Трамп не согласен: США выходят из Парижского соглашения. Чем это грозит?
США формально подали заявку на выход из Парижского соглашения, подписанного три года назад почти 200 странами ради борьбы с глобальным потеплением. Русская служба Би-би-си разбиралась, кто выиграет и кто проиграет от решения президента Дональда Трампа пойти наперекор мировому сообществу.
Трамп пообещал отозвать подпись Барака Обамы под Парижским соглашением еще два с лишним года назад, как только выиграл выборы. Однако прием заявок на выход из договора открылся только 4 ноября, через три года после его вступления в силу.
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Трамп тянуть не стал, и в тот же день поручил госдепу написать в ООН. Тем самым он запустил процесс выхода, который закончится через год - ровно на следующий день после президентских выборов 2020 года, по итогам которых Трамп рассчитывает задержаться в Белом доме еще на 4 года. Климат наверняка станет одной из главных тем предвыборной кампании, а ее исход определит и судьбу участия США в Парижском соглашении.
Критики решения Трампа говорят, что оно больше навредит США, чем климату, поскольку страна отстанет от мира в "чистых" технологиях, недополучит инвестиции в возобновляемую энергетику, еще больше растеряет авторитет мирового лидера и доступ на мировые рынки.
Трамп же утверждает, что отказ поддержит американскую экономику и занятость в промышленности и энергетике. Именно они делают США вторым после Китая крупнейшим источником выброса парниковых газов в атмосферу.
"Парижское соглашение вводит излишние ограничения, которые привели бы к банкротству американских компаний, тогда как иностранные производители продолжают безнаказанно загрязнять атмосферу", - подтвердил свою позицию Трамп на нефтегазовой конференции в Питтсбурге в конце октября.
"Мы не дадим иностранцам обогащаться за счет американцев. И мне не стыдно. Это и есть "Америка прежде всего", - повторил он свой предвыборный лозунг, не оставив сомнений в том, что через две недели он отправит письмо в ООН, а Парижское соглашение - в шредер.
Против всех
Страны, подписавшие договор, взяли на себя обязательство удержать глобальное повышение средних температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это - единственный способ избежать климатической катастрофы и сохранить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее наблюдали до сих пор, предупреждают ученые.
Трамп говорил, что готов вернуться за стол переговоров и пересмотреть соглашение так, чтобы оно было выгоднее американцам. С этим проблема.
Во-первых, договор не накладывает никаких жестких обязательств. Каждая страна вольна определять цели сокращения и нейтрализации выбросов, и США никто не мешает сделать это без выхода из соглашения.
Во-вторых, оно не предусматривает никаких наказаний за невыполнение самоустановленных целей.
И в-третьих, вернуть две сотни государств (почти все страны мира) в самое начало мучительного переговорного процесса уже нереально. За последние пару лет споры о том, стоит ли бороться с изменением климата, улеглись, и даже скептики вроде России ратифицировали Парижское соглашение.
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Ученые и активисты все громче призывают мировых лидеров пойти дальше и добиться полной нейтрализации выбросов к 2050 году. Нынешние темпы потепления пока вдвое выше заявленных в Парижском соглашении.
Это чревато природными катастрофами, которые усугубят бедность в мире, увеличат миграцию, подорвут экономику - и даже если цели Парижского соглашения будут достигнуты, этого мало, предупредил на днях Международный валютный фонд.
В сентябре на климатическом саммите ООН 77 стран, включая Германию, обязались нейтрализовать выбросы к 2050 году, а еще 70 пообещали пересмотреть свои экологические стратегии с учетом последних рекомендаций ученых к следующему году - в том числе Китай, Индия и ЕС.
Банкиры и инвесторы пересматривают подходы к вложению триллионов долларов, пересаживают на сухой паек "грязную" энергетику и климатических пессимистов и все охотнее финансируют "чистые" технологии и альтернативную генерацию.
Развитые страны ускоряют переход на электромобили и поддерживают субсидиями бизнес, сокращающий выбросы. Все это требует гигантских инвестиций. По оценке аналитиков американского банка Morgan Stanley, только в возобновляемую электроэнергетику нужно вложить 14 трлн долларов до 2050 года, а электрификация автотранспорта потребует еще 11 трлн долларов.
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Поэтому критики Трампа опасаются, что отказ от Парижского соглашения оставит США за бортом прогресса. И подорвет позиции американских производителей в мире, ведь призрак экологического протекционизма уже бродит по Европе.
Новая Еврокомиссия, выполняющая функции правительства ЕС, едва дождавшись назначения поспешила стряхнуть пыль с идеи углеродного налога. Его цель - защитить европейских производителей от конкуренции со стороны компаний из стран, где выбросы парниковых газов регулируются менее строго.
Но до налога еще далеко, а выборы в США близко. Трамп идет на них под лозунгом защиты рабочих мест в промышленности и традиционной энергетике. Критики сомневаются, что выход из Парижского соглашения приблизит его к этой целе и кивают на статистику: сейчас в США в производстве, установке и обслуживании солнечных батарей занято больше людей, чем в угольной отрасли.
Демарш Трампа за два года не смог расколоть климатический консенсус в мире. Но он может оказаться разрушительнее, если примеру США последуют другие страны. Прием заявок на выход из Парижского соглашения открыт.