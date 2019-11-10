Как зачернить жениха и невесту: одна очень грязная шотландская традиция
Британские мальчишники и девичники, бывает, заходят слишком далеко в безудержном веселье, но даже они не идут ни в какое сравнение по своей омерзительности со странной традицией вываливания жениха и невесты в грязи и нечистотах, практикуемой на северо-востоке Шотландии. Этот ритуал тут по-доброму называют "чернением" (blackening).
Происходит это так. Готовящуюся к бракосочетанию счастливую пару похищают друзья и родственники, после чего жениха и невесту забрасывают всякой гадостью и обливают нечистотами, в том числе - навозом, тухлыми яйцами, рыбными потрохами, собачьей едой и липкой патокой.
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Считается, что этот ритуал приносит неимоверную удачу, хотя внешне он выглядит скорее как мстительное сведение счетов накануне важного дня.
Житель деревни Лонмэй в округе Абердиншир Росс Бребнер - большой любитель зачернить брачующихся, но иногда он подходит к делу чересчур рьяно.
"Я как-то был на "чернении" своего приятеля и конкретно вырубил свидетеля. На свадьбу тот приковылял на костылях", - признается Росс.
Но теперь он и сам станет мишенью для тухлых яиц. Росс женится на своей подруге Каз, и его друзья решают, как бы им лучше расправиться со своим приятелем, как вы уже поняли, мужчиной не робкого десятка.
Его друг Кит уверяет, что Росс с невестой будут не на шутку волноваться в ожидании "чернения", потому в нем хочет поучаствовать вся местная община.
"На эту часть их свадьбы они уже никак не могут повлиять", - говорит Кит.
Но Кит переживает, что Росс слишком силен, и схватить его будет не так-то просто.
"Он отлично играет в регби, поэтому сшибить человека с ног для него вообще не проблема", - делится своими опасениями Кит.
Брат жениха Алистер с этим согласен: "Росс в отличной форме. Он невысокий, но крепкий и очень сильный".
В итоге заговорщики решили застать Росса врасплох. Тогда, решили они, несколько крупных парней смогут его повалить.
Они даже припасли кабельные стяжки, чтобы связать жениха, и заготовили все необходимое для этого странного ритуала.
С фермы привезли липкую, как клей, патоку, которой первым делом нужно облить счастливую пару. Запаслись также пивоваренным ячменем.
Затем друзья поехали в небольшой приморский городок Фрейзерборо за рыбными потрохами - внутренностями, головами, глазами и хвостами.
"К коровьему помету и патоке все уже привыкли, чего не скажешь о рыбных отходах. Весь смысл в том, чтобы было что-то новенькое", - делится опытом Кит.
Как появилось "чернение"?
"Если вы никогда не слыхали о "чернении" и случайно увидели бы этот ритуал где-нибудь в деревне, вы бы подумали, что это средневековая пытка", - говорит Шила Янг из Абердинского университета.
Несмотря на нынешнюю неприглядность этого обычая, начинался он как ритуал очищения, когда женщину готовили к браку, рассказала Янг.
"Начав изучать эту тему, я выяснила, что до 1980-х эту традицию называли омовением ног", - добавила она.
Название это происходит от древнего ритуала омовения ног, предварительно измазанных в саже.
"Если вы сочетались браком, вам омывали ноги. Это было символом того, что ваши намерения серьезны", - объясняет Янг.
В прошлом свадьбы в деревенских общинах Шотландии в основном игрались зимой, но благодаря механизации сельского хозяйства и роста благосостояния у фермеров появилось больше свободного времени в летние месяцы, и бракосочетания теперь часто планируют на лето.
Когда ритуал омовения ног перестали проводить исключительно в помещениях, он начал преображаться.
Через некоторое время молодожены начали убегать от желающих обмазать их сажей, а их преследователи, догнав беглецов, принимались в наказание мазать и обливать их чем ни попадя.
"Произошел переход от ритуала очищения, готовящего к браку, к ритуалу пачканья", - резюмирует Янг.
Но это сближает
Ну, а как дела в Абердиншире с нашими новыми знакомыми Россом и Каз?
Каз поймали без труда, а с Россом и правда пришлось повозиться.
В итоге этой возни перемазались все. Возможно, в этом и есть главный смысл ритуала, говорит ведущая программы "Неизвестные жизни" Сэм Литтл.
В наше время, говорит она, когда проведение свадеб превратилось в накатанное коммерческое мероприятие, эта довольно отталкивающая, но оригинальная местная традиция на самом деле является прекрасной возможностью сблизить и сплотить общину.