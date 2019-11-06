Большая российская энциклопедия или Википедия. Давайте сравним
Президент Владимир Путин предложил заменить Википедию ее российским аналогом - Большой российской энциклопедией.
"По поводу Википедии... лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - поделился идеей российский президент.
О том, как именно должна произойти замена, глава государства ничего не сказал.
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Большая российская энциклопедия - универсальная энциклопедия на русском языке. Издание состоит из 35 нумерованных томов и тома "Россия" и содержит более 80 тысяч статей. Энциклопедия издавалась с 2004-го по 2017 год научным издательством "Большая российская энциклопедия". С 2016 года существует интернет-версия энциклопедии - https://bigenc.ru (цитируется по Википедии). Википедия отводит БРЭ большую отдельную статью, которая охватывает в том числе предысторию создания, авторский коллектив, объем и содержание издания, а также его оценки.
Википедия - общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом, реализованная на принципах вики. Расположена по адресу www.wikipedia.org. В Большой российской энциклопедии нет отдельной статьи, посвященной Википедии, есть лишь упоминание о ней в статье "Энциклопедия": "Особым значимым явлением стала свободная Э. "Википедия" («Wikipedia»), создаваемая самым широким кругом участников по технологии краудсорсинг (crowdsourcing), отличающаяся быстротой актуализации информации, зачастую в ущерб достоверности", - говорится в БРЭ.
Русская служба Би-би-си открыла оба сайта и сравнила тексты ресурсов на одни и те же темы. Прямые цитаты из обеих энциклопедий даны в кавычках; некоторые цитаты сокращены без изменения смысла.
Владимир Путин
Что пишет Википедия
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, РСФСР, СССР[7][8]) — российский государственный и политический деятель, действующий президент Российской Федерации и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации с 7 мая 2012[9].
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Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде, в родильном доме им. В. Ф. Снегирёва на улице Маяковского[26]. Был крещён в Спасо-Преображенском соборе[33][34].
Владимир был третьим сыном в семье — у него было два старших брата, которые умерли до его рождения: Виктор (1940—1942) и Альберт (умер до начала Великой Отечественной войны). Виктор скончался от дифтерии во время блокады Ленинграда и был похоронен на Пискарёвском кладбище[35][36][37].
Семья Путиных занимала одну комнату в коммунальной квартире без всяких удобств в Басковом переулке (на пятом, верхнем этаже дома 12) в Ленинграде, в этой квартире Путин проживал вплоть до начала работы в КГБ СССР. На даче в Тосно в комнате школьника Путина стоял портрет одного из создателей советской военной разведки Яна Берзина[30]. Уже став президентом, Путин рассказывал, что с детства увлекался советскими фильмами о разведчиках и мечтал работать в органах государственной безопасности. С признательностью отзывался о возможностях для становления и развития, которые в те годы предоставляла молодому человеку советская власть[38].
Что пишет Большая российская энциклопедия
ПУТИН Владимир Владимирович (р. 7.10.1952, Ленинград), рос. гос. и политич. деятель, Президент РФ (2000-08, с 2012), пред. Правительства РФ (1999-2000; 2008-12).
Из рабочей семьи (отец - В. С. Путин, участник Вел. Отеч. войны, работал на вагоностроит. заводе им. И. Е. Егорова в Ленинграде, мать - М. И. Путина, урождённая Шеломова). Семья потеряла многих родных и близких во время Вел. Отеч. войны и блокады Ленинграда. В 1975 П. окончил юридич. ф-т ЛГУ, со школьных лет увлекался спортивной борьбой, мастер спорта по дзюдо (в 1975 чемпион Ленинграда) и самбо.
Зоя Космодемьянская
Что пишет Википедия
Зо́я Анато́льевна Космодемья́нская (13 сентября 1923, село Осино-Гай, Тамбовская губерния — 29 ноября 1941, Петрищево) — красноармеец[3] диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл[4]. Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной войны.
Боевое задание группы Зои Космодемьянской было таково: "сжечь 10 населённых пунктов (приказ т. Сталина от 17 ноября 1941 г.): Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачево, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровино. Срок выполнения — 5—7 дней". ...
Космодемьянская успела исполнить только часть боевого приказа, организовав поджог трёх домов, в одном из которых ночевали немецкие солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также уничтожить их транспорт и лошадей, другие два дома были домами жителей деревни. Во время второй попытки поджога житель деревни С. А. Свиридов поднял тревогу, и Космодемьянская была арестована.
Зою Космодемьянскую пытали после захвата в плен и казнили через повешение. Перед смертью Зоя произнесла легендарную речь, призывая жителей села бороться с нацистами и не бояться смерти в этой борьбе.
Зоя Космодемьянская стала одним из символов героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Образ Зои Космодемьянской отражён в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях.
В Википедии в статье о Космодемьянской после вступления есть также главы, посвященные ее семье, детстве и юности, ее нервной болезни, военной службе и так далее.
Что пишет Большая российская энциклопедия
В БРЭ нет статьи, посвященной непосредственно самой Зое, о ней написано в статье с заголовком "Космодемьянские".
"Зоя Анатольевна (Таня) [13.9.1923, с. Осино-Гай Кирсановского у. Тамбовской губ. (ныне Гавриловский р-н Тамбовской обл.) - 29.11.1941, дер. Петрищево Верейского р-на (ныне Рузский р-н) Московской обл.], первая женщина, удостоенная звания Героя Сов. Союза (1942, посм.) в Вел. Отеч. войну, красноармеец (1941). С 1930 жила в Москве, училась в 201-й средней школе. В окт. 1941, будучи учащейся 10-го класса, добровольно вступила в РККА и была направлена в распоряжение разведыват. отдела штаба Зап. фронта. После трёхдневного обучения была зачислена в состав «партизанской части 9903 штаба Западного фронта». В ходе Московской битвы 1941-42 в начале ноября в составе разведыват. диверсионной группы действовала в районе Волоколамска: участвовала в минировании дорог, разрушении линий проводной связи противника и др. В конце ноября при выполнении боевого задания (согласно приказу Ставки Верховного Главнокомандования № 0428 от 17.11.1941, об уничтожении населённых пунктов в тылу герм. войск "на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края") в дер. Петрищево была схвачена герм. солдатами. Несмотря на пытки и издевательства, не назвала своих товарищей и не открыла своего настоящего имени, назвавшись Таней. 29 нояб. казнена оккупантами, в начале янв. 1942 захоронена за околицей деревни".
Однополые браки
Что пишет Википедия
В Википедии есть не только статья про однополые браки в целом, но и ряд статей про однополые браки в разных странах мира, в том числе и в России.
Однополый брак — брак между людьми одного пола. Аналогично разнополым парам, вступившие в такой союз люди в качестве супругов и близких родственников приобретают целый ряд прав и обязанностей по отношению друг к другу.
Идея о возможности брака между двумя людьми одного пола стала широко обсуждаться в западном обществе во второй половине XX века на фоне либерализации отношения к гомосексуальным людям. Хотя такие союзы имеют более давнюю историю. Дискуссии о доступе однополых пар к институту брака до сих пор носят острый характер.
В ряде государств эти дебаты привели к признанию таких союзов.
Что пишет Большая российская энциклопедия
В БРЭ нет отдельной статьи про браки, но есть статья про однополое партнерство с небольшой ремаркой об отношении к этому явлению в России.
ОДНОПО́ЛОЕ ПАРТНЁРСТВО, легализованный в ряде зарубежных государств посредством регистрации в установленном законами этих государств порядке союз двух однополых лиц. Однополые партнёрства узаконены либо в форме гражданского партнёрства (Дания, 1986; Швеция, 1995; Нидерланды, 1998; Германия, 2001; Финляндия, 2001; Великобритания, 2005; Швейцария, 2005; Чехия, 2006; Австрия, 2009), либо в форме гражданского союза (Норвегия, 1993; Исландия, 1996; Болгария, 1996; Франция, 1999; Португалия, 2001; Хорватия, 2003; Люксембург, 2004; Ирландия, 2009; Венгрия, 2009). Однополые партнёрства также разрешены в Новой Зеландии, Австралии, Колумбии, Эквадоре, Уругвае, отдельных штатах США, отдельных штатах Мексики и др. В некоторых из перечисленных государств после принятия законов о гражданских партнёрствах/союзах были приняты законы, разрешившие однополые браки (впервые этот термин появился в законе в Нидерландах в 2001).
Рос. законодательство и доктрина исходят из того, что одно из предназначений семьи - рождение и воспитание детей. Как подчеркнул Конституционный суд РФ, ни из Конституции РФ, ни из принятых на себя Рос. Федерацией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола.
Октябрьские события 1993 года
Что пишет Википедия
Разго́н Съе́зда наро́дных депута́тов и Верхо́вного Сове́та Росси́йской Федера́ции (также известные как "Расстрел Белого дома", "Расстрел Дома Советов", "Чёрный октябрь", "Октябрьское восстание 1993-го", "Указ 1400", "Октябрьский путч"[2], "Ельцинский переворот 1993 года"[3][4]) — внутриполитический конфликт в Российской Федерации 21 сентября — 4 октября 1993 года. Произошёл вследствие конституционного кризиса, развивавшегося с декабря 1992 года. Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшей с 1917 года советской модели власти, сопровождавшееся вооружёнными столкновениями на улицах Москвы и последующими действиями войск, в ходе которых погибло не менее 158 человек и 423 были ранены или получили иные телесные повреждения[5] (из них 3 и 4 октября — 124 убитых, 348 раненых[5]).
Кризис явился следствием противостояния двух политических сил: с одной стороны — президента Российской Федерации Бориса Ельцина (см. Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года), правительства, возглавляемого Виктором Черномырдиным[6], части народных депутатов и членов Верховного Совета — сторонников президента, а с другой стороны — противников социально-экономической политики президента и правительства.
Что пишет Большая российская энциклопедия
ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993 - внутриполитич. конфликт в Российской Федерации 21 сент. - 4 окт., в основе которого лежали кардинальные разногласия в оценке направленности и последствий радикальных реформ 1992-93 между президентом Б. Н. Ельциным и Правительством РФ, с одной стороны, и большинством ВС и Съезда нар. депутатов РФ - с другой. Важным фактором в противостоянии ветвей власти также явилось противоречие между авторитарными тенденциями в политич. практике президента и властными амбициями вице-президента А. В. Руцкого и председателя ВС Р. И. Хасбулатова. Противостояние развивалось на фоне нарастающих трудностей перехода к рыночной экономике, резкого ухудшения положения в промышленности, сельском хозяйстве и финансах, обнищания широких слоёв населения.