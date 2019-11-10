Как научиться не выбрасывать еду. Семь практических советов

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Каждый год около 1,3 млрд тонн продовольствия выкидывается, большая часть всего этого оказывается на свалке. Это не только наносит ущерб окружающей среде, но и негативно сказывается на изменении климата.

Подобное бездумное расточительство становится одной из главных проблем, стоящих перед человечеством, считает нью-йоркский шеф-повар Макс Ла Манна.

Он даже написал книгу на эту тему "Больше растений, меньше мусора" ("More Plants, Less Waste").

Макс Ла Манна рассказал Би-би-си, что каждый из нас может сделать, чтобы помочь справиться с этой проблемой.

Еда была важной частью моей жизни с самого детства, ведь мой отец был шеф-поваром. Мои родители учили меня не выбрасывать еду.

Сейчас на нашей планете живет почти 9 млрд человек, более 820 млн из них недоедает.

Правообладатель иллюстрации Andrew Burton Image caption Макс Ла Манна никогда не выкидывает еду

Бессмысленная трата еды - одна из главных проблем, стоящих перед человечеством. Примерно треть всего продовольствия либо просто гниет на полях, либо выбрасывается в мусор.

При этом зря тратится не только еда. Деньги, вода, энергия, земля и транспорт используются впустую.

Если вы выбрасываете еду, это может повлиять и на изменения климата, так как значительный процент просто отправляется на свалку, где продовольствие гниет, выделяя метан.

Если бы продовольствие было независимой страной, то оно было бы третьим после США и Китая источником парниковых газов.

Но вы можете с этим бороться.

Правильно делать покупки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Большинство людей покупает слишком много еды

Мы часто покупаем слишком много еды, больше, чем нам нужно.

Перед походом в магазин следует сделать список того, что вам на самом деле нужно, и не покупать лишнего.

Более того, используйте всю купленную вами еду, прежде чем снова идти в магазин.

Правильно хранить продовольствие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не все фрукты и овощи следует держать в холодильнике

Еда портится, если ее неправильно хранить.

Многие не знают, какие именно продукты следует хранить в холодильнике, а какие нет. Это приводит к тому, что овощи и фрукты могут начать гнить и в результате оказаться на свалке.

Картофель, лук, помидоры, чеснок и огурцы не следует держать в холодильнике - их следует хранить при комнатной температуре.

Зелень можно хранить в миске с водой.

Если вы поняли, что у вас образовался лишний хлеб, положите его в морозильник.

В супермаркете или другом магазине выбирайте не самые красивые на вид фрукты и овощи. Они не менее съедобны и вкусны, но так как многие не хотят их покупать, они часто оказываются в помойке.

И если у вас есть возможность, покупайте свежие продукты у фермера или на фермерском рынке.

Недоеденную еду - в холодильник

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Есть множество способов приготовить недоеденную еду

Объедки - вещь полезная.

Если вы часто готовите, и у вас постоянно что-то остается недоеденным, отведите один день в неделю, когда вы достанете все эти остатки еды из холодильника и снова разогреете или как-то еще приготовите.

Эта еда не попадет на помойку. К тому же вы сэкономите время и деньги.

Не забывайте о морозилке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Овощи, фрукты и мясо можно долго держать в морозилке

Легче всего хранить еду в морозильной камере.

Например, если у вас остались овощи, которые стали слишком мягкими для салата, их можно заморозить, а потом делать из них смузи или что-нибудь еще.

Если у вас слишком много кухонных трав - разложите их в ледоформу, залейте водой и отправьте в морозильник. Позднее они пригодятся при пассировании или в других рецептах.

В морозилку можно класть недоеденную вами еду, даже супы. Тогда у вас всегда будет уже готовая и вкусная пища, которую надо лишь разогреть.

На работу со своим обедом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Домашняя еда - самая вкусная

Приятно выйти из офиса на ланч с коллегами, особенно - в ваш любимый ресторан, но это стоит денег и приводит к разбазариванию продуктов питания.

Лучше всего приносить еду из дома. Если утром не хватает времени, чтобы приготовить еду, достаньте то, что лежит в морозильнике и дожидается своего часа.

Готовить бульоны

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бульон можно сварить из почти чего угодно

Из остатков еды можно сделать бульон.

Быстро поджарьте или разогрейте остатки овощей и всего, что не нашло применения. Положите это все в кастрюлю, добавьте оливкового или сливочного масла, ваши любимые специи, залейте водой и поварите на медленном огне.

А потом наслаждайтесь делом своих собственных рук.

Делать компост

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компост можно делать даже в квартире

Компост - ценное удобрение, это хороший способ избавляться от пищевых отходов, не нанося ущерба экологии и, более того, помогая живой природе.

Не у каждого есть сад, где это делать легче всего, но существует много рецептов домашнего компостирования в обычной городской квартире.

Такой компост отлично поможет росту ваших комнатных растений.

Шаг за шагом

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Есть множество способов сократить пищевые отходы, и каждый из нас может это сделать.

Если вы задумаетесь о том, сколько еды ваша семья выбрасывает каждый день, вы сможете изменить ситуацию к лучшему и внести свою лепту в сохранение столь ценных природных ресурсов.

Даже минимальные изменения в том, как вы покупаете продукты, как вы готовите и потребляете еду, помогут защитить окружающую среду. Это совсем не обязательно должно быть сложно.

Затратив совсем небольшие усилия, вы сможете заметно сократить количество еды, оказывающейся на помойке, сэкономить деньги, время и просто помочь природе.