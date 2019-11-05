Захват посольства США в Иране: как это было и почему произошло. Архивные фотографии
Вскоре после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни несколько сот радикально настроенных иранских студентов ворвались в здание американского посольства в Тегеране и захватили в заложники несколько десятков его сотрудников. Захват заложников привел страну к дипломатическому кризису, который продолжается до сих пор.
Как развивались события в переломной точке иранской истории - в фотогалерее Би-би-си.
1 января - бегство шаха
Первого января 1979 года шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви с супругой покинул страну, уехав в Египет, а затем и в Нью-Йорк на лечение на фоне массовых протестов и стачек, организованных оппозицией. Он так и не вернется в страну, которой правил с 1941 года.
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1 февраля - победа исламской революции
Аятолла Хомейни, давний политический противник шаха и его режима, вернулся в Иран 1 февраля из своего 14-летнего изгнания в Париже. Его сторонники хотят независимости от Запада и от Востока. Он отвергает предложение парламента о формировании правительства народного единства.
25 февраля - первое нападение на посольство США
Группа вооруженных мужчин из леворадикальной Организации партизан-фидаинов иранского народа напала на американское посольство на бульваре Тахте-Джамшид, после чего временно его заняла. Усилиями временного правительства Мехди Базаргана удалось заставить их покинуть здание.
Министр иностранных дел временного правительства Ибрагим Язди после этого случая дал гарантии безопасности американскому посольству.
1 июня - шах едет в Мексику
Недолго пробыв в Египте, шах Реза Пехлеви отправился на Багамы и в Марокко, после чего поехал в Мексику на лечение - британское правительство отказало ему в политическом убежище.
6 октября - шах приезжает в Америку
Здоровье шаха стремительно ухудшалось за рубежом. Несмотря на протесты со стороны некоторых чиновников, власти США не возражают против въезда шаха в Мексику, после чего он приезжает в Нью-Йорк для госпитализации в онкологическом центре.
Дипломат Брюс Линген и сотрудник иранского отдела Госдепартамента Генри Персетт рекомендовали властям отложить визит шаха в США. Они считали, что прием бывшего правителя осложнит нормализацию иранско-американских отношений и даст радикалам в Иране возможность мобилизовать людей против временного правительства. Линген опасался, что под удар может попасть посольство США, сотрудников которого возьмут в заложники.
1 ноября - требование экстрадиции шаха
Перед посольством США в Тегеране собирается многотысячная толпа - люди возмущены тем, что шаха приняли в США и требуют его выдачи. Иранские левые считают, что временное правительство и его министр иностранных дел сделали недостаточно, чтобы убедить США не принимать бывшего правителя. Временное правительство обвиняют в пособничестве США.
Начало ноября - тайная встреча студентов в горах
Вскоре после появления шаха Резы Пехлеви в США в горах неподалеку от Тегерана тайно встретились пятеро политически активных студентов. Они пришли к выводу, что необходимы решительные действия. Они будут в первых рядах напавших на посольство.
"Все, кто был на встрече в горах решили, что нужно что-то делать. На кону была репутация нашей страны. Мы хотели, чтобы нас услышал весь мир, и через вопрос о шахе мы хотели показать, что Америка сделала с миром своей международной ложью", - рассказывал позже один из участников встречи.
4 ноября - Хомейни ничего не говорят
Операцию по захвату посольства обсуждали на нескольких совещаниях, на которых присутствовал близкий к Хомейни клерик Мохаммед Мусави Хоэни. Хоэни сказал, что акция "может быть уместна в качестве студенческого протеста".
Аятоллу Хомейни не информируют о планах, с тем чтобы захват посольства выглядел как проявление воли народа.
4 ноября - встреча Бзежинского с временным правительством
Премьер-министр временного правительства Мехди Базарган, министр иностранных дел Ибрагим Язди и министр обороны Мустафа Чамран едут в Алжир на празднование юбилея алжирской революции. Здесь они просят встречи с советником президента США Джимми Картера по безопасности, Збигневом Бзежинским. Встреча длится полтора часа.
Новости о встрече возмущают иранских революционеров, главным образом студентов, которые начинают протестовать. Базарган призывает студентов прекратить акции протеста и разойтись.
Студенты приходят к выводу, что "политика властей не соответствует революционному настрою", а значит во временном правительстве пока не знают о плане студентов атаковать посольство.
Махмуд Ахмадинежад, представитель научно-технологического университета в студенческой организации, высказывается против захвата посольства США. "Сначала мы должны захватить советское посольство. Информировать правительство и действовать", - говорит он.
Ночь на 4 ноября - подготовка к атаке
Координаторы студенческой организации, отвечающие за нападение на посольство, обзванивают студентов разных университетов и просят их собраться в шесть часов утра у посольства на следующий день.
Сегодня некоторые бывшие студенты вспоминают, что наблюдали за посольством из автобусов, а перед его зданием долго стояла группа активистов, изучавших обстановку внутри комплекса.
4 ноября - нападение на посольство
4 ноября 1979 года в девять утра во время студенческой демонстрации группа из нескольких тысяч студентов подходит к зданию посольства США на улице Талегани (бывшей улице Тахте-Джамшид). Несколько сотен человек из толпы начинают штурм.
Охрана посольства применяет слезоточивый газ, но толпа открывает ворота и проникает внутрь периметра. У многих в руках фотографии аятоллы Хомейни.
На место выезжает полиция, но не может помешать захвату здания. Комплекс захватывают в течение двух часов.
Студенты требуют выдачи шаха Пехлеви, который находится на лечении в Нью-Йорке. Дипломаты США, разоруженные морпехи и офицеры, всего 90 человек, оказываются в заложниках. Позже неамериканцев, чернокожих и женщин освободят. 52 оставшихся заложника останутся в плену на 444 дня.
4 ноября - США отказывает "революционерам" в их требованиях
Власти США отказывают захватчикам посольства в их требовании вернуть шаха. Представитель Белого дома Джуди Пауэлл ссылается на гуманистические принципы США, но говорит об "определенном желании Штатов наладить дружественные и плодотворные отношения на основе взаимоуважения".
Вторая революция
Аятолла Хомейни выступает в поддержку захвата посольства. "Сегодня в Иране снова произошла революция. Она еще больше, чем первая. Это революция против Большого Американского Сатаны!"
Сын аятоллы Ахмад Хомейни от имени отца дает пресс-конференцию в посольстве. "Весь иранский народ поддерживает действия студентов", - говорит он. Сын аятоллы добавляет, что не считает это признаком слабости временного правительства. Ведь их поддерживает народ, а правительство должно представлять его интересы.
Отставка временного правительства
Через несколько часов после пресс-конференции Мехди Базарган объявляет об отставке временного правительства.
Хотя он говорит, что отставка не имеет ничего общего с захватом посольства, ему верят не все.
У власти до следующих выборов остается Корпус стражей исламской революции.
19-20 ноября - освобождение женщин и чернокожих
На 16 и 17 дни оккупации посольства, после требования аятоллы Хомейни отпустить женщин и чернокожих, на свободу выходят пять заложников.
9 декабря - Шах покидает США
Шах Реза Пехлеви, к этому времени перемещенный в госпиталь на военной базе Лакленд в Техасе, покидает /Штаты и едет в Панаму.
Панаму он тоже будет вынужден со временем покинуть. Шах возвращается в Египет, где 9 августа умирает от осложнений лимфомы.
1 мая - операция "Орлиный коготь"
США предпринимают попытку спасти заложников в ходе секретной операции "Орлиный коготь". Операция закончилась провалом. Попав в песчаную бурю, один из вертолётов врезался в самолёт-заправщик, в последующем пожаре погибли восемь американских солдат.
4 января - освобождение
19 января 1981 года США и Иран подписывают Алжирские соглашения. Кризис с заложниками наконец разрешается.
США соглашаются разморозить банковские счета Ирана и снять торговые санкции, введенные годом ранее.