Как зачернить жениха и невесту: одна очень грязная шотландская традиция

Правообладатель иллюстрации BBC Scotland Image caption Считается, что этот ритуал приносит удачу молодоженам. Так ли это, большой вопрос, но вспомнить им точно будет что

Британские мальчишники и девичники, бывает, заходят слишком далеко в безудержном веселье, но даже они не идут ни в какое сравнение по своей омерзительности со странной традицией вываливания жениха и невесты в грязи и нечистотах, практикуемой на северо-востоке Шотландии. Этот ритуал тут по-доброму называют "чернением" (blackening).

Происходит это так. Готовящуюся к бракосочетанию счастливую пару похищают друзья и родственники, после чего жениха и невесту забрасывают всякой гадостью и обливают нечистотами, в том числе - навозом, тухлыми яйцами, рыбными потрохами, собачьей едой и липкой патокой.

Считается, что этот ритуал приносит неимоверную удачу, хотя внешне он выглядит скорее как мстительное сведение счетов накануне важного дня.

Житель деревни Лонмэй в округе Абердиншир Росс Бребнер - большой любитель зачернить брачующихся, но иногда он подходит к делу чересчур рьяно.

"Я как-то был на "чернении" своего приятеля и конкретно вырубил свидетеля. На свадьбу тот приковылял на костылях", - признается Росс.

Но теперь он и сам станет мишенью для тухлых яиц. Росс женится на своей подруге Каз, и его друзья решают, как бы им лучше расправиться со своим приятелем, как вы уже поняли, мужчиной не робкого десятка.

Его друг Кит уверяет, что Росс с невестой будут не на шутку волноваться в ожидании "чернения", потому в нем хочет поучаствовать вся местная община.

"На эту часть их свадьбы они уже никак не могут повлиять", - говорит Кит.

Правообладатель иллюстрации BBC Scotland Image caption Часто в процессе "чернения" все его участники оказываются по уши в грязи. В этом, возможно, и есть главный смысл этого странного ритуала

Но Кит переживает, что Росс слишком силен, и схватить его будет не так-то просто.

"Он отлично играет в регби, поэтому сшибить человека с ног для него вообще не проблема", - делится своими опасениями Кит.

Брат жениха Алистер с этим согласен: "Росс в отличной форме. Он невысокий, но крепкий и очень сильный".

В итоге заговорщики решили застать Росса врасплох. Тогда, решили они, несколько крупных парней смогут его повалить.

Правообладатель иллюстрации BBC Scotland Image caption Росс - парень невысокий, но крепкий. Справиться с таким нелегко

Они даже припасли кабельные стяжки, чтобы связать жениха, и заготовили все необходимое для этого странного ритуала.

С фермы привезли липкую, как клей, патоку, которой первым делом нужно облить счастливую пару. Запаслись также пивоваренным ячменем.

Затем друзья поехали в небольшой приморский городок Фрейзерборо за рыбными потрохами - внутренностями, головами, глазами и хвостами.

"К коровьему помету и патоке все уже привыкли, чего не скажешь о рыбных отходах. Весь смысл в том, чтобы было что-то новенькое", - делится опытом Кит.

Как появилось "чернение"?

Правообладатель иллюстрации Leanne Townsend Image caption Ведущую Би-би-си Сэм Литтл тоже облили нечистотами, когда она выходила замуж

"Если вы никогда не слыхали о "чернении" и случайно увидели бы этот ритуал где-нибудь в деревне, вы бы подумали, что это средневековая пытка", - говорит Шила Янг из Абердинского университета.

Несмотря на нынешнюю неприглядность этого обычая, начинался он как ритуал очищения, когда женщину готовили к браку, рассказала Янг.

"Начав изучать эту тему, я выяснила, что до 1980-х эту традицию называли омовением ног", - добавила она.

Название это происходит от древнего ритуала омовения ног, предварительно измазанных в саже.

"Если вы сочетались браком, вам омывали ноги. Это было символом того, что ваши намерения серьезны", - объясняет Янг.

В прошлом свадьбы в деревенских общинах Шотландии в основном игрались зимой, но благодаря механизации сельского хозяйства и роста благосостояния у фермеров появилось больше свободного времени в летние месяцы, и бракосочетания теперь часто планируют на лето.

Когда ритуал омовения ног перестали проводить исключительно в помещениях, он начал преображаться.

Через некоторое время молодожены начали убегать от желающих обмазать их сажей, а их преследователи, догнав беглецов, принимались в наказание мазать и обливать их чем ни попадя.

"Произошел переход от ритуала очищения, готовящего к браку, к ритуалу пачканья", - резюмирует Янг.

Но это сближает

Ну, а как дела в Абердиншире с нашими новыми знакомыми Россом и Каз?

Каз поймали без труда, а с Россом и правда пришлось повозиться.

В итоге этой возни перемазались все. Возможно, в этом и есть главный смысл ритуала, говорит ведущая программы "Неизвестные жизни" Сэм Литтл.

В наше время, говорит она, когда проведение свадеб превратилось в накатанное коммерческое мероприятие, эта довольно отталкивающая, но оригинальная местная традиция на самом деле является прекрасной возможностью сблизить и сплотить общину.