Ночь Гая Фокса: традиция сжигания чучела на костре уходит в прошлое?

Правообладатель иллюстрации Chris Malec Image caption Уходят ли традиции Ночи костра в прошлое?

Ночь костра (или Ночь Гая Фокса) уже давно превратилась в громкий колоритный праздник, приуроченный к раскрытию так называемого порохового заговора в 1605 году, когда группа католиков попыталась взорвать британский парламент.

После этого стала популярной фраза "Remember, remember the fifth of November, gunpowder, treason and plot" - "Помните, помните пятое ноября, порох, предательство и заговор". Британцы ежегодно вспоминают об этом событии 5 ноября, но все ли связанные с этим днем традиции сохранились?

Один пенс для Гая

Правообладатель иллюстрации Chris Malec Image caption В Кокинге устроили конкурс на лучшее чучело Гая Фокса

В течение многих лет в этот день жители Британии разжигают огромные костры, на которые кладут чучела, изображающие Гая Фокса.

Раньше дети набивали старую одежду газетами, после чего возили свои творения на тачках и просили прохожих и соседей дать им денег на покупку фейерверков.

Но эта традиция нравится не всем. Блогер Салли Банкхэм рассказала, что не хотела бы передавать этот обычай своим дочерям.

"В наши дни, как мне кажется, Гаев стало меньше из-за жестокого аспекта сожжения чучела. Лично мне не хотелось бы навязывать эту традицию своим детям", - сказала она.

"Но в городе Льюис [где проходит одно из крупнейших празднований Ночи Гая Фокса в Британии] люди стараются изо всех сил, и там [в праздновании] есть явный политический подтекст. В прошлом году они сожгли огромное чучело Бориса Джонсона", - сказала она.

Основательница сайта Mumsnet Джустин Робертс рассказала, что пользователи ее сайта в целом считают, что традиция сбора детьми денег "Один пенс для Гая" по сути осталась в прошлом.

"Дело не в том, что дети не радуются перспективе пойти в темноту и просить незнакомцев что-нибудь им подарить, - просто сейчас они это делают на Хэллоуин", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Sally Bunkham Image caption По словам Салли Банкхэм, они с дочерьми с большим удовольствием отмечают Хэллоуин, чем Ночь костра

Но в деревне Кокинг в графстве Западный Сассекс хотят во что бы то ни стало сохранить традицию сожжения Гая Фокса.

Незадолго до Ночи Гая Фокса там провели первый конкурс на лучшее чучело заговорщика.

"В течение недели в преддверии Ночи костра и фейерверка в деревне можно было увидеть несколько участвовавших в конкурсе работ, - рассказал местный житель Крис Малек. - Когда наша дочь, живущая в США, увидела фото нашего Гая, она узнала свою рубашку и сказала, что она ей нужна, так что утром перед сожжением пришлось поменять чучелу одежду".

Фейерверки в саду

Правообладатель иллюстрации Sally Bunkham Image caption Детям нравятся большие фейерверки

Для многих британцев детские воспоминания о Ночи костра связаны с дымом в саду позади дома, коробкой с фейерверками и пачкой бенгальских огней.

Но каждый год появляются петиции с требованием запретить открытую продажу фейерверков из-за опасений по поводу несоблюдения техники безопасности, а также чрезмерного шума и стресса, испытываемого домашними животными.

Сеть супермаркетов Sainsbury's первой отказалась от продажи фейерверков, но не стала объяснять причины такого решения.

Королевское общество по предупреждению несчастных случаев сообщило, что на больших организованных мероприятиях с фейерверками травмы получает гораздо меньше людей, чем на небольших семейных и частных вечеринках.

По словам Салли Банкхэм, теперь она дважды подумает, прежде чем снова устроит фейерверк в своем саду.

"Столько публикаций об испуганных животных, которые плачут и трясутся от страха в углу, или о детях, получающих ожоги от бенгальских огней", - сказала она.

Джустин Робертс рассказала, что Ночь костра вызывает неоднозначную реакцию среди пользователей ее сайта, в частности, хозяев животных и родителей.

"Некоторые пользователи до сих пор с ужасом вспоминают информационные видеоролики, в которых показаны люди, получившие травмы от фейерверков, поэтому они считают, что фейерверки должны проходить организованно. Другие говорят, что праздник не будет праздником, если они не смогут запустить несколько фейерверков из своего сада", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Chris Malec Image caption Фейерверки запускают по всей Британии

Карл Митчел-Шилд владеет компанией Illusion Fireworks, победившей в конкурсе на лучший фейерверк Британии British Fireworks Championships в 2018 году.

"Я обожаю выбрать набор фейерверков, а затем запустить их у себя в саду. В этом есть что-то ностальгическое, что-то очень личное. Но сады за домом уже не такие большие, как раньше, и людям больше нравится посещать организованные мероприятия ради красивого шоу, музыки и атмосферы", - сказал он.

Костры

Правообладатель иллюстрации Karl Mitchell-Sheed Image caption Карл Митчел-Шилд говорит, что фейерверки напоминают ему о детстве

По словам Джустин Робертс, пользователи Mumsnet пришли к выводу, что костры в садах стали очень редким явлением.

Карл Митчел-Шилд, в свою очередь, рассказал, что в девяти из 10 случаев, когда к нему обращаются для организации фейерверка, он зажигает костер.

"Иногда {вместо костра] бывает лазерное шоу или проекция костра, - сказал он. - Но зачастую случается так, что на следующий год после лазерного шоу снова жгут костер".

Традиционная еда

Правообладатель иллюстрации Betty's Ltd Image caption Имбирный пирог - одна из традиций Ночи Гая Фокса

Празднование Дня костра будет неполным без чего-нибудь вкусного, и по всей Британии традиционным блюдом когда-то были "костровые ириски".

В некоторых районах есть свои собственные деликатесы, например, имбирный пирог в графствах Йоркшир и Ланкашир или сушеный горох с беконом в центральной Англии.

"В Йоркшире в Ночь костра имбирный пирог (Паркин) имеет такое же значение, как бенгальские огни или глазированные яблоки, - рассказала Лиза Беннисон, работающая в сфере ресторанного обслуживания. - Это очень теплый, приятный пирог, он немного липкий, и у него ярко выраженный вкус имбиря. Как и сама традиция разжигания костров, традиция имбирных пирогов уходит корнями в давние времена, предшествовавшие даже пороховому заговору".

"Непонятно, когда это зародилось. Возможно, еще в языческую эпоху, или это может быть как-то связано с Днем всех святых. Но в течение многих столетий его готовят в начале ноября".

Историк Роланд Ротерхэм рассказал, что имбирные пироги и костровые ириски были очень популярны несколько веков назад, потому что их было просто приготовить, и они долго хранились.

Так почему на смену традиционным блюдам пришли фургоны с быстрой едой?

"Боюсь, что изменение вкусовых пристрастий связано с "американизацией" нашего рациона. Это, и плюс желание получить то, что готовится быстро и легко", - сказал Ротерхэм.