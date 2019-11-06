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Британская актриса и модель Эмма Уотсон призналась, что переживает по поводу того, что ей скоро 30 лет, а она "как бы" не соответствует ожиданиям, возлагаемым обществом на женщину.

Актриса, получившая всемирную известность в подростковом возрасте благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере, призналась, что на бессознательном уровне общество посылает сигналы на предмет того, чего надо достичь к этому возрасту.

"Если у тебя нет мужа, нет ребенка... Это все один сплошной стресс", - призналась она в декабрьском номере британского журнала Vogue.

При этом Уотсон добавила, что ей комфортно быть одной в состоянии самодостаточности, хотя раньше она никогда не думала, что можно быть счастливой без партнера.

"Я думала, что это просто болтовня. Я долго к этому шла, но теперь очень довольна [тем, что одна]", - сказала Уотсон.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Впервые Эмма Уотсон заговорила о феминизме с трибуны в 2014 году, выступая в ООН

В девятилетнем возрасте Эмма Уотсон была выбрана из ряда других девочек во время отбора в ее школьном спортзале на роль, которая изменила ее жизнь, сделав одной из самых узнаваемых женщин на планете.

Помимо актерской карьеры, она также снимается в рекламных кампаниях и активно выступает за права женщин.

"Раньше я не понимала: ну, тридцать и тридцать, что за проблема? Ничего такого в этом нет! И вот мне стукнуло 29, и меня просто накрыло: господи, я уже вся на нервах. А потом я поняла, что вокруг витает масса подспудных сигналов", - рассказала она в интервью глянцевому журналу, который поступит в продажу в конце этой недели.

"Если ты не построила семью, у тебя нет мужа, нет ребенка, а тебе исполняется 30 лет, и твоя карьера не то чтобы суперстабильная, или ты все еще думаешь, чем ты хочешь заниматься в жизни... Это всё один сплошной стресс", - призналась актриса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмма встречалась в 2019 году с президентом Франции Эммануэлем Макроном для обсуждения проблем гендерного равенства

Карьера самой Эммы идёт полным ходом: в скором времени на экраны выходит адаптация американской классики - романа "Маленькие женщины", в которой она играет роль одну из сестёр Марч. В фильме также снимались Сирша Ронан, Флоренс Рью, Тимоти Шаламе, а также такие легенды Голливуда, как Мерил Стрип и Лора Дерн.

По признанию Уотсон, именно партнерство с этими двумя актрисами было для нее особенно ценным.

"Мы трое знали друг друга задолго до съёмок "Маленьких женщин". Мы познакомились благодаря нашей активистской деятельности, так что между нами был этот дух партнерства и солидарности, который являлся частью этого движения еще до того, как мы начали вместе сниматься", - сказала она.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лора Дерн (слева) и Мерил Стрип снялись в новом фильме Греты Гервиг "Маленькие женщины"

Эмма Уотсон - посол доброй воли органа ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин "ООН-женщины", который при ее активном участии запустил кампанию HeForShe - за привлечение мужчин к борьбе за гендерное равенство.

В рамках этой кампании Эмма взяла интервью у правозащитницы из Пакистана Малалы Юсуфзай, ставшей лауреатом Нобелевской премии мира.

Малала, в свою очередь, призналась, что именно благодаря Эмме стала феминисткой и отбросила все сомнения по поводу использования этого термина применительно к самой себе.