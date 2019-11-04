Image caption Главная героиня сериала - 13-летняя Лира

Это самая ожидаемая премьера осени по версии критиков: Би-би-си показала первый эпизод "Темных начал" - самого дорогого сериала, когда-либо выходившего на телеканале.

"Темные начала" - новая экранизация трилогии британского писателя Филипа Пулмана о параллельных мирах, силе научных открытий и загадочной Пыли.

Герои сериала живут в параллельной вселенной, впрочем, очень похожей на нашу. В этой вселенной есть Оксфорд и Лондон, в ней работает большинство законов физики. Главное отличие - в этом мире никто не сомневается, что у человека есть душа. Более того, она осязаема и имеет форму животного, всегда сопровождающего владельца. Еще в этом мире есть алетиометр - похожее на компас устройство, которое знает правильные ответы на все вопросы.

Может показаться, что этот пропитанный магией и полный спецэффектов сериал максимально далек от реальности. Но в 2019 году "Темные начала" - не просто рассказ о приключениях храброй 12-летней девочки в мире говорящих животных и волшебных безделушек. Это история про место женщины в мужском мире, история о роли церкви в обществе, о конфликте отцов и детей и даже немножко - о Грете Тунберг.

Грета Тунберг параллельного мира

Би-би-си и HBO, поделившие затраты на телесериал, не раскрывают бюджет. Но эксперты говорят, что первый сезон "Темных начал" - а в нем восемь эпизодов - обошелся в 50 тысяч фунтов. То есть это самый дорогой сериал, когда-либо показанный на Би-би-си.

Большая часть бюджета ушла на гонорары актерам и спецэффекты: например, на создание деймонов - воплощений человеческих душ, которые по сценарию должны представлять из себя говорящих животных. Сложность в том, что в мире "Темных начал" деймоны у взрослых людей остаются неизменными, а у детей - могут меняться по своему желанию: например, за секунду превратиться из куницы в птицу.

Проект собрал звездный состав актеров: Рут Уилсон (сериал "Любовники"), Джеймс Макэвой ("Люди Икс"), Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Эндрю Скотт ("Шерлок"). Над сценарием работал Джек Торн - именно он совместно с Джоан Роулинг написал сценарий для театральной постановки "Гарри Поттер и Проклятое дитя", которая до сих пор в ежедневном режиме идет в Лондоне. Одним из режиссеров выступил Том Хупер - обладатель "Оскара" за фильм "Король говорит".

Торн однажды пошутил, что ему пришлось "написать докторскую диссертацию по Филипу Пулману", прежде чем он смог собрать сценарий сериала. Именно Торн сравнил главную героиню сериала - Лиру - с юной экоактивисткой Гретой Тунберг: "Хотя она этого не знает, будущее мира лежит на плечах Лиры, и ей приходится сражаться изо всех сил, чтобы выиграть в борьбе с теми силами, которые хотят подавить свободу воли и мыслей".

Критики с восторгом отзываются об игре 14-летней Дафни Кин ("Логан"), и даже жена Филипа Пулмана назвала ее идеальной Лирой. Сам Пулман тоже участвовал в работе над фильмом, консультируя съемочную группу. О своих предпочтениях по поводу актерского состава он не высказывался, правда, много лет назад писатель признавался, что представлял Николь Кидман в роли главного антагониста картины - загадочной миссис Колтер. Кидман и в самом деле сыграла эту роль в первой экранизации книги - фильме "Золотой компас", который, несмотря на неплохие кассовые сборы, собрал ворох негативных рецензий. В новой экранизации эту роль исполняет Рут Уилсон, известная по роли в сериале "Любовники".

Мечта о Севере

Image caption Бронированные белые медведи играют важную роль в повествовании

История главной героини - 13-летней Лиры - начинается в Оксфорде, поначалу напоминающем реальный университетский городок. Лорд Азриэл, дядя Лиры, пробирается с грудным ребенком на руках сквозь затопленный наводнением город и стучится в двери местного колледжа. Без долгих объяснений он просит присмотреть за ребенком и исчезает в ночи. Этого эпизода не было в оригинальной трилогии: сценаристы явно вдохновились другой книгой Пулмана - "Книгой Пыли" - по сути приквелом "Темных начал".

Дальше события развиваются стремительно - и обыгрываются стремительными диалогами главных героев. Лире 13, она непоседлива, умна, любит играть в догонялки со своим другом, шутки ради запирает своего учителя в кабинете, пробирается в закрытое помещение колледжа и удачно спасает жизнь своему дяде, который приехал явно не для того, чтобы навестить племянницу. Дядя - лорд Азриэл - рассказывает непонятные истории про загадочный и манящий Лиру Север, показывает удивительные слайды северного сияния и доказывает собравшимся профессорам, что смог открыть путь в параллельный мир. Еще он что-то говорит о Пыли - не той, которую принято смахивать со стола, а какой-то другой, но Лира не понимает, о чем речь.

Повествование чуть замедляется только при появлении миссис Колтер - загадочной красивой незнакомки с гипнотизирующим взглядом, как описывал ее сам Пулман. Колтер - глава одного из департаментов так называемого Магистериума - главной религиозной организации в мире Лиры, обладающей сложной системой конкурирующих отделов и собственными военными подразделениями. Как отмечает The New York Times в своей рецензии на сериал, трудно не заметить сходства с римской католической церковью.

Когда "Северное сияние" - первая книга трилогии Филипа Пулмана - только появилась на полках книжных магазинов и в России, автора немедленно обвинили в антирелигиозности. Сам Пулман с этим определением формально не спорит: он создает приключенческую книгу для детей, в которую вкладывает свои размышления о церкви, мифологии и, внезапно, о физике. Именно науку писатель считает главным достижением человечества.

"Царствие небесное обещало нам многие вещи: счастье, понимание целей и нашего места во вселенной, нашей благородной роли. Но когда я понял, что бог умер для меня, я обнаружил, что мне все еще нужны все эти вещи, обещанные небесами, я не хочу жить без них. Я не думаю, что есть жизнь после смерти, поэтому я должен попытаться призвать людей осуществить их на земле - в мире, где мы все свободные, равные и ответственные граждане", - говорил Пулман в одном из интервью.

Исполнительный продюсер телесериала Джейн Трантер настаивала: новая экранизация не является "атакой на религию". Она иначе интерпретирует историю "Темных начал": "Филип Пулман говорит о контроле над информацией и ее фальсификацией. Это не какое-то прямое противопоставление религиозным организациям".

Однако эпизод первой серии, в котором ученый лорд Азриэл представляет доказательства существования параллельных миров - миров, над которыми не властен Магистериум, а коллеги с опаской перешептываются, опасаясь, что "Большой брат" узнает о кощунственном собрании, - этот эпизод можно трактовать с обеих точек зрения.

"Полагаю, в нашем сумасшедшем и запутанном мире очень логично открыть начало рождественского сезона восьмисерийной адаптацией книги, рассказывающей о смерти Бога", - написала в своей рецензии Люси Манган из The Guardian.

Image caption Рут Уилсон в роли главного антагониста сериала

Производственный ад

В той части медиаиндустрии, которая занимается производством фильмов, сериалов и шоу, в ходу термин "производственный ад". Проекты, находящиеся в "производственном аду", официально не отменяются, но работа над ними практически прекращается из-за постоянных разногласий, проволочек, согласований и других проблем, возникающих на этапе подготовки к съемкам. Именно это произошло с первой попыткой перенести мир Пулмана на экраны.

Еще в 2007 году New Line Cinema выпустила экранизацию первой части трилогии. Фильм назывался "Золотой компас". Продюсерам удалось собрать звездный состав актеров: Николь Кидман, Дэниел Крэйг, Ева Грин, а в режиссерское кресло сел Крис Вайц, снявший вторую часть "Сумерек" и "Американский пирог".

Реакция была неоднозначной. Критики Би-би-си писали, что фильм не передает изначальный замысел атеистического романа Филипа Пулмана. New York Times критиковал фильм за излишне стремительный темп повествования. Сам Пулман похвалил актерскую игру Николь Кидман и Дакоты Блю Ричардс, исполнившей главную роль, но о картине высказался прохладно.

"Фильм был перенасыщен декорациями, - говорил Пулман. - И им нужен был финал, который с одной стороны мог бы завершить одиночный фильм, а с другой - подходил бы к истории из трех частей. Они хотели и клиффхэнгер, и развязку. Это просто невозможно сделать".

Image caption Джеймс Макэвой сыграл дядю главной героини

Планы на экранизацию второй книги так и остались нереализованными. Только спустя много лет Би-би-си и HBO разглядели актуальность "Темных начал" для 2019 года. Критики поначалу сомневались, что новый сериал - темный и мрачный - подходит детской аудитории. Но потом пришли к выводу: дети найдут интересные для себя сюжетные ходы, например, с удовольствием будут фантазировать, в какое животное мог бы превратиться их деймон.

После премьеры зрители спросили у Пулмана, понравился ли ему первый эпизод, писатель ответил: "Безусловно".