Правообладатель иллюстрации BLOODHOUND LSR/CHARLIE SPERRING Image caption Старт машины Bloodhound на озере Хакскин-Пан на юге Африки

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound смог побить свой прежний рекорд, разогнавшись до скорости 790 км в час. Во вторник эта машина стреловидной формы в шестой раз промчалась по поверхности высохшего озера Хакскин-Пан в пустыне Калахари в Южной Африке.

Во время каждого пробега водитель Энди Грин выжимает из машины чуть больше прежнего, получая данные, которые позволят пойти на переход звукового барьера и преодоление рекорда скорости на суше, составляющего сейчас 1228 км в час.

Однако этого не произойдет раньше 2020 года, когда машина будет оснащена ракетным двигателем.

В настоящее время Bloodhound приводится в движение только тягой реактивного двигателя от самолета Eurofighter EJ200. Однако, как показали испытания во вторник, у машины есть огромные дополнительные возможности.

"Двигатель EJ200 разогнал машину до 790 км в час, - сообщил Би-би-си водитель Энди Грин. - Нашей главной задачей сегодня было измерение параметров аэродинамического сопротивления и торможения. Мы получили все нужные данные, которые теперь будут обрабатываться".

Старт машины Bloodhound представляет собой удивительное зрелище.

Она вырывается из облака пыли, которая покрывает плоское дно высохшего озера. Когда пыль оседает на землю, машины уже не видно. Она исчезла в жарком мареве, и только за горизонтом слышен рокот ее двигателя.

На вторник был запланирован еще один старт, который пришлось отменить, поскольку после первого забега длиной 16 км на корпусе машины были обнаружены небольшие повреждения.

Ничего серьезного не произошло. Титановые панели, которые закрывают заднюю подвеску, слегка отогнулись под напором набегающего воздуха и пыли.

Техники исправляют повреждения, чтобы выпустить машину в следующий пробег, который состоится не ранее четверга, если позволит погода.

Image caption Титановые панели повреждены напором воздуха и пыли

Image caption Техники быстро устраняют проблему

Одним из важнейших открытий, сделанных в ходе нынешних скоростных испытаний, было определение безопасных пределов скорости бокового ветра.

Машина оснащена высоким хвостовым килем, что делает ее чувствительной к давлению бокового ветра. Такое давление может привести к отклонению машины от траектории движения, если скорость ветра в четверг превысит 16 км/ч. В этом случае седьмое по счету испытание придется перенести.

Главный инженер Сарк Чапмэн очень доволен тем, как идет программа испытаний. Если не считать неизбежных мелких технических проблем, машина Bloodhound не разочаровывает.

"Мы провели сегодня один забег, и хотя хотели провести второй, нам удалось получить все нужные нам данные", - говорит он.

Машина Bloodhound нашпигована датчиками. Их показания должны соответствовать компьютерным моделям, на основе которых был спроектирован автомобиль. Техники хорошо представляют себе, как должна вести себя машина на подступах к звуковому барьеру, но только реальные испытания дадут им надежные данные.

Image caption Каждый забег тщательно планируется

За испытаниями следит владелец машины и всего проекта Иэйн Уанхерст. Этот бизнесмен из Йоркшира пришел на выручку проекту, когда тот столкнулся с финансовыми затруднениями в конце прошлого года.

Уанхерст финансирует испытания, но говорит, что для следующей стадии - преодоления рекорда и достижения плановой скорости выше 1287 км/ч проекту потребуются новые спонсоры.

Итак, что же должен продемонстрировать автомобиль в ходе испытаний на озере Хакскин-Пан, чтобы убедить спонсоров поставить свои имена на машине?

"Нам просто нужно делать то, что мы делаем, - выжимать из машины всё возможное, чтобы доказать, что она способна побить рекорд", - говорит Уанхерст.

Нынешний рекорд скорости в 1228 км/ч был установлен в 1997 году. Он также принадлежит военному летчику Энди Грину.

Тогда он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер на автомобиле.

На дне озера Хакскин-Пан, расположенном на высоте 700 метров над уровнем моря, этот "барьер" составит примерно 1192 км в час.

На прошлой неделе машина Bloodhound разогналась до 742 км/ч. Это поставило ее на третье место в списке британских сверхскоростных машин после Thrust2, которая побила рекорд в 1983 году, и машины Thrust SSC, которая в 1997 году под управлением Энди Грина поставила мировой рекорд.