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Семь французских полицейских были лишены права на ношение оружия, и как минимум одного стража порядка отстранили от службы - после проведенной в полиции проверки на "наличие радикальных взглядов". Об этом сообщил глава парижской полиции Дидье Лалман.

Проверка проводилась после того, как 45-летний Микаэль Арпон, работавший в парижской полиции программистом с доступом к серетным данным, зарезал на своем рабочем месте четырех коллег. Как выяснилось позже, нападавший демонстрировал признаки радикализации взглядов задолго до нападения.

По словам Дидье Лалмана, за последние три недели руководство полиции получило больше сообщений о словах и действиях, свидетельствующих о радикализации сотрудников полиции, чем за предыдуще семь лет.

Всего руководство французской полиции получило 33 сообщения о подозрительном поведении и настораживающих высказываниях стражей порядка. В результате, в ходе проверки этих сообщений было принято решение лишить права на ношение оружия семерых полицейских, и еще двух сотрудников временно отстранить от службы.

В СМИ ранее попали материалы полиции, в которых говорится, что Арпон, комментируя нападение исламистов на сотрудников журнала Charlie Hebdo в 2015 году, бросил на ходу коллегам: "Так им и надо". Коллеги Арпона тогда ничего не сообщили начальству о настораживающем высказывании Арпона.

Радикализация и самоубийства

Программист префектуры полиции Парижа Микаэль Арпон 3 октября напал с ножом на своих коллег. Жертвами нападения стали четыре человека. Трое погибших были офицерами полиции, еще один работал в префектуре на административной должности. Нападавший был застрелен одним из коллег.

Прокурор Жан-Франсуа Рикар позже сообщил, что Арпон был приверженцем радикального ислама.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сказал, что до инцидента поведение Арпона, который 16 лет проработал компьютерным специалистом в разведывательном подразделении полиции, не вызывало никакой тревоги, он даже казался идеальным служащим.

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Полтора года назад Арпон обратился в ислам и, согласно сообщениям в прессе, перестал разговаривать с коллегами женского пола.

Нападение вызвало волну критики в адрес полиции. Эксперты по безопасности призвали власти и полицию повысить бдительность, больше обращать внимания на религиозные взгляды служащих, при этом так, чтобы это не превращалось в дискриминацию по религиозному признаку.

Во время похорон жертв нападения президент Франции Эммануэль Макрон пообещал провести полное расследование случившегося. Макрон назвал "немыслимым" тот факт, что приверженец радикального ислама Микаэль Арпон мог работать именно там, где ведут борьбу с радикальным исламом.

В апреле руководство полиции сообщило о резком увеличении числа самоубийств среди сотрудников полиции. Только за четыре месяца 2019 года во Франции с собой покончили 25 сотрудников полиции. Это означает, что каждые четыре дня происходит одно самоубийство в рядах французской полиции. В другие годы этот показатель в среднем был в два раза ниже: за год во французской полиции происходило около 44-45 самоубийств.

Также в 2014 году наблюдался значительный рост самоубийств: тогда за год с собой покончили 55 стражей порядка.

"Критическое состояние"

Руководство полиции не говорит о возможных общих причинах такого роста чила самоубийств, отмечая, что в каждом случае были разные ситуации: у кого-то из покончивших собой были сложные ситуации на работе, а у кого-то - личные проблемы.

Представители профсоюзов, однако, утверждают, что причиной самоубийств может быть постоянное давление на работе и переработки в полиции.

"Несомненно, полицейские ежедневно сталкиваются с социальной депривацией, стрессом, иногда им приходится работать без отдыха - одна операция следует за другой", - говорится в заявлении Французской демократической конфедерации труда.

В докладе сената 2018 года говорится, что самоубийств среди сотрудников полиции на 36% больше, чем в среднем по стране.

В марте комитет по охране труда выразил обеспокоенность по поводу ситуации в полиции.

"Постоянные переработки, профессиональное выгорание, получение ранений во время выполнения заданий, психологические проблемы, самоубийства и попытки самоубийства! Прибегая к медицинской терминологии, можно сказать, что полиция страны находится в критическом состоянии", - говорилось в заявлении комитета.