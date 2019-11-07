Скандал в Комитете солдатских матерей. Кто прав? Сравниваем аргументы сторон

Правообладатель иллюстрации vk.com/ksmrus / instagram.com/ksmrus_official

Комитет солдатских матерей России - одна из старейших в России правозащитных организаций, занимающаяся проблемами армейского призыва, - сообщил об отставке своего председателя Флеры Салиховской. Она не признает этого решения. Русская служба Би-би-си поговорила с Салиховской и ее заместителем Андреем Курочкиным.

5 ноября Салиховская выступала на пресс-конференции, посвященной инциденту в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Она заявила, что на Шамсутдинова повлияли компьютерные игры, а "интернет надо закрывать".

В минобороны России заявляли, что у солдата мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

В среду в сообщении Комитета солдатских матерей России во "Вконтакте" Салиховская была названа "нашим экс-председателем".

2 ноября у нас была отчетно-выборная конференция. Это высший орган управления в общественных организациях: собираются представители более чем половины региональных отделений (у нас было намного больше 50%). Стоял вопрос о досрочном прекращении ее [Салиховской] полномочий, о выборах нового состава правления и контрольно-ревизионной комиссии. Тотальным большинством голосов было принято решение прекратить ее полномочия и вывести из членов правления.

Она пожилой человек, мы не хотим грязь разводить, это некрасиво и неправильно. Решение было утверждено, и оно сразу же действует для нас. Некоммерческая организация чем отличается от коммерческой? У нас эти решения потом проходят регистрацию. Мы подали документы в министерство юстиции, и они будут регистрироваться, это займет какое-то время. Поэтому в ЕГРЮЛ она продолжает числиться председателем, чем она сейчас и козыряет.

У нас на этот случай уже готовы внутренние положения о работе со СМИ, с документацией. Мы понимаем, что она может как-то напакостить нам. Правлением было принято решение, чтобы все публикации, заявления, документы, которые она подписывает, она сначала согласовывала с правлением. Ей на это наплевать, она продолжает представляться председателем, не согласовывая с правлением делает какие-то заявления и т.д.

Журналисты уже спрашивали, связана ли ее досрочная отставка с расстрелом в Забайкалье. Ни в коем случае - решение принималось ранее. Ее бредовые заявления по поводу того, что виноваты компьютерные игры, характеризуют ее, но напрямую это не связано.

Салиховская: На эти вопросы [об отставке] я отвечать не буду, потому что все это еще не закончилось, это только начало. Я вам только кратко скажу: за то, что берут деньги с родителей [призывников], за это я пострадала - я делаю замечания, постоянно говорю, что у нас не коммерческая организация, а общественная.

Би-би-си: Кто берет деньги?

С.: Товарищ Курочкин. Вот с ним и поговорите. Второе: все они из Ярославля, и они хотят оккупировать себе здесь место под солнцем. Не получится. Я на эту гулянку не ходила, потому что она нелегитимная. Я была в Евпатории, а они быстренько состряпали это дело. Все, что у них там написано в бумагах, надо перевернуть наоборот: не я виновата, а товарищ Курочкин.

Салиховская передает трубку председателю Комитета солдатских матерей России по Ставропольскому краю Наталье Поляковой.

Полякова: Флера Маликовна как была, так и есть. Статус ее как был - председатель Комитета солдатских матерей России - так и есть. Пока судом не докажут обратное.