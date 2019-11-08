Кадиллак, гашиш, тюрьма, конфеты и трапеция. Пять историй о Берлинской стене
Берлинской стены нет уже 30 лет. Ее падение стало важнейшим геополитическим событием конца ХХ века и повлияло на судьбы поколений.
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Журналисты Русской службы Би-би-си Андрей Козенко, Татьяна Преображенская и Максим Ломакин съездили в Берлин и собрали истории пяти человек, живших по разные стороны стены.
Прочитать о каждом из них можно здесь.