировать психическое состояние президента.

Согласно его утверждению, если бы большинство членов кабинета министров согласилось начать процесс отстранения Трампа от власти согласно 25-й поправке к конституции США, уличив его в "психических расстройствах", то вице-президент Майк Пенс поддержал бы эту инициативу. Впрочем, никаких подтверждений этой теории автор не приводит. Сам Пенс говорил, что подобный план ни разу с ним не обсуждали.

В начале недели министерство юстиции США предупредило издательство, что анонимный автор мог нарушить подписанное им соглашение о неразглашении конфиденциальной информации. В ответ литературные агенты чиновника обвинили администрацию в попытке раскрыть имя настоящего автора новой книги.

Официальный представитель Белого дома Стефани Гришем в ответ на запрос Washington Post назвала анонимного автора трусом.

"Трус, который написал эту книгу, не использовал свое имя потому, что она не содержит ничего, кроме лжи, - уточнила пресс-секретарь президента США. - Настоящие авторы обращаются к своим героям для того, чтобы проверить информацию, но это человек скрывается".

В Вашингтоне считают, что не самом деле автор книги вряд ли является высокопоставленным чиновником администрации просто потому, что подавляющее большинство высших руководителей в последние три года уже покинули свои посты. По мнению наблюдателей, речь может идти об одном из клерков, действительно работающем в Белом доме, но получившем большую часть информации "из вторых рук".