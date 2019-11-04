Death Stranding: о чем новая игра Хидэо Кодзимы и при чем тут Трамп и брексит

Image caption Хидэо Кодзима рассказал, какой смысл вложил в игру Death Stranding

Сэм Портер-Бриджес напуган. С неба льет смертельно опасный кислотный дождь, и ему нужно найти укрытие. Без его посылок Америке не спастись.

Главному герою игры Сэму, которого сыграл один из актеров сериала "Ходячие мертвецы" Норман Ридус, предстоит долгий путь, полный неожиданностей и приключений.

Ему - или, вернее, вам как управляющему им игроку - предстоит доставлять послания и связывать мир.

Для дизайнера видеоигр Хидэо Кодзимы тема связи - центральная в его новом творении Death Stranding.

"В наше время все заточено на индивидуализм, - рассказал он в интервью Би-би-си. - Благодаря интернету мы можем постоянно находиться на связи, но из-за этой постоянной связи люди чаще ссорятся друг с другом".

BBC Newsbeat провела три дня в студии Кодзимы Kojima Productions в Токио, чтобы увидеть процесс завершения создания игры Death Stranding.

Сама студия находится в конце коридора, заполненного светом флуоресцентных ламп. Кажется, будто попадаешь на космический корабль. Когда открываешь дверь, лампы включаются по очереди, как в кино.

Внутри студии больше 100 человек кропотливо работают в тишине. Им нужно убедиться, что в игре не осталось ошибок и багов. Ощущается атмосфера спокойствия, но из-за неумолимо приближающейся даты выхода очевидно, что все работают не покладая рук.

Мы получили уникальную возможность увидеть всю подноготную подготовки игры, которая вызвала немало споров среди геймеров с момента объявления ее выхода в 2016 году.

Очевидно было лишь, что ее создатель хотел донести через игру идею о состоянии современного общества.

Правообладатель иллюстрации SONY Image caption В игре задействованы голливудские актеры Норман Ридус и Леа Сейду

"В настоящий момент президент Трамп строит стену, - сказал Кодзима. - Также есть брексит, когда Британия хочет выйти из ЕС. Есть ощущение, что в мире существует множество барьеров, и люди думают только о себе".

"В Death Stranding мосты символизируют связь - ими можно пользоваться либо ломать. Нужно, чтобы люди задумались о смысле связи".

Кодзима подчеркивает, что его игра не направлена на какую-то отдельную страну или сообщество: для него сближение людей является всеобъемлющей темой.

"Когда мы объединены, мы несем друг за друга ответственность. Но у соцсетей, похоже, такой ответственности нет. Людям приятно заботиться друг о друге. В прошлом так оно и было. Я хочу, чтобы люди об этом вспомнили и почувствовали это в моей игре".

По словам Кодзимы, он предрасположен к одиночеству. Он считает, что таких людей, как он, много во всем мире, особенно среди геймеров.

"Поэтому, когда эти люди проходят игру, они понимают, что такие же люди живут по всему миру. Когда я осознаю, что, хоть я и одинок, но есть такие же, как я, становится легче. Я хочу, чтобы они почувствовали это, когда будут играть в Death Stranding", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации SONY Image caption В Death Stranding игроков поощряют действовать вместе

Это первая игра студии Кодзимы после его ухода из компании Konami.

Он прославился благодаря видеоигровой серии Metal Gear, которая стала в некотором роде революционной для индустрии игр, популяризировав жанр "стелс", когда игрок должен действовать скрытно.

Death Stranding выходит 8 ноября, и многие не знают, чего от нее ждать.

В трейлере игры показаны мертвые животные на пляже, младенец, находящийся в стеклянной бутылке, и чудовища, появляющиеся из нефти. Геймеры задаются вопросом - что все это значит?

Любители видеоигр ждали появления Death Stranding несколько лет, и вскоре они получат ответы на свои вопросы.

Но создавать связь между геймерами не так просто, как кажется. Сообщения об агрессивном поведении в игровых онлайн-сообществах - уже давно не редкость.

Некоторые создатели видеоигр, вроде Кодзимы и его коллег, в последнее время пытаются каким-то образом решить эту проблему.

Image caption Death Stranding - игра, созданная благодаря видению одного человека, Хидэо Кодзимы

Кодзима хочет решить это, предложив людям возможность лишь позитивного общения.

"Вы общаетесь с другими игроками с помощью лайков и жестов одобрения. Возможность негативного общения отсутствует, - сказал он. - Вскоре вы начнете получать выражения благодарности от игроков по всему миру за то, что оставляете в игре полезные вещи для других игроков. Вы начнете думать о других при прохождении игры и о том, как вы могли бы им помочь".

Но сработает ли его подход? Это станет понятно лишь после выхода Death Stranding, когда игроки по всему миру отправятся в путешествия, управляя Сэмом.

Правообладатель иллюстрации SONY Image caption Действие игры происходит в постапокалиптической Америке

Хорошая ли получилась игра?

Я получил предрелизную копию Death Stranding и играл в нее около 40 часов. Ничего подобного раньше я не испытывал.

По большому счету, это объясняется тем, что эту игру сложно отнести к какому-то определенному жанру.

В ней присутствуют элементы "бродилки", приключенческой и ролевой игр, и, как можно было ожидать от Хидэо Кодзимы, большой упор сделан на анимационные заставки для более глубокого понимания происходящего.

В игре есть неожиданные напряженные моменты, и нахождение в онлайн-среде, которой пользуются другие игроки, приносит чувство удовлетворения.

Но основная игровая механика с доставкой сообщений по пересеченной местности - особенно с учетом размера и масштаба карты - может надоесть и вызвать разочарование у игроков, привыкших к более динамичным играм.

Эта игра вознаграждает за терпение и упорство.

Правообладатель иллюстрации SONY Image caption Игра выходит 8 ноября

За время, что мы провели в студии, было очевидно, что Кодзима влияет на все аспекты создания игры: от концепции и корректировки игрового процесса до работы с актерами и личного монтажа трейлеров игры.

Будьте уверены, Death Stranding - это игра, созданная благодаря видению одного человека. Это отличается от того, как создаются другие популярные видеоигры, когда за такие аспекты производства, как создание трейлеров и разработка сувенирной продукции, зачастую отвечают сторонние компании.

Сам Кодзима прокомментировал это так: "Когда я только представил эту игру команде, идея понравилась не всем. С подобным я столкнулся в начале 1990-х годов, когда пытался создать жанр "стелс".

Но когда команда согласилась протестировать Death Stranding и создать ее онлайн-составляющую, члены команды начали понимать, о чем эта игра, сказал Кодзима.

"С того момента процесс разработки значительно ускорился", - добавил он.

Кодзима хочет, чтобы люди при прохождении игры не только получали удовольствие, испытывали волнение, умилялись или удивлялись, но и использовали полученный в игре опыт в настоящем мире.

"В какой-то момент необходимо вернуться в реальный мир. Нельзя находиться в игре постоянно. Я хочу создать такой опыт в игре, который люди могли бы применить в реальном мире, например, с точки зрения того, как мы связаны друг с другом", - сказал он.

Очевидно, что у игры большие амбиции, но именно игрокам придется примерить на себя роль Сэма Портера-Бриджеса и решить, насколько хорошо это у них получилось.