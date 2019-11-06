Большая российская энциклопедия или Википедия. Давайте сравним

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Президент Владимир Путин предложил заменить Википедию ее российским аналогом - Большой российской энциклопедией.

"По поводу Википедии... лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - поделился идеей российский президент.

О том, как именно должна произойти замена, глава государства ничего не сказал.

Большая российская энциклопедия - универсальная энциклопедия на русском языке. Издание состоит из 35 нумерованных томов и тома "Россия" и содержит более 80 тысяч статей. Энциклопедия издавалась с 2004-го по 2017 год научным издательством "Большая российская энциклопедия". С 2016 года существует интернет-версия энциклопедии - https://bigenc.ru (цитируется по Википедии). Википедия отводит БРЭ большую отдельную статью, которая охватывает в том числе предысторию создания, авторский коллектив, объем и содержание издания, а также его оценки.

Википедия - общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Расположена по адресу www.wikipedia.org. В Большой российской энциклопедии нет отдельной статьи, посвященной Википедии, есть лишь упоминание о ней в статье "Энциклопедия": "Особым значимым явлением стала свободная Э. "Википедия" («Wikipedia»), создаваемая самым широким кругом участников по технологии краудсорсинг (crowdsourcing), отличающаяся быстротой актуализации информации, зачастую в ущерб достоверности", - говорится в БРЭ.

Русская служба Би-би-си открыла оба сайта и сравнила тексты ресурсов на одни и те же темы. Прямые цитаты из обеих энциклопедий даны в кавычках; некоторые цитаты сокращены без изменения смысла.

Владимир Путин

Что пишет Википедия

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР[7][8]) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012[9].

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Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, в родильном доме им. В. Ф. Снегирёва на улице Маяковского[26]. Был крещён в Спасо-Преображенском соборе[33][34].

Владимир был третьим сыном в семье — у него было два старших брата, которые умерли до его рождения: Виктор (1940—1942) и Альберт (умер до начала Великой Отечественной войны). Виктор скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда и был похоронен на Пискарёвском кладбище[35][36][37].

Семья Путиных занимала одну комнату в коммунальной квартире без всяких удобств в Басковом переулке (на пятом, верхнем этаже дома 12) в Ленинграде, в этой квартире Путин проживал вплоть до начала работы в КГБ СССР. На даче в Тосно в комнате школьника Путина стоял портрет одного из создателей советской военной разведки Яна Берзина[30]. Уже став президентом, Путин рассказывал, что с детства увлекался советскими фильмами о разведчиках и мечтал работать в органах государственной безопасности. С признательностью отзывался о возможностях для становления и развития, которые в те годы предоставляла молодому человеку советская власть[38].

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Презентация издания БРЭ состоялась в декабре 2017 года в президентской библиотеке. Владимиру Путину энциклопедия понравилась

Что пишет Большая российская энциклопедия

ПУТИН Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич (р. 7.10.1952, Ле­нин­град), рос. гос. и по­ли­тич. дея­тель, Пре­зи­дент РФ (2000-08, с 2012), пред. Пра­ви­тель­ст­ва РФ (1999-2000; 2008-12).

Из ра­бо­чей се­мьи (отец - В. С. Пу­тин, уча­ст­ник Вел. Отеч. вой­ны, работал на вагоно­строит. заводе им. И. Е. Егорова в Ле­нинграде, мать - М. И. Пу­ти­на, уро­ж­дён­ная Ше­ло­мо­ва). Се­мья по­те­ря­ла мно­гих род­ных и близ­ких во вре­мя Вел. Отеч. вой­ны и бло­ка­ды Ле­нин­гра­да. В 1975 П. окон­чил юри­дич. ф-т ЛГУ, со школь­ных лет ув­ле­кал­ся спор­тив­ной борь­бой, мас­тер спор­та по дзю­до (в 1975 чем­пи­он Ле­нин­гра­да) и сам­бо.

Зоя Космодемьянская

Что пишет Википедия

Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская (13 сентября 1923, село Осино-Гай, Тамбовская губерния — 29 ноября 1941, Петрищево) — красноармеец[3] диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл[4]. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.

Боевое задание группы Зои Космодемьянской было таково: "сжечь 10 населённых пунктов (приказ т. Сталина от 17 ноября 1941 г.): Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения — 5—7 дней". ...

Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, организовав поджог трёх домов, в одном из которых ночевали немецкие солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также уничтожить их транспорт и лошадей, другие два дома были домами жителей деревни. Во время второй попытки поджога житель деревни С. А. Свиридов поднял тревогу, и Космодемьянская была арестована.

Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили через повешение. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться смерти в этой борьбе.

Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Образ Зои Космодемьянской отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.

В Википедии в статье о Космодемьянской после вступления есть также главы, посвященные ее семье, детстве и юности, ее нервной болезни, военной службе и так далее.

Что пишет Большая российская энциклопедия

В БРЭ нет статьи, посвященной непосредственно самой Зое, о ней написано в статье с заголовком "Космодемьянские".

"Зоя Анатольевна (Та­ня) [13.9.1923, с. Оси­но-Гай Кир­са­нов­ско­го у. Там­бов­ской губ. (ны­не Гав­ри­лов­ский р-н Там­бов­ской обл.) - 29.11.1941, дер. Пет­ри­ще­во Ве­рей­ско­го р-на (ны­не Руз­ский р-н) Мо­с­ков­ской обл.], пер­вая жен­щи­на, удо­сто­ен­ная зва­ния Ге­роя Сов. Со­ю­за (1942, посм.) в Вел. Отеч. вой­ну, крас­но­ар­ме­ец (1941). С 1930 жи­ла в Мо­ск­ве, учи­лась в 201-й сред­ней шко­ле. В окт. 1941, бу­ду­чи уча­щей­ся 10-го клас­са, доб­ро­воль­но всту­пи­ла в РККА и бы­ла на­прав­ле­на в рас­по­ря­же­ние раз­ве­ды­ват. от­де­ла шта­ба Зап. фрон­та. По­сле трёх­днев­но­го обу­че­ния бы­ла за­чис­ле­на в со­став «пар­ти­зан­ской час­ти 9903 шта­ба За­пад­но­го фрон­та». В хо­де Мо­с­ков­ской бит­вы 1941-42 в на­ча­ле но­яб­ря в со­ста­ве раз­ве­ды­ват. ди­вер­си­он­ной груп­пы дей­ст­во­ва­ла в рай­оне Во­ло­ко­лам­ска: уча­ст­во­ва­ла в ми­ни­ро­ва­нии до­рог, раз­ру­ше­нии ли­ний про­вод­ной свя­зи про­тив­ни­ка и др. В кон­це но­яб­ря при вы­пол­не­нии бое­во­го за­да­ния (со­глас­но при­ка­зу Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния № 0428 от 17.11.1941, об унич­то­же­нии на­се­лён­ных пунк­тов в ты­лу герм. войск "на рас­стоя­нии 40-60 км в глу­би­ну от пе­ред­не­го края") в дер. Пет­ри­ще­во бы­ла схва­че­на герм. сол­да­та­ми. Не­смот­ря на пыт­ки и из­де­ва­тель­ст­ва, не на­зва­ла сво­их то­ва­ри­щей и не от­кры­ла сво­его на­стоя­ще­го име­ни, на­звав­шись Та­ней. 29 но­яб. каз­не­на ок­ку­пан­та­ми, в на­ча­ле янв. 1942 за­хо­ро­не­на за око­ли­цей де­рев­ни".

Однополые браки

Что пишет Википедия

В Википедии есть не только статья про однополые браки в целом, но и ряд статей про однополые браки в разных странах мира, в том числе и в России.

Однополый брак — брак между людьми одного пола. Аналогично разнополым парам, вступившие в такой союз люди в качестве супругов и близких родственников приобретают целый ряд прав и обязанностей по отношению друг к другу.

Идея о возможности брака между двумя людьми одного пола стала широко обсуждаться в западном обществе во второй половине XX века на фоне либерализации отношения к гомосексуальным людям. Хотя такие союзы имеют более давнюю историю. Дискуссии о доступе однополых пар к институту брака до сих пор носят острый характер.

В ряде государств эти дебаты привели к признанию таких союзов.

Что пишет Большая российская энциклопедия

В БРЭ нет отдельной статьи про браки, но есть статья про однополое партнерство с небольшой ремаркой об отношении к этому явлению в России.

ОДНОПО́ЛОЕ ПАРТНЁРСТВО, легализованный в ряде зарубежных государств посредством регистрации в установленном законами этих государств порядке союз двух однополых лиц. Однополые партнёрства узаконены либо в форме гражданского партнёрства (Дания, 1986; Швеция, 1995; Нидерланды, 1998; Германия, 2001; Финляндия, 2001; Великобритания, 2005; Швейцария, 2005; Чехия, 2006; Австрия, 2009), либо в форме гражданского союза (Норвегия, 1993; Исландия, 1996; Болгария, 1996; Франция, 1999; Португалия, 2001; Хорватия, 2003; Люксембург, 2004; Ирландия, 2009; Венгрия, 2009). Однополые партнёрства также разрешены в Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Эквадоре, Уругвае, отдельных штатах США, отдельных штатах Мексики и др. В некоторых из перечисленных государств после принятия законов о гражданских партнёрствах/союзах были приняты законы, разрешившие однополые браки (впервые этот термин появился в законе в Нидерландах в 2001).

Рос. законодательство и доктрина исходят из того, что одно из предназначений семьи - рождение и воспитание детей. Как подчеркнул Конституционный суд РФ, ни из Конституции РФ, ни из принятых на себя Рос. Федерацией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола.

Октябрьские события 1993 года

Что пишет Википедия

Разго́н Съе́зда наро́дных депута́тов и Верхо́вного Сове́та Росси́йской Федера́ции (также известные как "Расстрел Белого дома", "Расстрел Дома Советов", "Чёрный октябрь", "Октябрьское восстание 1993-го", "Указ 1400", "Октябрьский путч"[2], "Ельцинский переворот 1993 года"[3][4]) — внутриполитический конфликт в Российской Федерации 21 сентября — 4 октября 1993 года. Произошёл вследствие конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшееся вооружёнными столкновениями на улицах Москвы и последующими действиями войск, в ходе которых погибло не менее 158 человек и 423 были ранены или получили иные телесные повреждения[5] (из них 3 и 4 октября — 124 убитых, 348 раненых[5]).

Кризис явился следствием противостояния двух политических сил: с одной стороны — президента Российской Федерации Бориса Ельцина (см. Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года), правительства, возглавляемого Виктором Черномырдиным[6], части народных депутатов и членов Верховного Совета — сторонников президента, а с другой стороны — противников социально-экономической политики президента и правительства.

Что пишет Большая российская энциклопедия

ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993 - внут­ри­по­ли­тич. кон­фликт в Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции 21 сент. - 4 окт., в ос­но­ве ко­то­рого ле­жа­ли кар­ди­наль­ные раз­но­гла­сия в оцен­ке на­прав­лен­но­сти и по­след­ст­вий ра­ди­каль­ных ре­форм 1992-93 ме­ж­ду пре­зи­ден­том Б. Н. Ель­ци­ным и Пра­ви­тель­ст­вом РФ, с од­ной сто­ро­ны, и боль­шин­ст­вом ВС и Съез­да нар. де­пу­та­тов РФ - с дру­гой. Важ­ным фак­то­ром в про­ти­во­стоя­нии вет­вей вла­сти так­же яви­лось про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ав­то­ри­тар­ны­ми тен­ден­ция­ми в по­ли­ти­ч. прак­ти­ке пре­зи­ден­та и вла­ст­ны­ми ам­би­ция­ми ви­це-пре­зи­ден­та А. В. Руц­ко­го и пред­се­да­те­ля ВС Р. И. Хас­бу­ла­то­ва. Про­ти­во­стоя­ние раз­ви­ва­лось на фо­не на­рас­таю­щих труд­но­стей пе­ре­хо­да к ры­ноч­ной эко­но­ми­ке, рез­ко­го ухуд­ше­ния по­ло­же­ния в про­мыш­лен­но­сти, сель­ском хо­зяй­ст­ве и фи­нан­сах, об­ни­ща­ния ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния.