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Изгнание с Кипра - девять россиян потеряли "Золотые паспорта"

Власти Кипра лишили 26 граждан так называемых "золотых паспортов" - гражданства, данного в обмен на инвестиции. Среди них девять россиян, пишет Forbes.

Имена потерявших гражданство не разглашаются. Министр иностранных дел Кипра Константинос Петридис подчеркнул, что они могут оспорить решение в суде.

Власти Кипра признали, что в прошлом не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей "золотых паспортов". Они настаивают, что система выдачи гражданства за инвестиции совершенствуется и уже работает заметно лучше благодаря скандалу со схемами "продажи гражданства", вызвавшей возмущение ЕС, пишет Financial Times.

Несколько дней назад выяснилось, что в 2015 году Кипр дал гражданство малайзийцу Джо Лоу - финансисту, находящемуся в розыске в США.

Имена лишенных кипрских паспортов россиян пока неизвестны. Forbes составил список российских миллиардеров, имеющих гражданство Кипра. В нем один фигурант американских санкционных списков Олег Дерипаска и экс-сенатор Леонид Лебедев, которому в России предъявлены обвинения в мошенничестве.

Cyprus Times отмечает, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок. Это может значить, что речь идет о девяти инвесторах и 17 членах их семей, отмечает российский Forbes.

В деле о гибели 39 мигрантов в Британии нашли "русский след"

По данным полиции, мужчина, задержанный во Вьетнаме по делу о гибели 39 человек в фуре-рефрижераторе, может быть причастен к контрабанде людей через Россию.

Россия, Украина и Беларусь в последние годы стали "залами ожидания" для трудовых мигрантов из Вьетнама, рассказывает редактор Вьетнамской службы Би-би-си Джанг Нгуен.

Media playback is unsupported on your device В графстве Эссекс на востоке Англии найдена фура с 39 телами

Из-за того, что в Москве, Киеве, Варшаве, Братиславе, Берлине работает много вьетнамцев, трудовые мигранты, следующие в Европу, не привлекают внимания правоохранительных органов "транзитных" стран. Здесь же у мигрантов есть возможность найти временную работу, чтобы заработать на жизнь, пока они ждут шанса попасть в Британию.

Boeing 787 опасен для пассажиров?

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Бывший менеджер по контролю качества компании Boeing заявил в интервью Би-би-си, что у самолета Boeing 787 Dreamliner, возможно, есть серьезный технический недостаток, из-за которого пассажиры в случае внезапной декомпрессии могут остаться без кислорода.

По словам Джона Барнетта, который ссылается на результаты испытаний, до четверти установленных на "Дримлайнеры" кислородных систем могут не сработать, когда это будет необходимо.

Первый задержанный по делу о гибели главы ингушского "Центра Э" оказался невиновен

Российские спецслужбы в среду задержали в Москве мужчину для проверки на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

По информации источников Интерфакса, он находился на месте происшествия во время убийства.

Впоследствии источники информагентств уточнили, что мужчину отпустили, так как выяснилось, что он не имеет отношения к преступлению

Сын Трампа рассказал о детских встречах с Майклом Джексоном

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Дональд Трамп-младший, старший сын американского президента, выпустил книгу, в которой отвечает на многочисленные нападки левых на своего отца.

Особенно интересную линию аргументации он избрал для опровержения обвинений в расизме. Дональд-младший вспоминает, что в детстве отец позволял ему проводить много времени с чернокожими знаменитостями, в частности с Майклом Джексоном.

Однажды Трамп даже отдал певцу понравившуюся тому приставку для видеоигр - его 41-летний сын настаивает, что это была его приставка.

Об обвинениях в педофилии в адрес Джексона, по словам Трампа-младшего, он узнал много лет спустя и сам ни с чем подобным не сталкивался.

Зеленский снова отправится в Золотое

Президент Украины Владимир Зеленский посетит населенный пунк Золотое на линии разведения войск в Луганской области Украины. Разведение войск в Золотом и Петровском было согласовано еще в 2016 году, однако реализовать его до конца не удается. 25 октября Зеленский провел ночь в Золотом, встретился с жителями поселка и пообщался с участниками акции "Последний блокпост", выступающими против разведения сил на этом участке линии разграничения.

Отчет о вмешательстве России в референдум по брекситу не опубликовали. Кто-то что-то скрывает?

Источники газеты Times обвиняют Даунинг-стрит в том, что она помешала публикации парламентского отчета о вмешательстве России в референдум о выходе Британии из ЕС в 2016 году.

Это может быть связано с тем, что в докладе содержится "деликатная" информация о связях консерваторов с богатыми российскими спонсорами, говорят они.

Ознакомившийся с документом источник говорит, что авторы доклада сосредоточились на связях между богатыми россиянами, живущими в Лондоне, и ФСБ.

Имена богатых россиян из документа вычеркнуты, но, по словам источника, "интересно то, насколько эти люди близки или были раньше близки ФСБ".

Еще один источник говорит, что информация о пожертвованиях консерваторам, "будучи вырванной из контекста", может повлиять на ход британских выборов.

4 ноября стало известно, что публикация доклада откладывается по решению правительства Бориса Джонсона, несмотря на то что ее на тот момент уже одобрили спецслужбы.

Wall Street Journal о штрафах активистов в России

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Российские следователи нацелились на кошельки активистов, пишет Wall Street Journal.

"Одним сентябрьском утром Андрей Егоров обнаружил, что его банковский счет заморожен, а сам он должен оплатить долг в 75 млн рублей - это примерно 1,2 млн долларов.

"По всей России активисты сообщают о сотнях людей, которые обнаружили у себя необъяснимую задолженность в 75 миллионов. Ту же сумму, полагает российское следствие, структуры российского оппозиционера Алексея Навального легализовали для преступных группировок", - пишет газета.

О том же рассказывает сотрудница ФБК Ольга Гусева, чей счет тоже заблокировал банк. Учитывая массовые подачи исков коммерческими и транспортными организациями в адрес Навального и его сторонников, автор приходит к выводу, что финансовое давление на рядовых сторонников оппозиции стало новой тактикой российских властей.

"Новые меры, нацеленные против сторонников Навального, показывают, что Кремль видит в них опасность. Владимир Путин планирует оставаться у власти по крайней мере еще пять лет до конца срока, и сторонники Навального вынуждены платить свои личные деньги на фоне очередного "закручивания гаек", - пишет газета.

"Ведомости": как будет применяться система распознавания лиц в Москве

6 ноября Савеловский райсуд отклонил иск москвички Алены Поповой к МВД и департаменту информационных технологий (ДИТ) мэрии Москвы. Попова требовала запретить распознавание лиц городскими системами наблюдения.

Представитель мэрии в суде заявила, что система нужна городу не для слежки за гражданами, а для "обнаружения снега у подъезда" и "переполненных мусорных баков", - пишут "Ведомости".

Между тем, и власти, и силовики не раз заявляли, что эта масштабная сеть видеокамер в Москве будет использоваться и для раскрытия преступлений, и для контроля массовых мероприятий. В законе о персональных данных есть исключения, которые в теории могут позволить использовать эту систему и, например, для слежки за отдельным человеком. "Как на самом деле будет применяться московская система распознавания лиц?" - вопрошает газета.

Оксимирон выпустил песню о фигурантах "московского дела"

Рэпер Оксимирон выпустил трек, посвященный уголовному преследованию активистов, принявших участие в летних протестах в Москве. В треке использованы фрагменты фраз Самариддина Раджабова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках. Ранее рэпер обещал записать с ним песню.

По версии следствия, Раджабов в ходе акции бросил пластиковую бутылку с водой в полицейского и попал ему в шею.

Бывшая жена Путина и микрофинансовая организация

Бывшая жена президента России Людмила Шкребнева приобрела 7% в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем МФК "КарМани", пишет Times (она называет экс-супругу президента по фамилии до замужества). Три статьи из четырех на полосе газеты сегодня посвящены новостям из России.

"КарМани" выдает кредиты под залог автомобилей.

"По итогам 2017 года "КарМани" осталась в убытке. Тогда же [основатель компании Антон] Зиновьев вместе со своим партнером Константином Евдаковым объявили о привлечении 10 миллионов долларов инвестиций в обмен на долю в проекте. Инвесторы тогда остались тайными, они "предпочли не раскрывать собственных имен". Одним из "бизнес-ангелов" стала экс-супруга Владимира Путина", - пишет издание "Собеседник", на которое ссылается Times.

Чем больше сна, тем выше зарплата, выяснили ученые

Всем известно, что настроение, самочувствие и здоровье связаны с количеством сна. Сон также влияет на уровень благосостояния, выяснили ученые.

Исследователи в США обнаружили, что те, кто спят всего на один час дольше в течение недели, в среднем зарабатывают на 4,9% больше своих коллег, кто выполняет ту же самую работу.

"Льва Александровича узнавали в лицо продавщицы"

Литературный критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни.

"Думаю, главное, что сделал Лев Аннинский для широкого читателя, - открыл читающей России Лескова, - сказала Би-би-си писательница и литературовед Майя Кучерская. - Его книга "Лесковское ожерелье" стала окошком в творчество Лескова. Его мало знали и исследовали в России, и Аннинский восполнял эту пустоту".

"Убивая, сажая, пугая", - Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Рамзан Кадыров, выступая перед правительством Чеченской республики, призвал наказывать пользователей интернета, которые могли "оскорбить чью-то честь".

Media playback is unsupported on your device Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко