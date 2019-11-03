Компания Apple за долгие годы произвела немало хороших товаров, в частности, такие суперновинки, в корне изменившие рынок гаджетов, как первый Mac 1984 года выпуска или же все эти модные товары - iMac, iPod, iPhone и так далее.

Конечно, были у них и неудачи.

Помните один из первых карманных компьютеров Newton? Или игровую приставку Pippin?

А как насчет стереофонической системы iPod hi-fi, выпущенной в 2006 году? Это была попытка техгиганта застолбить свое место на рынке беспроводных акустических плееров. Но они несколько припозднились, получили сдержанные отзывы и год спустя свернули выпуск. Потребитель ожидает от Apple лидерства на рынке, а не подражательства.

Урок усвоен? Возможно, нет.

В минувшую пятницу, 1 ноября, был запущен стримминговый телеканал Apple TV+ с месячной подпиской в 6,5 долларов.

Тем самым базирующаяся в калифорнийском Купертино фирма вошла на уже довольно оживленный и высококонкурентный рынок с такими давно зарекомендовавшими себя игроками, как потоковое телевидение Би-би-си iPlayer, Netflix, Hulu и Amazon Prime.

Скоро к этому добавится и компания Disney со своим киноархивом, на фоне которого десяток новых шоу Apple - просто детский лепет.

Это означает, что довольно скромный изначальный набор телепродукции, предлагаемой Apple, должен быть чрезвычайно хорош, чтобы переманить потребителей у конкурентов. Или они должны предложить что-то очень инновационное, на чем и зиждется репутация этой фирмы.

Но начнем с того, что никакой особой крутизны в этом, довольно простом в обращении приложении, нет.

А судя по первым трем эпизодам их звездного сериала-блокбастера "Утреннее шоу" (The Morning Show), новое детище может вскоре последовать примеру iPod hi-fi.

Первый эпизод этого сериала не хуже и не лучше всего того, что я отсмотрел с начала золотой эпохи телевидения, которая, можно сказать, началась с сериала "Друзья" (это по-прежнему самое популярное шоу на Netflix).

Между ними есть связь…

Рейчел (Дженнифер Анистон) и ее сестра Джилл (Риз Уизреспун - она появляется в 6 сезоне в феврале 2000 года) снова встречаются в Манхэттене. Правда, имена у них изменились на Алекс и Брэдли соответственно, и они уже совсем не сёстры, а журналисты теленовостей.

Алекс - успешная телеведущая "Утреннего шоу", а Брэдли только прилетела из Западной Вирджинии, где она с чутьем на горячие новости и с жаждой драки прокладывала свой путь репортёра.

Правообладатель иллюстрации NBC Universal /Getty Images Image caption В 2000 году Анистон и Уизерспун появились вместе в сериале "Друзья" в роли сестер Рейчел и Джилл

Правообладатель иллюстрации Apple TV+ Image caption В новом сериале Риз Уизерспун (слева) и Дженнифер Анистон снова вместе, но уже в качестве коллег

Действие (я условно тут использую этот термин) начинается в 3 часа утра, когда исполнительный продюсер "Утреннего шоу" Чип Блэк (Марк Дюпласс) получает от босса телефонный звонок с плохими новостями (там звонков много, и все, как это ни смешно, по айфонам).

"Нам конец", - мрачно произносит Чип в трубку.

И звонит соведущему "Утреннего шоу" Митчу Кесслеру (Стив Карелл).

"Кто-то коньки отбросил, не иначе", - ворчит Митч. У меня, честно говоря, точно такая же реакция, когда кто-то с радиоэфира звонит мне в неурочный час.

Затем мы видим, как звонит будильник у Алекс, как она встает и, толком не проснувшись, идет на работу. Там ее поджидает Чип, засунув руки в карманы и растопырив их так, что штанины напоминают галифе. Он само воплощение страдания.

"О, господи, кто умер?" - спрашивает Алекс.

Чип еле сдерживается. Оказывается, никто.

Но с точки зрения Алекс случилось даже нечто похуже. Митч, ее соведущий, фактически "телемуж", с которым она последние 15 лет ведет каждое утро прямой эфир, оказывается "сексуальным хищником" по отношению к своим коллегам.

Мы не знаем Митча, мы не знаем этого шоу (хотя, по всей видимости, здесь подразумевается новостная программа NBC Today Show, с которой в 2017 году был уволен ее ведущий Мэтт Лауэр после обвинений в сексуально неподобающем поведении - что он отрицает), мы еще не познакомились с Алекс, а то, что до сих пор демонстрировал нам Чип, дает основания полагать, что он нам неинтересен.

Правообладатель иллюстрации Apple TV+ Image caption Стив Карелл играет Митча Кесслера, обвиненного в сексуальных приставаниях и отстраненного от эфира

В этом-то и проблема.

Дело в том, что этот сериал сразу начинается с драматической кульминации, где Алекс приходится принять удар на себя, сжав зубы и подавляя набежавшую слезу, поскольку ее дорогого Митча безо всяких церемоний берут и увольняют.

А ты сидишь и думаешь: ну и что? Тебя-то пока не зацепило.

Мы еще не успели привязаться к героям, прошло всего несколько экранных минут, и нас пока что ничего не колышет.

Это как Рождество праздновать в июле: мы просто не готовы.

А в результате всего этого сразу бросается в глаза ужасный текст, вымученная режиссура и топорная игра.

Диалог тут такой же мелодичный, как пробуксовывающий стартер старого мопеда: похоже, что писал его человек, которому даже не медведь на ухо наступил, а слон.

Не знаю, помните ли вы пародийную мыльную оперу Виктории Вуд "Антикварная лавка "Жёлудь", но если помните, то вот тут всё, как там, только не смешно.

То есть, проще говоря - любительщина, что само по себе примечательно, учитывая затраты (300 млн долларов за 20 эпизодов, согласно данным Блумберга, хотя эту цифру не подтверждает режиссер сериала Мими Ледер) и звездный состав.

Впрочем, никакие деньги не помогут, если у вас нет прочной базы, что на языке телевидения прежде всего означает хороший текст.

Текст, изобилующий клише, наподобие того, который изливает из себя Митч, сидя дома в окружении своей свиты и взирая на то, как Алекс с экрана объясняет всей Америке, почему его нет рядом с ней, просто никуда не годится:

"Столько перемен, а они мне даже мейл не прислали".

Или:

"Испокон веков мужчины пользовались своим положением, чтобы привлечь женщин".

Вот еще:

"Я никого из-под палки не принуждал. Все было полюбовно. Большинство из них сами ко мне приставали".

Стив Карелл приличный актер, но даже он не в состоянии сделать так, чтобы его реплики зазвучали правдоподобно.

Как не могут этого сделать Анистон с Уизерспун, когда их героиням настает очередь что-нибудь сказать, попытаться раскрыть свои качества. Потому что вся эта теледрама написана таким скудным языком, что все их усилия дают только обратный эффект.

Но клише не ограничиваются текстом - сами персонажи настолько стереотипны, что просто руки опускаются. Особенно если учесть, какие амбиции были у авторов этого сериала - исследовать всю индустрию развлечений после громких скандалов #MeToo, #OscarsSoWhite и #TimesUp.

Здесь же мы имеем Кори Эллисона (Билли Крудап) - эдакого босса-всезнайку, которого заботит только рейтинг и собственная карьера.

И еще Алекс - стареющую телеведущую, чье уязвимое положение и только что обретенная уверенность в своей правоте могли бы стать тем самым, что вернуло бы у зрителя интерес к телешоу. Плюс к этому - отношения между зрелым мужчиной и молодой женщиной.

А получается у нас в итоге - "Телесеть".

Разница только в том, что фильм "Телесеть" был снят в 1976 году, когда мелодрама, разыгрывающаяся в стенах телередакции, была чем-то новеньким. Чего никак нельзя сказать 43 года спустя, когда эта тема породила целый жанр.

Правообладатель иллюстрации Apple TV+ Image caption Билли Крудап (слева) играет босса, которого интересует только рейтинг, а Марк Дюпласс - интеллектуального, состоятельного и исполнительного продюсера шоу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Питер Финч в фильме Сиднея Люмета 1976 года "Телесеть" в роли телеведущего, страдающего от низкого рейтинга

Нельзя сказать, что всё "Утреннее шоу" ужасно.

Третий эпизод очень даже неплох. Там сделаны кое-какие хитроумные сценарные ходы, более связный диалог, да и персонажи начинают подавать признаки жизни.

Но проблемы остаются.

Это ведь должна была быть современная история о гендерной политике.

А вместо этого две главные героини показаны как взбалмошные тетки, принимающие спонтанные решения, тогда как их мужчина-начальник, из рук которого они хотят вырвать контроль, предстает как уравновешенный, руководствующийся логикой интеллектуал.

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Спутанное мышление создателей сериала вновь обнаруживает себя, когда на сцене появляется новый персонаж, утверждающий, что Митч совершил над ней сексуальное насилие.

Ну хоть это-то наконец даст нам возможность увидеть настоящую драму и отвлечь от занудных сцен, где Алекс обсуждает свой контракт?

Не тут-то было.

Мы почти ничего не слышим от предполагаемой жертвы насилия. Ее история, надо полагать, не важна. Вместо этого все снова крутится вокруг Алекс: собирается ли она взять интервью у той, кто обвиняет Митча, или нет.

В какой-то момент вдруг возникают стихи американского поэта Роберта Фроста, и есть также отсылка к знаменитой сцене с очередью из фильма Вуди Аллена "Энни Холл", что дает надежду на то, что авторы шоу знают, как выглядит хорошая литература.

Но, увы, у них очень много огрехов в первых трех эпизодах, которые сейчас доступны на канале.

Возможно, следующие семь будут сногсшибательными. Во всяком случае, какой-то прогресс есть.

Но пока что всё, что я могу сказать, перефразируя титана Голливуда Сэма Голдвина: Apple TV+ поднял сценарную планку до новых низов.