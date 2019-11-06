Новый поворот в деле об импичменте Трампа. Что нужно знать 6 ноября

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гордон Сондленд признал, что военная помощь США Украине увязывалась с публичным заявлением Зеленского о расследовании деятельности Джо Байдена и его сына

Импичмент Трампа: ключевой свидетель изменил показания

Демократы в конгрессе США, постепенно переходящие к публичной фазе подготовки к импичменту президента Дональда Трампа, опубликовали текст показаний двух ключевых посредников между Белым домом и новым президентом Украины Владимиром Зеленским - бывшего спецпосланника по Украине Курта Волкера и американского посла при ЕС Гордона Сондленда.

Одновременно Сондленд изменил свои показания (по его словам, он "освежил свою память" в свете показаний других свидетелей) в одном важном отношении - теперь он признал, что военная помощь США Украине прямо увязывалась с публичным заявлением украинского президента о расследовании деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына. Байден ныне является одним из главных потенциальных соперников Трампа среди демократов на президентских выборах, до которых остается немногим меньше года.

Демократы интерпретируют подобный размен как использование служебного положения президента в его личных политических интересах. Накапливающиеся свидетельства того, что окружение Трампа навязывало Зеленскому заявление, порочащее Байдена, повышают вероятность импичмента в палате представителей (окончательное решение о смещении президента принимает, однако, сенат, в котором подобный исход остается маловероятным).

Затея с импичментом, особенно учитывая ее призрачные перспективы в сенате, многим среди демократов казалась рискованной - известно, что в 1999 году, после отклонения сенатом импичмента президента Билла Клинтона, инициировавшие отрешение республиканцы выступили на выборах не слишком удачно.

Между тем, в этот вторник в нескольких штатах состоялись выборы разных уровней, которые оказались для демократов довольно удачными. Наибольшее внимание было приковано к выборам губернатора консервативного южного штата Кентукки и к выборам в законодательное собрание Вирджинии.

В Вирджинии впервые за поколение демократы получили большинство в обеих палатах (два года назад демократы тоже выступили успешно, однако республиканцы все же сохранили контроль над обеими палатами с перевесом в один голос). В Кентукки демократ Энди Бешир набрал на 5 тысяч голосов больше действующего губернатора-республиканца Мэтта Бевина (это 0,4% от общего числа избирателей) и провозгласил себя победителем. Бевин, за которого агитировал сам Трамп, пока не признал поражение.

Контроль над этими институтами важен еще и потому, что в 2020 году именно они будут устанавливать в своих штатах границы избирательных округов для выборов в конгресс. Эта процедура проводится раз в 10 лет, и та партия, которая в этот момент оказывается у власти, может провести границы округов с максимальным преимуществом для себя.

Сокровища древнего Египта в Лондоне

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В Лондон приехала выставка сокровищ из гробницы египетского фараона Тутанхамона. Сокровища будут выставлены в коммерческой галерее Saatchi до 3 мая, а дальше отправятся, судя по сайту мероприятия, в Сидней, хотя ее организаторы подтверждать этот факт почему-то не стали. В конечном итоге экспозиция вернется в Египет в новый музей в тени пирамид Гизы и там останется, по идее, навсегда. Гробница Тутанхамона уже не первый раз завораживает воображение Запада.

Убийство главы ингушского "Центра Э" - версии следствия

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Глава управления Центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит вечером 2 ноября на стоянке одного из дворов на юго-западе.

По информации СМИ, главная рабочая версия заказного убийства связана с конфликтом между начальником Центра "Э" и религиозной общиной из Ингушетии, называющей себя мюридами Батал-хаджи Белхароева.

Бывшие члены общины рассказали Би-би-си об этой закрытой и влиятельной организации.

В Британии начинается предвыборный период

В среду вступает в силу решение о самороспуске британского парламента. С этого же дня официально начинаются кампании по подготовке к досрочным всеобщим выборам, которые пройдут 12 декабря.

Расстрел сослуживцев срочником в Чите - правозащитники разошлись во мнениях

Лидеры общественных организаций "Офицеры России" и "Комитет солдатских матерей России" на совместной пресс-конференции заявили, что заявили, что в убийстве военнослужащим Рамилем Шамсутдиновым восьмерых военнослужащих в своей части нельзя винить офицеров или неуставные отношения.

Правозащитники, опрошенные "Коммерсантом", не разделяют их оценку.

Покинет ли Apple Россию из-за нового закона?

"Марафон цифровых репрессий в Госдуме продолжается", - пишет издание The Bell о принятом в первом чтении законопроекте, обязывающем производителей смартфонов предустанавливать на них российский софт.

Apple утверждает, что никогда не предустанавливает в операционной системе iOS сторонние приложения, и предупреждала, что в случае принятия закона может уйти с российского рынка.

New York Times о "российских наемниках" в Ливии

Бойцы сил, лояльных правительству национального согласия Ливии в гражданской войне с маршалом Халифой Хафтаром говорят, что на поле боя в последние недели появились снайперы из России.

Газета New York Times со ссылкой на источники в Триполи утверждает, что за минувшие шесть недель в страну прибыло около 200 военных из России, чтобы оказать поддержку силам Хафтара.

"После четырех лет финансовой и тактической поддержки военного с диктаторскими амбициями Халифы Хафтара, Россия перешла к более прямым действиям с целью повлиять на исход ливийской гражданской войны. Она привнесла в конфликт самолеты "Су", скоординированные ракетные запуски и точечные артиллерийские удары - этот тот же сценарий, который принес Москве роль ключевого игрока в сирийской гражданской войне", - пишет газета.

Media playback is unsupported on your device Хафтар наступает: на кого ставит Россия в Ливии?

Call of Duty и "плохие русские" - дискуссия продолжается

Washington Post детально описывает скандал, разыгравшийся в России из-за новой компьютерной игры серии Call of Duty.

Газета поговорила с видеоблогером Ильей Мэддисоном, который заключил сделку с издателем игры, но в последний момент отказался проходить ее на глазах у своей полумиллионной аудитории.

"Я не хотел показывать такой контент на своем канале - одиночная кампания была наполнена возмутительными эпизодами, которые представляли Россию и российскую армию военными преступниками", - сказал Мэддисон в комментарии Washinton Post.

Видеоблогер не увидел в игре никаких сложных моральных конфликтов: "Британский спецназ и оперативники ЦРУ не убивают в ней женщин (если у них нет оружия), в отличие от российских солдат", - сказал он.

Задержанный глава СК по Москве сказал, что при обыске выпили его коньяк

Бывший руководитель московского главка Следственного комитета Александр Дрыманов заявил в суде, что во время обыска в его загородном доме следователи якобы выпили его алкоголь, а на воротах гаража оставили оскорбительную надпись.

Дрыманов был задержан сотрудниками ФСБ в июле 2018 года.

Вытрезвители возвращаются?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение системы вытрезвителей. Эти учреждения были упразднены в России в 2011 году. Какие новые полномочия получат полицейские?

Как работает самая скрытная спецслужба Британии

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В ноябре исполняется 100 лет самой засекреченной спецслужбе Великобритании - Центру правительственной связи (более известен по аббревиатуре GCHQ).

То, что сейчас происходит внутри Центра, составляет государственную тайну. Но в честь юбилея в GCHQ раскрыли некоторые подробности прошлых операций.

Би-би-си рассказывает о тех из них, что имели отношение к Советскому Союзу.

В странах Персидского залива женщины-домработницы продаются и покупаются в интернете с помощью приложений, официально доступных в магазинах Google и Apple. Расследование Би-би-си изучает онлайн-рынок современных рабов.

Media playback is unsupported on your device Расследование Би-би-си: современное рабство

Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко