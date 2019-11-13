"Видимость великого воссоединения": что происходит с русскими церквями в Европе

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Священники и прихожане сотни православных храмов в Западной Европе оказались невольными участниками борьбы между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом.

"Патриархи устроили хаос там, где раньше царило согласие. И это главная трагедия всей этой истории. Люди потеряли доверие и к Москве, и к Константинополю. В итоге многие выбирают вообще уйти из церкви", - говорит настоятель православного храма в Бельгии Христофор Д'Алоизио.

В октябре 2019 года РПЦ объявила о принятии в свою юрисдикцию приходов Архиепископии русских церквей в Западной Европе, ранее находившихся в ведении Константинополя. Сообщалось, что с соответствующей просьбой к патриарху Кириллу обратилась сама арихепископия.

Русская служба Би-би-си поговорила со священниками и прихожанами архиепископии и выяснила, что все не совсем так, как описывают в пресс-релизах РПЦ.

Что такое эта архиепископия?

К началу 2019 года Архиепископия русских церквей в Западной Европе объединяла 125 приходов в Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии и других странах. Это тысячи прихожан по всей Европе.

Архиепископия была уникальным церковным и культурным феноменом. Среди прихожан - выходцы из стран СНГ, и коренные жители Западной Европы.

Правообладатель иллюстрации AFP Contributor/Getty Image caption На этом фото священник Иоанн (Реннето) еще в чине архиепископа Хариупольского (на заднем плане слева) вместе с епископом РПЦ Нестором (Сиротенко) участвуют в церемонии памяти жертв русской революции и граждаснкой войны в октябре 2017 года

В некоторых приходах службы проводят только на церковно-славянском языке, в других, напротив, только на языке страны, в которой находится храм. Есть и "смешанные" храмы, где по очереди проводят службы на нескольких языках.

"Мы все были единым телом, все общались и служили вместе. А теперь эти связи рвутся", - сокрушается в интервью Би-би-си одна из прихожанок церкви в Париже. Говоря, она едва сдерживает слезы.

За последний месяц почти по всех приходах архиепископии изменилось имя иерарха, которого первым поминают во время литургии. Для верующих это вещь огромной значимости.

Большая часть храмов была основана людьми, покинувшими Россию после революции 1917 года. Приходы сохранили уникальную по меркам нынешнего православия структуру.

В РПЦ говорят, что приветствуют нас и ждали нас 100 лет, но это неправда. То, как мы исповедуем православие, всегда подвергалось резкой критике священник Христофор Д'Алоизио

Например, совет архиепископии, в состав которого входят и миряне, мог избирать епископов. В Константинопольской и Русской православных церквях такими полномочиями обладают лишь другие епископы. Подобную практику, как говорят в архиепископии, не раз критиковали в Константинополе.

Священники архиепископии придерживаются довольно прогрессивных взглядов.

В некоторых общинах благословляют приступать к причастию без исповеди накануне таинства, женщинам разрешают причащаться во время месячных и ходить на богослужения без платка. На эти "вольности" священников архиепископии неодобрительно смотрели в Москве.

В состав архиепископии также входит основанный в 1925 году знаменитый Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже, где преподавали философы и богословы Сергей Булгаков, Георгий Флоровский и Александр Шмеман.

В чем проблема?

Большую часть своей истории архиепископия находилась под крылом Вселенского (Константинопольского) патриархата.

27 ноября 2018 года Константинополь неожиданно для многих заявил об упразднении уникальной автономии православных церквей в Западной Европе.

"Нас возмутило, что решение принято без нашего ведома и участия. Это решение Константинополя ставит под вопрос и ежедневную жизнь наших прихожан, и присутствие православия в Западной Европе", - отметил в беседе с Би-би-си один из членов совета архиепископии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Русская православная церквовь сейчас запрещает своим чадам участвовать в богослужениях священников Вселенского патриархата

Константинополь заявил, что приходы в каждой из европейских стран должны перейти под управление местных епископов Вселенского патриархата.

"Я понимаю шок, вызванный таким решением, но мы не должны жить в ностальгии по прошлому. Архиепископия сильно изменилась с момента своего возникновения, - заявил журналистам Orthodoxie.com один из иерархов Вселенского патриархата, митрополит Галльский Эммануил. - Мы должны понимать, что в том хаосе по вопросу юрисдикций, который преобладает сегодня в диаспоре, Вселенский патриархат должен подавать пример".

Десятки священников и сотни прихожан оказались перед непростым выбором: в ведении какого патриархата им жить дальше.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывший глава архиепископии западноевропейских приходов Иоанн (Реннето) заявил, что не принимает решения Константинополя

"Очевидно, что Константинополь сейчас не особо в нас заинтересован. Москва же, напротив, пользуется этой нестабильностью, чтобы создать видимость великого воссоединения. В РПЦ говорят, что приветствуют нас и ждали нас 100 лет, но это неправда. То, как мы исповедуем православие, всегда подвергалось резкой критике", - говорит отец Христофор.

Руководивший архиепископией западноевропейских приходов Иоанн (Реннето) заявил, что не признаёт решения Константинополя.

Патриархи ссорятся, а страдают люди. Я приходил в церковь за миром и свободой, а теперь тут звучат только споры и ссоры. Очень грустно. прихожанка православного храма в Париже

23 февраля 2019 года архиепископия провела внеочередное общее собрание (генеральную ассамблею). Абсолютное большинство проголосовало за сохранение архиепископии как единой церковной структуры. Но решение, под чьей юрисдикцией служить, было отложено.

В августе Константинополь освободил архиепископа Иоанна от управления приходами, а также от поста настоятеля собора Александра Невского в Париже. Но владыка Иоанн заявил, что не ходатайствовал об этих решениях и не признаёт их.

7 сентября 2019 года он поставил на голосование ассамблеи вопрос о переходе в юрисдикцию Московского патриархата.

Для принятия решения, согласно уставу, требовалось квалифицированное большинство в две трети (67%) голосов. Однако за присоединение к РПЦ проголосовали 104 (58%) делегата ассамблеи из 186 прибывших, против - 75 (42%).

Таким образом, решение о присоединении к Московскому патриархату не набрало нужного количества голосов.

Правообладатель иллюстрации patriarchia.ru Image caption Перешедший под крыло РПЦ архиепископ Иоанн (справа) получил сан митрополита Дубнинского

Тем не менее, вскоре после это архиепископ Иоанн обратился к РПЦ с просьбой принять его вместе с пожелавшими того приходами в лоно Московского патриархата. Москва ответила согласием. Иоанну дали титул митрополита Дубнинского и патриаршью грамоту "за пастырские труды".

В итоге получился раскол. Как юридическое лицо в рамках французского закона архиепископия продолжает существовать. Как духовная единица в рамках Вселенского патриархата - нет.

На официальном сайте РПЦ сообщается, что архиепископия "пребывает неотъемлемой частью Московского патриархата". Но многие священники и прихожане русских церквей в Европе с этим не согласны. А действия РПЦ не имеют юридической силы с точки зрения законов Франции и устава архиепископии.

За кем больше приходов?

Все приходы архиепископии в экстренном порядке пытались решить, под чьей юрисдикцией они хотят жить дальше.

Бывший ее руководитель, а ныне митрополит РПЦ Иоанн Дубнинский (Реннето) утверждает, что за ним в Московский патриархат перешло 60% всех церквей архиепископии. Но оппоненты Иоанна называют это заявление голословным.

По оценкам "антимосковской" фракции, около 60% приходов архиепископии по-прежнему остаются под крылом Константинополя. Во Франции русским православных храмам предложили определенную автономию в составе Галльской епархии Вселенского патриархата и заверили, что будут уважать культурные традиции архиепископии.

"Несправедливо полагать, что приходы русской традиции просто растворятся в греческой митрополии, - говорит митрополит Галльский Эммануил. - В наших митрополиях в Западной Европе многие общины ведут службы на местных языках и поддерживают связь со своей исторической родиной".

Правообладатель иллюстрации Patriarchia.ru Image caption Священники и прихожане православных храмов в Западной Европе опасаются, что дело может дойти и до судебных разбирательств вокруг прав собственности на тот или иной храм.

Еще некоторая часть приходов архиепископии - в том числе, например, храмы Бельгии - пока перешли под крыло Румынской православной церкви.

Такое решение лишь на первый взгляд может показаться неожиданым.

Митрополит Румынской православной церкви Йозеф (Поп) закончил Свято-Сергиевский институт и несколько лет служил в церкви при в монастыре. Он не раз работал в летних лагерях для детей прихожан архиепископии и лично знает многих священников и мирян. Более того, Румынская церковь поддерживает евхаристическое общение и с Константинополем, и с Москвой, что важно для многих прихожан.

Еще несколько храмов перешли под юрисдикцию Сербской и Болгарской православных церквей.

"Патриархи ссорятся, а страдают люди. Я приходил в церковь за миром и свободой, а теперь тут звучат только споры и ссоры. Очень грустно", - сказал Би-би-си один из прихожан храма в Париже.

Священники архиепископии также обсуждают вариант создать свою независимую православную церковь в Западной Европе. Несколько влиятельных иерархов высказались в поддержку этого варианта. Но пока эту мысль не удается воплотить в реальность, так как Иоанн (Реннето) заявил о переходе в РПЦ, а других епископов у архиепископии нет.

В любом случае сложившийся расклад сил трудно назвать окончательным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Не исключено, что главный собор архиепископии - храм Александра Невского в Париже может стать предметом судебных разбирательств

Большинство храмов провели лишь экстренные промежуточные голосования. Финальные решения, имеющие юридическую силу и должным образом оформленные, практически нигде не приняты.

Священники и прихожане говорят, что дело может дойти и до судебных разбирательств.

Камнем преткновения, в первую очередь, могут стать главный собор архиепископии - храм Александра Невского и здания монастыря при Свято-Сергиевском богословском институте (оба расположены в Париже).

Русская служба Би-би-си продолжает следить за развитием ситуации.