В рабство через интернет. Как продают и покупают домработниц в Кувейте

Image caption Тысячи домработниц продаются и покупаются на Ближнем Востоке через приложения для смартфонов

Вы не увидите этих женщин на улицах Кувейта. Их не видно, не слышно, у них нет практически никаких прав, они не могут покинуть страну, и их продают и перепродают любому, кто готов за это платить.

Проще всего их найти в приложении для смартфона: в нем их тысячи, рассортированные по цвету кожи и цене - несколько тысяч долларов.

Расследование Арабской службы Би-би-си обнаружило процветающий черный рынок, на котором покупаются и продаются низкоквалифицированные рабочие руки. А приложения свободно доступны в Google Play и Apple App Store. Домработниц можно искать и в Инстаграме по ключевым хештегам.

Рынок рабов

"Фактически это онлайн-рынок рабской силы, - говорит спецпредставитель ООН по современным формам рабства Урмила Бхула. - И если Google, Apple, Facebook или другие компании распространяют эти приложения, их следует призвать к ответу".

Девять из десяти домохозяйств Кувейта пользуются услугами домработниц. Они стекаются в страны Персидского залива из наиболее бедных уголков планеты, надеясь заработать достаточно, чтобы отправлять деньги семьям на родину.

Image caption Спецпредставитель ООН Урмила Бхула считает, что это - современная форма рабства

Представляясь недавно приехавшей в Кувейт парой, сотрудники Арабской службы сумели поговорить с 57 пользователями этих приложений, и посетили более десятка людей, пытавшихся продать своих домработниц через популярное приложение для торговли 4Sale.

Продавцы практически единодушно советовали конфисковать паспорта домработниц и ограничивать их в доступе к телефону.

Приложение 4Sale дает возможность сортировать людей по цвету кожи и ценовой категории.

Сотрудникам Би-би-си часто приходилось сталкиваться с комментариями вроде "индианки - самые грязные".

Нарушения прав человека

Пользователи приложения, представляющиеся "владельцами" домработниц, рекомендовали нашим коллегам лишать женщин базовых гражданских прав, например, не давать им ни минуты отдыха.

Один из пользователей, полицейский, так рекламировал домработницу, от которой хотел избавиться: "Поверьте, она очень милая. Она все время улыбается. Даже если вы заставляете ее работать до пяти утра, она не возразит ни слова".

Этот человек рассказал Би-би-си, что домработницы - это товар. "Люди покупают служанку за 600 динаров (примерно 2000 долларов), и потом продают за тысячу (примерно 3300 долларов)".

Image caption Арабская служба Би-би-си тайно записала разговоры с людьми, продающими домработниц в Кувейте

Он дал еще один полезный совет: "Паспорт ей не давайте. Вы - ее спонсор. Зачем давать ей паспорт?"

Однажды команде Би-би-си предложили 16-летнюю девочку. Назовем ее Фату.

Ее переправили в Кувейт из Гвинеи, она работала служанкой полгода, несмотря на то, что местное законодательство требует, чтобы домработницы были старше 21 года.

Расписывая достоинства Фату, хозяйка отдельно напирала на то, что не давала ей выходных, отобрала ее паспорт и телефон и не разрешала одной выходить из дома. Все это противоречит законодательству Кувейта.

С дозволения спонсора

"Это хрестоматийный пример современного рабства, - говорит Урмила Бхула. - Ребенок продается и покупается как движимое имущество".

В большинстве стран залива домработниц привозят в страну специальные агентства и ставят их на учет в государственной организации.

Потенциальные наниматели платят агентству комиссионные и становятся официальными спонсорами домработниц.

В рамках этой системы (она называется "Кафала") домработница не может поменять или оставить место работы или уехать из страны без разрешения спонсора.

Принятый в 2015 году в Кувейте комплекс законов по защите прав домработниц - один из наиболее строгих в регионе. Но понравился он далеко не всем.

Image caption 16-летняя Фату (псевдоним) из Гвинеи и женщина, пытавшаяся продать ее журналистам Би-би-си

Приложения вроде 4Sale позволяют нанимателям с выгодой продавать свой статус спонсора. Таким образом официальные агентства вообще остаются за бортом, а вместо них формируется черный рынок, на котором права женщин никого не интересуют.

Этот рынок процветает не только в Кувейте.

Расследование в Саудовской Аравии обнаружило сотни женщин, которых продают и покупают на другой популярной торговой онлайн-платформе, Haraj. И еще сотни домработниц обнаружились в Инстаграме, которым владеет Facebook.

"Настоящий ад"

Команда Би-би-си отправилась в Гвинею, чтобы попробовать связаться с семьей Фату.

Ежегодно сотни женщин нелегально привозят из Гвинеи в Кувейт для работы служанками.

"Кувейт - это настоящий ад", - вспоминает одна бывшая служанка, которую хозяйка заставляла спать в коровнике. "В Кувейте очень плохо, - говорит другая домработница. - Ни сна, ни еды - ничего".

Image caption Команда Би-би-си последовала за Фату в ее родной город Конакри, столицу Гвинеи

Кувейтские власти нашли Фату и отправили ее в государственный приют для домработниц. Два дня спустя ее, как несовершеннолетнюю, депортировали обратно в Гвинею.

Она рассказала Би-би-си: "Они кричали на меня, назвали животным. Было больно и обидно, но ничего сделать я не могла".

Фату вернулась в школу в Конакри, столице Гвинеи. Посетившим ее журналистам Би-би-си она сказала: "Мне так хорошо! Даже просто думать об этом приятно. Моя жизнь налаживается, мне кажется, я как будто вырвалась из рабства".

Удаленный хештег

Правительство Кувейта заявляет, что "находится в состоянии войны" с подобного рода обращением с домработницами, а упомянутые приложения будут "тщательно изучены".

По состоянию на сегодня никаких значительных действий предпринято не было. Против женщины, пытавшейся продать журналистам Би-би-си Фату, не было возбуждено уголовного дела, а сама она не ответила на наши запросы.

Би-би-си связалась с авторами приложений и компаниями, на чьих платформах они распространяются. 4Sale удалила раздел домработниц, а Facebook запретил хештег "#служанкинапродажу" ("خادمات للتنازل#").

Саудовская торговая платформа Haraj на запрос Би-би-си не ответила.

И Google, и Apple заявили Би-би-си, что сервису такого рода не место в их магазинах приложений, и что они активно взаимодействуют с разработчиками, чтобы пресекать нелегальную активность на своих платформах.