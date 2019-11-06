Что получит бизнес в России в обмен на инвестиции. Объясняем в 100 и 500 словах

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Правительство России в пятницу внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении инвестиций. Этот документ власти и бизнес согласовывали больше года. Как он будет работать?

В августе 2018 года стало известно о письме помощника президента Андрея Белоусова. В письме предполагалось изъять почти 514 млрд рублей сверхприбыли у металлургических и химических компаний для выполнения "майских указов" президента Владимира Путина.

Тогда за один день, 13 августа 2018 года, российские компании подешевели более чем на 3 млрд рублей из-за падения котировок, оценивало агентство Блумберг. Российский союз промышленников и предпринимателей предупреждал, что некоторые компании ждет дефолт в случае реализации предложений Белоусова. А через несколько дней правительство отвергло идею изъять эти сверхдоходы.

Вскоре после этого правительство и бизнес начали диалог о том, как заставить бизнес инвестировать в выполнение "майского указа" - это различные проекты в области инфраструктуры, экологии и других сферах.

Результатом этого диалога и стал нынешний законопроект. Принять его власти собираются до 16 декабря 2019 года.

Русская служба Би-би-си в 100 и 500 словах рассказывает о том, как власти собираются привлекать инвесторов в национальные проекты.

Правительство собирается поощрять инвестиции со стороны бизнеса с помощью двух режимов - общего и проектного.

В рамках общего режима бизнесу обещают неизменность условий ведения бизнеса в течение трех лет, различные налоговые льготы и помощь из бюджета.

В рамках проектного режима льгот будет больше. Налоговый режим, например, может остаться неизменными на срок от шести до 20 лет.

Это потребует от бизнеса существенных инвестиций. Порог для входа начинается с 250 млн рублей для вложений в проекты в сфере образования и здравоохранения и с 1,5 млрд рублей для инвестиций в проекты в промышленности или сельском хозяйстве.

Государство готов компенсировать бизнесу потери от ухудшений условий.

Президент Путин ранее ставил перед правительством цель повысить уровень инвестиций до 25% ВВП. Правительство собирается добиться этого уровня к 2024-2025 годам. Достижению этой цели и должен служить законопроект.

Фактически в законопроекте прописаны два вида инвестиционных режимов - общий и проектный.

В рамках общего режима компании гарантируется, что в течение трех лет условия ведения бизнеса, в том числе налоги, для нее изменяться не будут.

В рамках общего режима правительство также собирается поддерживать бизнес с помощью бюджетных средств - например, с помощью возмещения части затрат или вложений в капитал компании. Власти также готовы будут тратиться на строительство сопутствующей инфраструктуры и предоставлять налоговые и тарифные льготы.

Проектный режим предусматривает куда больше льгот, но действует он лишь для крупных проектов. Инвестиции со стороны бизнеса в сектор здравоохранения, образования, культуры и спорта должны составить не менее 250 млн рублей. В случае проектов в сфере цифровой экономики, сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности инвестиции бизнеса должны быть не менее 1,5 млрд, а для других сфер - 5 млрд рублей.

Общий бюджет проекта в случае здравоохранения, образования и других случаев должен быть не менее 1 млрд рублей, в случае с цифровой экономикой и сельским хозяйством - не менее 7 млрд, а в остальных случаях - не менее 25 млрд рублей.

В таких случаях компании заключают с правительством соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Законопроект гарантирует, что для этих проектов будут неизменными налоговые условия на срок от шести до 20 лет, различное техническое регулирование - на срок до трех лет. Договоры также предусматривают различные меры государственной поддержки.

Если компания будет готова вложить не менее 10 млрд рублей (при общем бюджете проекта не менее 50 млрд рублей), ей могут быть дополнительно гарантированы новые льготы: формула расчета тарифов и таможенные пошлины будут закреплены на срок от шести до 20 лет, также ей будут предоставлены квоты на ресурсы.

В проекте говорится, что инвестиции даже иностранные будут защищены от принудительного изъятия. А если это будет необходимо, то компании получат компенсации.

Любые споры будут при этом рассматривать арбитражные суды.

Законопроект выглядит привлекательно, говорит профессор финансов Российской экономической школы Олег Шибанов. Он отдельно отмечает гарантии налогового и режима возможную защиту инвестора от потерь в результате действия государства.

Проект не создает льгот для отдельных компаний, он "создает прозрачный и понятный режим для всех компаний, которые хотят инвестировать в нужные государству сектора экономики", считает Шибанов.

По словам экономиста, вопрос в правоприменении. Например, удастся ли государству реализовать судебную систему защиты для инвесторов.

Не ясно, сможет ли новый законопроект привести к реальному росту инвестиций. Приток прямых иностранных инвестиций выглядят слабо, готов ли бизнес инвестировать внутри страны, неясно, сомневается Шибанов.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что совокупный объем инвестиций должен составить 26-39 трлн рублей в 2019-2024 годах - это в два-три раза больше, чем вложения в проекты из федерального бюджета.

У бизнеса на счетах в банках сейчас хранятся более 27 трлн рублей. По мнению экономистов, это представляет риск для реализации "майского указа" Путина. Фактически отсутствие инвестиций со стороны бизнес снижает потенциал роста экономики, а в такой ситуации вряд ли можно ускорить экономический рост до 3%, как обещал Путин.