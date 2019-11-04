Трамп не согласен: США выходят из Парижского соглашения. Чем это грозит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сезон пожаров в Калифорнии с каждым годом все разрушительнее. Ученые винят изменение климата

США формально подали заявку на выход из Парижского соглашения, подписанного три года назад почти 200 странами ради борьбы с глобальным потеплением. Русская служба Би-би-си разбиралась, кто выиграет и кто проиграет от решения президента Дональда Трампа пойти наперекор мировому сообществу.

Трамп пообещал отозвать подпись Барака Обамы под Парижским соглашением еще два с лишним года назад, как только выиграл выборы. Однако прием заявок на выход из договора открылся только 4 ноября, через три года после его вступления в силу.

Трамп тянуть не стал, и в тот же день поручил госдепу написать в ООН. Тем самым он запустил процесс выхода, который закончится через год - ровно на следующий день после президентских выборов 2020 года, по итогам которых Трамп рассчитывает задержаться в Белом доме еще на 4 года. Климат наверняка станет одной из главных тем предвыборной кампании, а ее исход определит и судьбу участия США в Парижском соглашении.

Критики решения Трампа говорят, что оно больше навредит США, чем климату, поскольку страна отстанет от мира в "чистых" технологиях, недополучит инвестиции в возобновляемую энергетику, еще больше растеряет авторитет мирового лидера и доступ на мировые рынки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп выбрал для критики Парижского соглашения слет нефтяников в Питтсбурге

Трамп же утверждает, что отказ поддержит американскую экономику и занятость в промышленности и энергетике. Именно они делают США вторым после Китая крупнейшим источником выброса парниковых газов в атмосферу.

"Парижское соглашение вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний, тогда как иностранные производители продолжают безнаказанно загрязнять атмосферу", - подтвердил свою позицию Трамп на нефтегазовой конференции в Питтсбурге в конце октября.

"Мы не дадим иностранцам обогащаться за счет американцев. И мне не стыдно. Это и есть "Америка прежде всего", - повторил он свой предвыборный лозунг, не оставив сомнений в том, что через две недели он отправит письмо в ООН, а Парижское соглашение - в шредер.

Против всех

Страны, подписавшие договор, взяли на себя обязательство удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это - единственный способ избежать климатической катастрофы и сохранить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее наблюдали до сих пор, предупреждают ученые.

Трамп говорил, что готов вернуться за стол переговоров и пересмотреть соглашение так, чтобы оно было выгоднее американцам. С этим проблема.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Трамп, купите градусник". Волна климатических протестов прокатилась по миру в 2019 году

Во-первых, договор не накладывает никаких жестких обязательств. Каждая страна вольна определять цели сокращения и нейтрализации выбросов, и США никто не мешает сделать это без выхода из соглашения.

Во-вторых, оно не предусматривает никаких наказаний за невыполнение самоустановленных целей.

И в-третьих, вернуть две сотни государств (почти все страны мира) в самое начало мучительного переговорного процесса уже нереально. За последние пару лет споры о том, стоит ли бороться с изменением климата, улеглись, и даже скептики вроде России ратифицировали Парижское соглашение.

Ученые и активисты все громче призывают мировых лидеров пойти дальше и добиться полной нейтрализации выбросов к 2050 году. Нынешние темпы потепления пока вдвое выше заявленных в Парижском соглашении.

Это чревато природными катастрофами, которые усугубят бедность в мире, увеличат миграцию, подорвут экономику - и даже если цели Парижского соглашения будут достигнуты, этого мало, предупредил на днях Международный валютный фонд.

В сентябре на климатическом саммите ООН 77 стран, включая Германию, обязались нейтрализовать выбросы к 2050 году, а еще 70 пообещали пересмотреть свои экологические стратегии с учетом последних рекомендаций ученых к следующему году - в том числе Китай, Индия и ЕС.

Банкиры и инвесторы пересматривают подходы к вложению триллионов долларов, пересаживают на сухой паек "грязную" энергетику и климатических пессимистов и все охотнее финансируют "чистые" технологии и альтернативную генерацию.

Развитые страны ускоряют переход на электромобили и поддерживают субсидиями бизнес, сокращающий выбросы. Все это требует гигантских инвестиций. По оценке аналитиков американского банка Morgan Stanley, только в возобновляемую электроэнергетику нужно вложить 14 трлн долларов до 2050 года, а электрификация автотранспорта потребует еще 11 трлн долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возобновляемые источники энергетики становятся все доступнее

Поэтому критики Трампа опасаются, что отказ от Парижского соглашения оставит США за бортом прогресса. И подорвет позиции американских производителей в мире, ведь призрак экологического протекционизма уже бродит по Европе.

Новая Еврокомиссия, выполняющая функции правительства ЕС, едва дождавшись назначения поспешила стряхнуть пыль с идеи углеродного налога. Его цель - защитить европейских производителей от конкуренции со стороны компаний из стран, где выбросы парниковых газов регулируются менее строго.

Но до налога еще далеко, а выборы в США близко. Трамп идет на них под лозунгом защиты рабочих мест в промышленности и традиционной энергетике. Критики сомневаются, что выход из Парижского соглашения приблизит его к этой целе и кивают на статистику: сейчас в США в производстве, установке и обслуживании солнечных батарей занято больше людей, чем в угольной отрасли.

Демарш Трампа за два года не смог расколоть климатический консенсус в мире. Но он может оказаться разрушительнее, если примеру США последуют другие страны. Прием заявок на выход из Парижского соглашения открыт.