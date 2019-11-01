Правообладатель иллюстрации Shannon O'Connor Image caption Шеннон O'Коннор уже неплохо заработала на одежде с логотипом "Окей, бумер"

Юные предприниматели подхватили тренд "OK Boomer" - фразу, которую бросают миллениалы и представители "поколения Z" старшему поколению бэби-бумеров, - и уже неплохо на этом зарабатывают.

Например, 18-летняя Шеннон O'Коннор уже выручила 25 тыс. долларов на продаже футболок и толстовок с этой фразой. Девушка дополнила фразу издевательским посылом: "Ужасного дня".

Она уже продала более 2 тыс. футболок, свитшотов и худи - в основном, ровесникам, которые потешаются над старшими, как правило критично настроенными в адрес молодых людей.

И Шеннон не одна такая: десятки, если не сотни парней и девушек по обе стороны Атлантики нашли способ монетизировать дразнилку.

Правообладатель иллюстрации @lesnianrights Image caption "Моё выражение лица, когда [Джо] Байден говорит, что копорациям можно доверить борьбу с изменением климата", - пишет пользовательница TikTok Кэм.

Фразу уже печатают на значках, наклейках, постельном белье, чехлах для смартфонов и всём, куда заведёт фантазия.

"Окей, бумер" - уже готовый мем, он взорвал TikTok", - сказала O'Коннор в беседе с Би-би-си. - По сути, "зумеры" пытаются дать отпор бэби-бумерам, которые пытаются нас подавлять и критиковать. Мы же нашли способ самовыразиться".

В соцсети TikTok стало популярным видео, где седовласый мужчина в кепке утверждает, что молодёжь погрязла в утопичных идеалах: "Миллениалы и поколение Z ["зумеры"] страдают синдромом Питера Пэна - они вообще не хотят расти".

Параллельно с его филиппикой девушка, создавшая ролик, увлечённо пишет и рисует на листе бумаги. К концу видео она поднимает тетрадь, а там в окружении сердечек красуется ответ: "Окей, бумер".

Не слушают?

"Поколением Z" или "зумерами" называют тех, кто родился примерно после 1995 года. Считается, что его представители отличаются повышенной восприимчивостью и ранимостью. Именно это будто бы не нравится бэби-бумерам.

Следуя той же стереотипной логике, предполагается, что молодые люди слишком чувствительные, постоянно сидят в своих телефонах и, возможно, немного избалованы.

Опять же согласно стереотипам, "зумеров" раздражает, что к ним приклеился ярлык "снежинок" (snowflakes), а старшему поколению, по их мнению, в каком-то смысле было легче расти.

Бабушки и дедушки, считают некоторые "зумеры", не думали о загрязнении окружающей среды, довели планету до экологической катастрофы, а в США ещё и выбрали президента, которому будто бы наплевать на окружающую среду.

Для многих юных иронизирующих сам термин "бумер" применяется не только к поколению их дедушек и бабушек, а к любому консервативному или неспособному услышать иные точки зрения старшему.

Таким образом "Окей, бумер" - способ сказать: "Ты меня не слышишь. Зачем мне слушать тебя"?

Правообладатель иллюстрации Winbite Image caption "Ну меня шлёпали и били, когда я был ребёнком, и вырос же человеком", - цитирует абстрактного "бумера" пользователь Tiktok под ником Winbite

"Мы докажем вашу неправоту, и сделаем крутые вещи, что бы вы о нас ни думали", - резюмирует эту мысль Шеннон.

"Мы иначе смотрим на политические и общественные вопросы. Времена сильно изменились", - добавила она.

Те же, кто считает, что представителям разных поколений спорить не о чем, припоминают, что когда бэби-бумеры были юными, среди них было немало бунтарей - например, поклонников Че Гевары.

В англоязычных странах молодые часто отвечают старшим, что у тех была возможность бесплатно получать университетское образование, стабильные перспективы найти работу и низкие расходы на жилье.

Мысль о том, что бэби-бумеры виноваты в ухудшении экологии, разделяет 18-летняя Нина Касман, которая следом за Шеннон O'Коннор принялась продавать продукцию с дразнилкой. Она торгует носками, леггинсами, бутылками, блокнотами и открытками с надписью "Окей, бумер".

"Всё "поколение Z" зависит от тех решений, которые приняли и продолжают принимать до них. Выбор старших вредит нам и нашему будущему. Это чувствует каждый мой ровесник, и мы все очень расстроены этим", - выговорилась Нина в интервью New York Times.

Дразнилка, обнажившая проблемы?

При этом критики такой точки зрения парируют, что когда росли "бумеры", в школах были телесные наказания, мир сталкивался с угрозой ядерной войны, а проявления сексуальности были строго ограничены тогдашними общественными нормами и законами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Бумеры" не в восторге от того что "зумеры" немало времени проводят со своими мобильными телефонами

На стороне "зумеров" выступил исследователь интернета Джошуа Ситарелла, считающий, что из всех последних поколений у "Z" впервые ухудшится уровень жизни по сравнению с их родителями.

"Предметы первой необходимости стоят дороже, чем когда-либо прежде, мы платим 50 процентов нашего дохода за аренду, ни у кого нет медицинской страховки. Предыдущие поколения оставили "Z" с объедками, и мы видим это во всём", - говорит молодой социолог про то, что сегодня происходит в США.

"Окей, бумер" в виде фото", - шутит репортёр Тэкери Бинксби.

Подтверждением того, что многие "зумеры" разделяют его точку зрения является и популярность мема-дразнилки, и многообразие его применения.

17-летний Гэвин Дешаттер, например, переделывает логотипы корпораций так, чтобы вместо их названий на лейбле фигурировал "Окей, бумер".

А 19-летняя Эверетт Соларес увидела, что пока на рынке еще не появлялась линейка радужных товаров с фразой-мемом, которые могли бы понравится ЛГБТ-сообществу. И тут же реализовала бизнес-идею.

Дразнилка просочилась и в музыку: Джонатан Уильямс написал, а Питер Кули отремикшировал песню "ok boomer", текст которой проходится по всем стереотипам.

"Если вам не нравятся перемены, вы не понимаете новых вещей, особенно - связанных с технологиями, вы не за равенство и репрезентацию, то вы "бумер". По сути, это система взглядов на жизнь", - рассуждает Уильямс.

В любом случае мем вызвал живую реакцию у его адресатов.

"Если бы кто-нибудь сказал мне: "Окей, бумер", я бы ударила в лицо; хорошо, я бы на самом деле не ударила, но я очень бы этого захотела это сделать. И это было бы заслуженно - эта фраза это всё равно считается нападением. Но на самом деле я бы просто хмурилась и бросала испепеляющий взгляд, который показал бы этим детям, кто тут главный", - пишет ведущий специалист по маркетингу Стефани Фирман в "Твиттере".

"Бумеры, возмущающиеся фразой "Окей бумер", - мои любимые люди в интернете", - веселится писательница Энни Лоури.

А профессор университета Дьюка Стивен Вейси решил пошутить над темой конфликта поколений на Хэллоуин вместе со своей дочерью.