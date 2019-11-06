Турне сокровищ Тутанхамона добралось до Лондона. Куда оно поедет дальше, - это загадка

Правообладатель иллюстрации IMG Image caption Голова деревянной скульптуры стражника Ка

Грандиозная выставка сокровищ из гробницы Тутанхамона в лондонской галерее Saatchi привлекает рекордное количество посетителей. Такие выставки гастролировали по мировым столицам раз в несколько десятилетий и каждый раз потрясали воображение своего поколения. Но нынешнее турне организаторы называют последним.

"Какое чудо!" - только и смог воскликнуть, едва не потеряв дар речи от изумления и восторга, 4 ноября 1922 года британский египтолог Говард Картер. Сквозь проделанное им небольшое отверстие в стене гробницы в Долине Царей он увидел скрытые в ней в течение 3200 лет сокровища.

Открытие Картера, экспедицию которого профинансировал британский аристократ и египтолог-любитель лорд Карнарвон, знаменовало собой начало новой эры в египтологии и заложило основу вот уже целый век завораживающей человечество легенды о фараоне Тутанхамоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Открывший гробницу Тутанхамона египтолог Говард Картер (справа) и финансировавший его экспедицию лорд Карнарвон во время раскопок в Долине Царей. 1922 год

До самого юбилея пока еще довольно далеко - два года. Однако уже в конце 2016 года министерство древностей Египта решило организовать передвижную выставку 150 предметов из гробницы Тутанхамона. Почти половина из этих вещей до сих пор ни разу не выезжала за пределы Египта.

Цель выставки - сбор средств на строительство и оборудование нового Большого Египетского музея. Огромный музейный комплекс площадью 50 гектаров в двух километрах от пирамид Гизы должен открыться в следующем 2020 году. Все предметы нынешней выставки составят постоянную экспозицию музея, после чего они уже никогда его не покинут. После завершения нынешнего тура увидеть их можно будет только в Египте - уже не в Египетском музее в Каире, откуда они отправились в свое последнее путешествие, а в новом грандиозном музейном комплексе.

Правообладатель иллюстрации Laboratoriorosso Image caption Алебастровая чаща в виде открытого лотоса

Почему же нынешняя выставка последняя? На этот мой вполне резонный вопрос ее куратор, он же директор Египетского музея в Каире Тарек аль-Авади, отвечает довольно решительно: "Правительство Египта больше не намерено разделять и дробить коллекцию. Желающие с нею ознакомиться должны будут приезжать в Египет. Открытие нового музея будет сигналом всему миру - Египет бережно и с настоящим вниманием относится к своим ценностям".

Интересно при этом, что даже к церемонии открытия музея выставка в Египет не вернется. Не вернется она и к торжественному празднованию 100-летнего юбилея обнаружения гробницы Тутанхамона, а будет странствовать по миру вплоть 2024 года.

Очевидно, что при всей значимости и уникальности привезенных в Лондон 150 экспонатов аль-Авади не чувствует, что без них экспозиция открывающегося грандиозного Большого Египетского музея сильно пострадает. Только обнаруженная почти 100 лет назад Говардом Картером находка содержит свыше 5000 предметов, из которых на публичное обозрение сегодня выставлена лишь треть. Всего же в собрании Большого Египетского музея около 100 тысяч экспонатов.

Лондон - город и Говарда Картера, и лорда Карнарвона - третья остановка юбилейной выставки. В конце прошлого - начале нынешнего года она провела несколько месяцев в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе, в Лондон приехала из выставочного центра Гранд-Аль (Ла Виллет) в Париже, где ее посетили 1,4 миллиона человек - рекорд за всю историю проведения выставок во французской столице.

Тайный маршрут

В каталоге лондонской выставки говорится, что из британской столицы она отправится в австралийский город Сидней. Мои попытки найти информацию о дальнейшем ее маршруте к успеху не привели. Более того, в разговоре со мной Тарек аль-Авади отказался подтвердить даже опубликованную уже информацию о Сиднее: "Конечно же, мы знаем, куда поедет выставка, но пока не оглашаем не только весь ее маршрут, но даже не называем и следующий город-счастливчик. Со временем все это вы сможете узнать из наших объявлений на сайте выставки".

Правообладатель иллюстрации Laboratoriorosso Image caption Золоченая деревянная скульптура Тутанхамона на лодке, на которой по верованиям древних египтян умерший перебирался в царство мертвых

Также без успеха я пытался выяснить у куратора выставки, есть ли в числе городов-счастливчиков Санкт-Петербург - ведь Государственный Эрмитаж обладает одной из самых значимых в мире коллекций древнеегипетского искусства. Тарек аль-Авади тайну хранить умеет - не хуже древнеегипетского сфинкса.

"Выбор места для выставки, - говорит он, - вопрос очень сложный и щекотливый. У нас очень много требований к помещению, более того архитектуру и композицию выставки мы выстраиваем сами, и для этого нам требуется определенная свобода маневра внутри выставочного пространства".

Правообладатель иллюстрации Laboratoriorosso Image caption Золоченая деревянная скульптура Дуамутефа. В полую статуэтку бога Дуамутефа с крышкой в виде головы шакала при бальзамировании помещался желудок умершего

Этот фактор - свобода маневрирования - отчасти дает ответ и на другой волновавший меня вопрос. В Лондоне самым логичным местом для такой выставки кажется обладающий изрядным собранием древнеегипетского искусства Британский музей. Организаторы, однако, предпочли престижному государственному музею пусть и знаменитую и значимую, но все же частную коммерческую галерею Saatchi. Понятно, что в не имеющей постоянной экспозиции Saatchi получить вожделенную свободу куда проще, чем в перегруженных Британском музее или Эрмитаже.

Тарек аль-Авади привел, впрочем, еще одну причину - в Британском музее выставочные планы расписаны на годы вперед, а Saatchi оказалась очень сговорчивой и быстро, без проблем и в нужное время предоставила для проекта всё свое помещение.

Оба объяснения вполне логичны, хотя, думаю, свою роль сыграли и чисто коммерческие соображения, о которых и египтяне, и Saatchi предпочитают не распространяться.

Сапер на помощь

Одна из самых необычных и неожиданных в числе полусотни готовящих выставку к экспозиции специалистов - американка Джеки Хофф. По своему образованию и основной профессии она не египтолог, не археолог, не искусствовед и не реставратор. Она - сапер. Правда, не в военной области, а в нефтедобыче. Первую половину своей профессиональной жизни она работала со взрывчаткой, а последние 25 лет - с музейными ценностями.

Правообладатель иллюстрации IMG Image caption Золотой, инкрустированный драгоценными камнями погребальный саркофаг Тутанхамона

Первая реакция, когда слышишь об этом, - недоумение: это как? Какое отношение специалист по взрывчатке имеет к работе с предметами древнеегипетского искусства? Однако, если вдуматься, то связь вполне очевидна - и в одном, и в другом деле требуется высшая степень аккуратности, точность и ювелирное, скрупулезное мастерство.

Ставки, правда, не столь высоки, как у саперов - там на кону человеческая жизнь. Но и здесь неосторожное движение может стоить потери поистине бесценных художественных и исторических артефактов.

"Подумайте только, - с невероятным возбуждением в голосе отвечает Джеки на вопрос о том, чем, собственно, занимается в работе с культурными ценностями сапер. - Ведь вещам этим свыше 3 тысяч лет, они прекрасные, они великолепно сохранились, но они ведь невероятно хрупки. Египтяне позволяют им путешествовать по миру, и наша задача - сделать так, чтобы ни один волосок, ни одна мельчайшая деталька не пострадали".

"Как же специалист по взрывчатке оказался вдруг причастен к музейному делу?" - спрашиваю я у Джеки Хофф.

Правообладатель иллюстрации Laboratoriorosso Image caption Огромная кварцитовая скульптура Тутанхамона

"Я работала с геологами на разведке нефти и природного газа. Взрывы позволяли нам определить, есть ли что-нибудь для нас нужное и интересное под поверхностью. И однажды в пустыне на юго-западе США наш взрыв вместо нефти открыл останки динозавра. Неподалеку работала бригада палеонтологов, которые, увидев нашу находку, пришли, само собой разумеется, в невероятное возбуждение и стали гнать нас прочь".

"Мне тоже стало интересно, я начала их расспрашивать о том, что они делают с этими костями, где работают, и выяснила, что работают они в музее", - продолжает свой рассказ ставшая специалистом по древностям бывший сапер.

К лучшему ли, к худшему, но в скором времени в нефте- и газоразведке в США случился спад, работы у Джеки Хофф не стало и, вспомнив ту старую встречу, она вдруг сообразила, что ее умения могут пригодиться в музейном деле.

"С тех пор я так и работаю - вот уже 25 лет - и нарадоваться не могу!" - радостно восклицает она.

Мой вопрос о том, какими специальными инструментами в этой работе пользуются Джеки и ее команда, застал ее врасплох. "Инструменты? Да нет у нас никаких особенных инструментов. Главный инструмент - руки и наше внимание".

Правообладатель иллюстрации Laboratoriorosso Image caption Деревянная золоченая усыпальница с изображениями Тутанхамона и его жены Анхесенамон

А вот другой вопрос - о любимом экспонате выставки - привел ее в невероятное возбуждение: "Все они прекрасны, я всех их одинаково люблю, но всякий раз, когда после перерыва я возвращаюсь к выставке, в первую очередь иду к стражам - так что, наверное, именно они у меня самые любимые".

Тутанхомономания и "проклятье фараона"

Древние египтяне считали, что человек умирает дважды: первый раз - когда его душа расстается с телом, а второй раз - когда последний помнящий его на Земле человек в последний раз произносит его имя.

Если это так, то за прошедшие 100 лет до этого почти забытый, умерший в возрасте 19 лет Тутанхамон обрел прочное и бесповоротное бессмертие.

В отличие от других, широко известных еще с античности древнеегипетских царей и фараонов - в первую очередь на ум приходят Рамзес II и Клеопатра - 12-й фараон из XVIII династии Нового Царства стал популярен только после знаменательного открытия Говарда Картера.

Правообладатель иллюстрации Laboratoriorosso Image caption Деревянный церемониальный щит с изображением фараона в виде сфинкса

Зато открытие это породило мощную и распространившуюся на весь западный мир тутанхамономанию. В противоречивой и непростой атмосфере Европы и Америки 1920-х годов, где отчаяние и разочарование только что закончившейся разрушительной мировой войной сочетались с гедонизмом и бурным арт-всплеском "века джаза" и "ревущих двадцатых", мода на Древний Египет с его уникальной и непривычной визуальной образностью и захватывающим мифом охватила все сферы быта и искусства: архитектуру, дизайн, прикладные искусства, одежду и даже рекламу.

Не остались в стороне даже политики. Американский президент Герберт Гувер свою любимую немецкую овчарку назвал "Царь Тут" - именно так, сокращенно, называли в любящей простоту Америке вновь обнаруженного фараона.

Эстетика и дизайн вещей из гробницы фараона повлияли на получивший огромную популярность в 20-30-е годы стиль арт-деко. В одном из самых знаменитых зданий, построенных в этом стиле, - небоскребе фирмы Chrysler в Нью-Йорке - явственно распознаются элементы египетской иконографии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отделка одного из самых известных архитектурных сооружений стиля арт-деко - небоскреба Chrysler в Нью-Йорке - широко использует древнеегипетские орнаменты

Очередной всплеск тутанхамономании пришелся на 1970-е годы, когда сокровища из гробницы Тутанхамона впервые отправились в мировое турне. Турне вызвало такой феноменальный интерес по всему миру, что именно с него принято вести отсчет выставок-блокбастеров.

Популярнейший американский киноактер и комик Стив Мартин в популярнейшем телешоу Saturday Night Live спел песенку King Tut. Даже Бейонсе использовала маску Тутанхамона для концертов своего тура Formation в 2016 году.

Самый зловещий аспект тутанхамономании - история о проклятье, которое якобы несли с собой обнаруженные в гробнице сокровища.

Год спустя после открытия Говарда Картера финансировавший его экспедицию лорд Карнарвон умирает. Газета Daily Mail тут же распространяет слух о том, что причина смерти - соприкосновение с "проклятыми" вещами фараона. По версии газеты, древние египтяне, чтобы отпугнуть от гробницы грабителей, покрыли хранящиеся в ней вещи ядом.

Правда, сам Говард Картер, соприкасавшийся с предметами из гробницы куда больше и чаще, чем Карнарвон, спокойно прожил еще 17 лет и умер в 1939 году в возрасте 65 лет. Однако, несмотря на это и несмотря на то, что довольно скоро вскрылся "фейковый" характер новости Daily Mail - газета распространила ложный слух в отместку за то, что эксклюзивное право на первый репортаж из гробницы получила ее конкурент Times, - слух о проклятии в склонном к конспирологическим теориям мире отказывался умирать и продолжает распространяться до сих пор.

Правообладатель иллюстрации Ashmolean Image caption Бриллиантовая брошь Cartier, в дизайне которой применены древнеегипетские мотивы. 1923 год

Одна из частей мифа о проклятье - обнаруженные гробнице две древние трубы, обладающие якобы магической способностью вызывать несчастья, а то и войну. В тот вечер в 1939 году, когда на них впервые сыграли, во всем Каире отключилось электричество и концерт проходил при свечах. Через несколько месяцев началась Вторая мировая война.

В следующий раз, когда на трубах осмелились сыграть в 1967 году, разразилась Шестидневная война между Израилем и Египтом, затем в 1990-м - война в Персидском заливе, и, наконец, в 2011-м - Арабская весна.

Все это, конечно, - пустые сказки, но сказки эти лишь увеличивают и без того непреходящую притягательность имени Тутанхамона.

Что означает он сегодня для современного Египта? Таким вопросом я завершил свой разговор с куратором выставки.

Тарек аль-Авади ответил не задумываясь: "Тутанхамон - главный посол Египта в мире".

Выставка "Тутанхамон: сокровища золотого фараона" открыта в лондонской галерее Saatchi до 3 мая 2020 г.

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