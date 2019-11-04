Он был за брексит задолго до референдума. Теперь Найджел Фарадж может сорвать его

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Найджел Фарадж уже семь раз не смог избраться в Палату общин и теперь решил не баллотироваться, а ездить по стране и поддерживать своих кандидатов

Премьер-министр Британии Борис Джонсон надеется, что итоги выборов 12 декабря позволят ему уверенно вывести страну из Евросоюза, но может получиться и так, что ему помешает в этом главный евроскептик страны Найджел Фарадж - при посильном содействии президента США Дональда Трампа.

Лидер Партии брексита Найджел Фарадж в понедельник торжественно представил публике 600 кандидатов в депутаты Палаты общин на декабрьских досрочных выборах.

Найджел Фарадж говорит, что хочет добиться решительного разрыва с Евросоюзом, но выдвижение кандидатов от его радикально антиевропейской партии почти во всех округах может привести к тому, что в части этих округов кандидаты от Консервативной партии и Партии брексита растащат голоса избирателей-брекситеров и отдадут победу соперникам из более или менее проевропейских Лейбористской и Либерально-демократической партий.

В итоге будущий парламент может снова оказаться парализован по вопросу о формах выхода из ЕС, что может привести к новой отсрочке брексита, новым выборам или даже новому референдуму о членстве Британии в ЕС.

"Соглашение Терезы Мэй было капитуляцией перед Евросоюзом [...] Но Борис Джонсон подобрал его и лишь слегка улучшил [...] Оно не даст нам брексита! Оно даст нам еще три года мучительных переговоров с Евросоюзом. Это не брексит, это - предательство!" - объявил Фарадж на собрании кандидатов от Партии брексита.

55-летний Фарадж, посвятивший всю свою политическую жизнь борьбе за выход Британии из Евросоюза, заверяет, что он хотел бы создать альянс с Консервативной партией, которая при Джонсоне тоже становится фактически "партией брексита", только более умеренной. Но для этого, с точки зрения Фараджа, Джонсон должен взять курс на жесткий разрыв с ЕС.

Для Джонсона же плавный выход по соглашению, достигнутому его правительством и Брюсселем, - это центральный пункт предвыборной программы.

"Вырвать поражение"

Ведущие тори-брекситеры уговаривают Фараджа не дробить голоса антиевропейски настроенного электората.

"Он достиг того, чего хотел: мы проголосовали за выход. У нас есть соглашение, которое выведет нас из ЕС и позволит нам заключать договоры с остальным миром. У него есть все основания гордиться своей политической карьерой. Но будет очень жаль, если он так и продолжит сражаться после того, как уже победил, и пытаться вырвать поражение из пасти победы", - сказал в эфире радиостанции LBC Джейкоб Рис-Могг, бывший руководитель группы самых решительных брекситеров в Консервативной партии.

Нынешний руководитель этой группы Стив Бейкер заявил в эфире телекомпании ITV, что Фарадж рискует стать "человеком, выбросившим брексит на помойку" и что он ведет дело к тому, что Палата общин снова будет "слабой и нерешительной".

Правда, теоретически еще не исключено, что до окончания регистрации кандидатов 15 ноября и по ходу кампании две антиевропейские партии Британии все-таки договорятся о ненападении хотя бы в части округов.

Медвежья услуга Трампа

На прошлой неделе еще один удар по Джонсону и его партии нанес - невольно, из наилучших побуждений - президент США Дональд Трамп.

Трамп горячо поддерживает и Фараджа, и Джонсона и называет обоих своими друзьями.

31 октября Трамп беседовал с Фараджем по телефону в эфире британской разговорной радиостанции LBC и, следуя наводящим репликам Фараджа, вдруг со свойственными ему лаконичностью и непосредственностью заявил, что "некоторые аспекты" соглашения о выходе Британии из ЕС не позволят Соединенным Штатам заключить с Британией соглашение о свободной торговле.

Между тем, на этом соглашении сейчас строится вся политика Джонсона в отношении брексита, а будущие договоры о свободной торговле с США и другими крупными странами - это, по мысли сторонников брексита, одна из важнейших причин, почему стране лучше выйти из ЕС.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп давно на дружеской ноге с Фараджем. Фото сделано во время предвыборной кампании Трампа в 2016 году

Борис Джонсон, комментируя эту реплику Трампа, сказал в воскресенье в эфире телеканала Sky: "Я не хотел бы ни в чем обвинять президента Соединенных Штатов, но в этом случае он заведомо неправ".

Насколько заявления Трампа могут повлять на британских избирателей, сказать трудно. По данным социологической компании YouGov, 67% британцев относятся к Трампу отрицательно и всего 19% - положительно.

По подсчетам агрегатора опросов Britain Elects, Партия брексита сейчас пользуется поддержкой примерно 11% избирателей и идет на четвертом месте после консерваторов, лейбористов и либерал-демократов.

Невольный спойлер

Таким образом, у партии Фараджа на данный момент (впереди еще месяц кампании) фактически нет шансов не только на победу, но даже и на формирование сколько-нибудь заметной фракции в Палате общин. Тем не менее, в британской избирательной системе она может довольно сильно повлиять на общий результат.

Все 650 депутатов Палаты общин избираются в одномандатных округах в один тур. Иногда победы в этих округах одерживаются с перевесом в считанные сотни или даже десятки голосов. Кроме того, по вопросу о брексите во многих округах электорат расколот почти ровно пополам.

В этой ситуации дробление голосов как одного, так и другого лагеря может довольно сильно повлиять на будущий состав парламента.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Джереми Корбин слишком непопулярен, а позиция партии в отношении брексита противоречива, и шансов выиграть эти выборы у лейбористов крайне мало.

О победе ведущей опозиционной силы, Лейбористской партии во главе с Джереми Корбином, сейчас, по почти единодушному мнению британских социологов и политологов, речи быть не может: слишком непопулярен Корбин и слишком велико отставание от тори (11-12% по последним опросам).

Главный вопрос этих выборов, как говорит, например, известный британский политолог, профессор Стрэтклайдского университета Джон Кёртис - соберет партия Джонсона абсолютное большинство мандатов или нет.

В первом случае фракция тори ратифицирует соглашение о выходе из ЕС и Британия формально выйдет из союза 31 января 2020 года, а фактически начнется долгий переходный период.

Во втором случае парламент снова окажется парализован, и дело может дойти до долгой отсрочки или даже отмены брексита.

Именно этого результата надеются добиться сторонники Евросоюза - они, в отличие от лагеря "брексита", пытаются организовать сотрудничество партий и "тактическое голосование" и тем самым лишить тори критически важных нескольких десятков мандатов. Правда, насколько эффективны будут эти попытки, сейчас тоже совершенно невозможно предсказать.

Как невозможно предсказать и общий итог выборов.

На прошлой неделе со статьей на эту тему выступил глава одной из ведущих социологических компаний Британии, ComRes, Эндрю Хокинс.

"Опасайтесь экспертов, пытающихся предсказать непредсказуемое, - написал Хокинс, описав все многочисленные неизвестные в этом уравнении. - Поставить квартиру на результат этих выборов можно только с большого перепоя".