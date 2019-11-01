Президент Шварценеггер и королева Диана: как Голливуд представлял себе будущее 40 лет назад

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Действие фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" начинается в ноябре 2019 года в Лос-Анджелесе. Мрачный футуристический город, кишащий безжалостными репликантами, имеет мало общего с современным мегаполисом: смелые фантазии кинематографистов, к счастью, не сбылись. Впрочем, некоторым режиссерам и сценаристам все же удалось в какой-то мере предсказать будущее, которое постепенно становится настоящим (или уже уходит в прошлое).

Знаменитый фантастический неонуар Скотта вышел в прокат в 1982 году и быстро стал классикой жанра. По сюжету главный герой фильма - детектив Рик Декард в исполнении Харрисона Форда - должен отыскать и уничтожить нескольких андроидов (репликантов), которые внешне неотличимы от людей.

В центре сюжета - загадочная корпорация "Тайрелл", где производятся репликанты - копии людей, созданные при помощи генной инженерии. Они выращиваются как рабы для выполнения опасных или унизительных работ, но постепенно все активнее противостоят своим хозяевам и устраивают бунты против людей.

Лос-Анджелес в картине - это хаотичный, депрессивный, криминальный город без солнечного света. На гигантских световых панелях мелькает холодная неоновая реклама, между бесконечными небоскребами лавируют летающие автомобили, а с неба беспрерывно капает ядовитый кислотный дождь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бегущий по лезвию" провалился в прокате, но со временем стал классикой

Однако сквозь мрачную стилистику киберпанка 80-х можно разглядеть и реальные проблемы современных городов: перенаселенность, изменение климата, проблемы с экологией и растущую зависимость человека от высоких технологий.

Похожую по мрачности картину можно увидеть и в других фантастических голливудских фильмах той эпохи. Впрочем, некоторые кинематографисты все же предпочитали смотреть в будущее с оптимизмом. Вот несколько наиболее ярких "предсказаний".

1. "Терминатор" (1984)

Действие происходит в 1984 и в 2029 годах.

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Фильм Джеймса Кэмерона до сих пор выглядит неким предостережением человечеству на фоне бурного технического прогресса и роботизации. События начинают развиваться в 2029 году: мир погружен в войну людей против машин, и машины явно выглядят сильнее. Роботами управляет сеть "Скайнет", которая много лет назад вышла из-под человеческого контроля. "Скайнет" отправляет одного из роботов в прошлое, чтобы он убил мать героя, который в XXI веке должен поднять восстание против машин и выиграть войну.

Будущее здесь тоже показано без солнечного света и красивых пейзажей: монструозные машины разъезжают по выжженной мертвой земле в поисках выживших чумазых людей, которые прячутся по туннелям и катакомбам.

Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера не только стал самым знаменитым киборгом в истории кино, но и продемонстрировал, насколько беззащитным чувствует себя обычный человек против бездушной машины с искусственным интеллектом.

2. "Бегущий человек" (1987)

Действие происходит в 2019 году.

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Текущий год был выбран временем действия для еще одной фантастической антиутопии со Шварценеггером по мотивам романа Стивена Кинга. На этот раз жителям Лос-Анджелеса угрожает уже не армия роботов, а тоталитарное правительство, пришедшее к власти после землетрясения и затяжного экономического кризиса.

Главный герой - полицейский Бен Ричардс - отказывается выполнять приказ о расстреле мирной демонстрации голодающих, после чего его заставляют принять участие в телешоу, герои которого выступают в роли гладиаторов и должны быть убиты в прямом эфире на потеху публике.

3. "Назад в будущее 2" (1989)

Действие происходит в 1985, 1955 и 2015 годах.

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Если в первом фильме знаменитой комедийной франшизы юный житель Калифорнии Марти Макфлай отправлялся на 30 лет в прошлое, то во второй части он едет в будущее. Которое, однако, сегодня таковым уже не назовешь.

Герои картины в 2015 году носят экстравагантные цветастые костюмы, передвигаются на летающих машинах и "скейтолетах", а на экранах кинотеатров тем временем идет фильм "Челюсти-19" режиссера Макса Спилберга (сына Стивена Спилберга, родившегося в 1985 году). Из газетных заголовков мы, в частности, узнаем, что Вашингтон готовится к визиту "королевы Дианы" и что большой палец руки можно использовать для платежей вместо банковской карты.

Предсказания авторов фильма не сбылись: последний (четвертый) сиквел к фильму "Челюсти" вышел в 1987 году, а принцесса Уэльская Диана погибла в автокатастрофе через восемь лет после выхода картины.

4. "Разрушитель" (1993)

Действие происходит в 1996 и 2032 годах.

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Создатели фантастического боевика с Сильвестром Сталлоне тоже решили заглянуть в будущее с юмором. По сюжету полицейский Джон Спартан и террорист Саймон Феникс в 1996 году попадают в криогенную тюрьму, откуда им удается освободиться почти через 40 лет.

Лос-Анджелес 2032 года стал абсолютно безопасным городом, где практически не совершается преступлений, секс стал виртуальным, сквернословие запрещено, а полиция уже не пользуется огнестрельным оружием. Поэтому побег опасного преступника из "жестокого XX века" сеет такую панику, что властям приходится досрочно разморозить столь же жестокого полицейского из прошлого для его поимки.

В одном из эпизодов героиня фильма упоминает "президентскую библиотеку Арнольда Шварценеггера" и поясняет, что популярному актеру разрешили баллотироваться в президенты, несмотря на его австрийское происхождение. В реальной жизни президентом Шварценеггер не стал, но через 10 лет после выхода фильма он был избран губернатором Калифорнии.

5. "Побег из Лос-Анджелеса" (1996)

Действие происходит в 2013 году.

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На волне успеха боевика "Побег из Нью-Йорка" (1981) режиссер Джон Карпентер решил снять продолжение, на этот раз выбрав местом действия западное побережье США. В сиквеле страна оказывается под властью жестокой тоталитарной диктатуры, Лос-Анджелес (как до этого Нью-Йорк) превращается в своеобразный концентрационный лагерь для тех, кто не признает новых законов.

В начале фильма зрителям сразу сообщают, что в стране запрещено красное мясо и свобода вероисповедания, а все браки должны быть одобрены министерством здравоохранения. Лос-Анджелес на экране в очередной раз предстает мрачным постапокалиптическим рассадником преступлений и порока, а его самые знаменитые туристические места (включая знаменитый бульвар Сансет) разрушены и находятся в запустении.