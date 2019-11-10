Как научиться не выбрасывать еду. Семь практических советов
Каждый год около 1,3 млрд тонн продовольствия выкидывается, большая часть всего этого оказывается на свалке. Это не только наносит ущерб окружающей среде, но и негативно сказывается на изменении климата.
Подобное бездумное расточительство становится одной из главных проблем, стоящих перед человечеством, считает нью-йоркский шеф-повар Макс Ла Манна.
Он даже написал книгу на эту тему "Больше растений, меньше мусора" ("More Plants, Less Waste").
Макс Ла Манна рассказал Би-би-си, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь справиться с этой проблемой.
Еда была важной частью моей жизни с самого детства, ведь мой отец был шеф-поваром. Мои родители учили меня не выбрасывать еду.
Сейчас на нашей планете живет почти 9 млрд человек, более 820 млн из них недоедает.
Бессмысленная трата еды - одна из главных проблем, стоящих перед человечеством. Примерно треть всего продовольствия либо просто гниет на полях, либо выбрасывается в мусор.
При этом зря тратится не только еда. Деньги, вода, энергия, земля и транспорт используются впустую.
Если вы выбрасываете еду, это может повлиять и на изменения климата, так как значительный процент просто отправляется на свалку, где продовольствие гниет, выделяя метан.
Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов.
Но вы можете с этим бороться.
Правильно делать покупки
Мы часто покупаем слишком много еды, больше, чем нам нужно.
Перед походом в магазин следует сделать список того, что вам на самом деле нужно, и не покупать лишнего.
Более того, используйте всю купленную вами еду, прежде чем снова идти в магазин.
Правильно хранить продовольствие
Еда портится, если ее неправильно хранить.
Многие не знают, какие именно продукты следует хранить в холодильнике, а какие нет. Это приводит к тому, что овощи и фрукты могут начать гнить и в результате оказаться на свалке.
Картофель, лук, помидоры, чеснок и огурцы не следует держать в холодильнике - их следует хранить при комнатной температуре.
Зелень можно хранить в миске с водой.
Если вы поняли, что у вас образовался лишний хлеб, положите его в морозильник.
В супермаркете или другом магазине выбирайте не самые красивые на вид фрукты и овощи. Они не менее съедобны и вкусны, но так как многие не хотят их покупать, они часто оказываются в помойке.
И если у вас есть возможность, покупайте свежие продукты у фермера или на фермерском рынке.
Недоеденную еду - в холодильник
Объедки - вещь полезная.
Если вы часто готовите, и у вас постоянно что-то остается недоеденным, отведите один день в неделю, когда вы достанете все эти остатки еды из холодильника и снова разогреете или как-то еще приготовите.
Эта еда не попадет на помойку. К тому же вы сэкономите время и деньги.
Не забывайте о морозилке
Легче всего хранить еду в морозильной камере.
Например, если у вас остались овощи, которые стали слишком мягкими для салата, их можно заморозить, а потом делать из них смузи или что-нибудь еще.
Если у вас слишком много кухонных трав - разложите их в ледоформу, залейте водой и отправьте в морозильник. Позднее они пригодятся при пассировании или в других рецептах.
В морозилку можно класть недоеденную вами еду, даже супы. Тогда у вас всегда будет уже готовая и вкусная пища, которую надо лишь разогреть.
На работу со своим обедом
Приятно выйти из офиса на ланч с коллегами, особенно - в ваш любимый ресторан, но это стоит денег и приводит к разбазариванию продуктов питания.
Лучше всего приносить еду из дома. Если утром не хватает времени, чтобы приготовить еду, достаньте то, что лежит в морозильнике и дожидается своего часа.
Готовить бульоны
Из остатков еды можно сделать бульон.
Быстро поджарьте или разогрейте остатки овощей и всего, что не нашло применения. Положите это все в кастрюлю, добавьте оливкового или сливочного масла, ваши любимые специи, залейте водой и поварите на медленном огне.
А потом наслаждайтесь делом своих собственных рук.
Делать компост
Компост - ценное удобрение, это хороший способ избавляться от пищевых отходов, не нанося ущерба экологии и, более того, помогая живой природе.
Не у каждого есть сад, где это делать легче всего, но существует много рецептов домашнего компостирования в обычной городской квартире.
Такой компост отлично поможет росту ваших комнатных растений.
Шаг за шагом
Есть множество способов сократить пищевые отходы, и каждый из нас может это сделать.
Если вы задумаетесь о том, сколько еды ваша семья выбрасывает каждый день, вы сможете изменить ситуацию к лучшему и внести свою лепту в сохранение столь ценных природных ресурсов.
Даже минимальные изменения в том, как вы покупаете продукты, как вы готовите и потребляете еду, помогут защитить окружающую среду. Это совсем не обязательно должно быть сложно.
Затратив совсем небольшие усилия, вы сможете заметно сократить количество еды, оказывающейся на помойке, сэкономить деньги, время и просто помочь природе.