Феномен "Аббатства Даунтон": сказка о прошлом, которого не было

Правообладатель иллюстрации Universal Pictures Image caption В фильме "Аббатство Даунтон" зритель встречается со всеми знакомыми по сериалу персонажами

Время действия: 1927-й год. Место действия: аббатство Даунтон. Впрочем, "действия" в этом новом фильме от создателей британского одноименного сериала здесь почти нет, зато есть деятельность. Бурная.

Бывший мажордом Карсон, спокойно выращивающий условную клубнику, выписывается с пенсии, совсем как какой-нибудь уволенный из армии коммандос, просто потому что он лучший из лучших, и без него родовое гнездо лорда Грэнтэма не в состоянии справиться с умопомрачительным вызовом, который бросила им жизнь: приездом в имение короля Георга V и королевы Мэри.

Правообладатель иллюстрации 2019 FOCUS FEATURES LLC Image caption Карсон летит на помощь

Это при том, что ряд персонажей не делает практически ничего, включая самого лорда Грэнтэма и его супругу - настолько, что даже жаль актеров. Их можно было бы вполне заменить на ростовые картонные фигуры - и расход на гонорары был бы меньше.

Впрочем, плоскость характеров можно объяснить своеобразным реализмом: ведь те, кому всё досталось по наследству, часто не очень деятельны.

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Лорд на экране произносит две с половиной фразы, одна из которых - "К нам едет король!" или что-то очень похожее, что по старым канонам обычно доставалось прислуге. Но тут всё и вся не на месте: графья в проливной дождь грузят стулья для завтрашних королевских смотрин на пленэре, а слуги строят козни, устраивают личную жизнь и нахально отказываются чинить бойлер.

Король между тем прибывает в Даунтон почти как какой-нибудь Элтон Джон - со своей челядью и поваром со смехотворным французским акцентом и надменными кулинарными замашками.

Этот "нелепый француз" - неизменный атрибут любой добротной английской комедии - последняя капля, заваривающая революцию на кухне у лорда Грэнтэма.

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Сказка о лорде, короле и неисправном бойлере

Все смешалось в этом курьезном фильме, не подпадающем ни под один жанр. Что это? Мелодрама? Иронический детектив? Рождественская фантазия? Ведь под него так хорошо было бы впадать и выпадать из дремы, объевшись гусем и опившись гоголь-моголем.

Но в Британии и США он вышел задолго до Рождества и никак в эту категорию не попадает, хотя, вполне возможно, и пополнит несколько позже новогоднюю подборку.

Несмотря на слабости сюжета и драматизации, сказка о том, как к английскому лорду однажды приехал король, а у того сломался бойлер, уже в первую неделю проката в США собрала 31 млн долларов (в основном за счет аудитории "45 и старше"), обойдя таких монстров Голливуда, как Сильвестр Сталлоне с его боевиком "Рэмбо: Последняя кровь" и Брэд Питт в космическом психотриллере "К звездам".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Образ мажордома Карсона в исполнении Джима Картера - это квинтэссенция верности и порядочности

Вместе с тем профессиональные критики в своих оценках разошлись, хотя и не сильно: фильм получил от полутора звезд (из пяти) в американской New York Post до твердых трех в британской Guardian.

Кассовый успех фильма, где зритель встречается со всеми персонажами, с которыми он распрощался по окончании последнего эпизода одноименного сериала в 2015 году, окрылил его создателей, и уже пошли разговоры о съемках еще одного сезона.

А почему бы и нет, ведь этот сериал пользуется колоссальной популярностью в разных частях света, в том числе и в России, и уже стал чем-то вроде современной классики. Можно не сомневаться, что и фильму грозит если не триумфальный, то вполне радушный прием всюду - куда бы ни занесла его рука прокатчика.

В чем же его привлекательность? Ведь не только в красивых нарядах стиля модерн и интерьере замка Хайклер, где снимались сериал и фильм.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сентябре 2019 года, перед всемирной премьерой фильма "Аббатство Даунтон", в замке Хайклер прошла тематическая вечеринка в духе 1920-х гг.

Где-то в старой доброй Англии...

В наше время, когда наследные замки появляются в листинге Airbnb, а обращение "леди и джентльмены" постепенно исчезает из общепринятого употребления как гендерно неинклюзивное (таково недавнее решение британского профсоюза актеров и работников индустрии развлечений Equity), так приятно знать, что хотя бы на экране ничего не меняется.

Что есть бастионы хороших манер и порядочности, которые не сдаются.

Там горничные не трясутся от холода в своей неотапливаемой грязной каморке, а помогают госпожам снимать бриллианты, выслушивая их сердечные тайны; там кухарки к 30 годам не теряют все передние зубы и не приворовывают серебро, а с подобострастным рвением его начищают, как и верные дворецкие, которые не прихлебывают украдкой хозяйское шато латур, а гордятся каждой запыленной бутылкой, как своей личной.

Туда не завозят в контейнерах малолетних иностранок для работы в маникюрных салонах за гроши; там сильные и богатые мира сего не бьют прислугу, не пеняют ей за каждое пролитое пятно, не убивают потехи ради на охоте оленей и прочие живые души. Они добрые и благородные, как лорд Грэнтэм и его собака.

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Это "там" - где-то в старой доброй Англии, вместе с Шерлоком Холмсом, Винни-Пухом, а теперь еще и Карсоном (не путать с Карлсоном!), с гордостью бдящим за порядком в вотчине своего прозорливого хозяина.

Там "лес и дол видений полны", там мачеха любит Золушку наравне с собственными дочерьми и мечтает увидеть ее обрученной с принцем.

Там всё хорошо, а было еще лучше.

Для тех, кто сегодня выстраивает свою аристократическую родословную с нуля, "Аббатство Даунтон" - это кладезь детализации и пример для подражания, возможность сказать: а у меня бабушка делала точно как Карсон - всё по линеечке.

Для тех, кто знал, как было на самом деле, но предпочел забыть - это мечта о прошлом, которого не было.