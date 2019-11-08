Правообладатель иллюстрации Getty Images

Макрон раскритиковал НАТО. Не все с ним согласны

Президент Франции Эммануэль Макрон обрушился с критикой на НАТО, заявив, что альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он уверен, что альянс неправильно отреагировал на начало турецкой операции в Сирии и что НАТО в целом действует недостаточно слаженно на стратегическом уровне.

Его заявления раскритиковали Ангела Меркель, госсекретарь США Майк Помпео и генсек альянса Йенс Столтенберг.

Комментарии Макрона "наносят реальный ущерб альянсу, ими могут воспользоваться его оппоненты, включая Трампа", - цитирует Financial Times эксперта по обороне из Брукингского института в Вашингтоне Томаса Райта.

Макрон "все чаще действует по своей инициативе, без согласования с другими странами ЕС и даже не информируя собственных чиновников и коллег по правительству", - пишет Райт, назвавший интервью французского президента нарочито провокативным.

"После заявления Макрона о том, что НАТО в коме, стало яснее, как именно он видит стратегическую автономию: для него это Европа без НАТО",- пишет немецкий аналитик Ульрих Шпек.

"Я не представляю, мог ли Макрон сильнее навредить альянсу накануне лондонского саммита", - добавляет Шашанк Джоши, редактор журнала Economist, в интервью которому Макрон сделал свое заявление.

Колумнист Daily Telegraph Марк Алмонд признает, что в комментариях Макрона есть зерно правды. На фоне односторонних действий Турции, дестабилизирующих действий России и прохладного отношения администрации США, альянс действительно столкнулся с трудностями, считает он.

"Но если оценка президентом Франции состояния НАТО дает много поводов для похвалы, его идеи о том, как изменить ситуацию, глубоко ущербны", - пишет Алмонд.

Макрон выступает за наращивание европейских вооруженных сил с целью добиться стратегической автономии, но на практике этот подход столкнется с проблемами недостатка сил и изменения структуры европейской безопасности после брексита. В Евросоюзе сейчас, кроме Британии и Польши, только две страны тратят на оборону больше, чем абсолютно необходимо - это Греция и Турция.

Вместо того чтобы обманывать себя, считая, что трансатлантические связи им не нужны, лидеры ЕС должны работать над их развитием, уверен журналист.

Аноним из администрации Трампа издал целую книгу

В сентябре прошлого года некий функционер администрации Трампа написал в New York Times сенсационную анонимную колонку "Я часть сопротивления внутри администрации Трампа" (мы писали об этом здесь). Он утверждал, что ряд политических назначенцев президента всеми силами удерживает его от неосторожных шагов, которые тот то и дело порывается совершить.

Год спустя, по-прежнему анонимно, этот человек написал уже целую книгу под многозначительным заголовком "Предупреждение". Книга выходит в свет 19 ноября, но Washington Post ознакомилась с ее содержанием уже сейчас.

Автор перечисляет многочисленные, мягко говоря, неортодоксальные идеи, которыми фонтанирует нынешний обитатель Белого дома, например, о радикальном сокращении штата федеральных судей, которые неоднократно блокировали действия его администрации.

Насколько можно судить, за прошедший год автор разочаровался в способности "неизбранных бюрократов и политических назначенцев" удержать президента от необдуманных действий. В Белом доме книгу назвали ложью и предложили журналистам относиться к ней как к художественному вымыслу.

Ротенберг продал "Стройгазмонтаж" - компанию, строившую Крымский мост. Почему?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, который находится под западными санкциями, продал компанию "Стройгазмонтаж" - это один из крупнейших подрядчиков "Газпрома".

"Стройгазмонтаж" участвовал в строительстве Крымского моста, за что в 2018 году против компании были введены новые санкции. Фактически для компании это означает заморозку активов в ЕС.

Почему Ротенберг решил продать актив именно сейчас - и купит ли его "Газпром"? Мы спросили экспертов.

Гибель 39 мигрантов в авторефрижераторе: полиция распутывает международное преступление

Специалистам удалось опознать все 39 тел, найденных в фургоне-рефрижераторе в Британии в ночь на 23 октября.

Министерство общественной безопасности Вьетнама одновременно сообщило, что все 39 мигрантов были гражданами этой страны.

Накануне стало известно, что во Вьетнаме задержан еще один подозреваемый по делу о гибели людей в авторефрижераторе. Задержанный, как считает полиция, может быть причастен к контрабанде людей через Россию.

В Британии по делу о гибели мигрантов предстал перед судом один подозреваемый. Еще двое задержаны в Дублине и Вьетнаме. Полиция также разыскивает двух братьев из Северной Ирландии - Ронана и Кристофера Хьюза, по подозрению в непредумышленном убийстве и нелегальной перевозке людей через границу.

Ислам Кадыров извинился за то, что бил людей шокером

Троюродный племянник главы Чечни Ислам Кадыров заявил, что ему стыдно из-за публикации видео, на которых он, еще до отставки с поста главы Грозного, бьет электрошокером женщин, чтобы заставить их признаться в преступлении.

"Хочу извиниться за то плохое, что я неосознанно сделал. Есть такая русская пословица: у медали обратная сторона тоже есть. То, что там происходило, не было назло или нарочно. Не было корыстных целей. Не было личных интересов", - заявил он.

Media playback is unsupported on your device "Я убью тебя": родственник Кадырова угрожал жителям Грозного

"В тот момент я думал, что прав, думал, что я хорошо поступаю. Оказывается, нет. Я это сегодня понимаю, осознанно понимаю".

Видеосюжет, в котором Ислам Кадыров бьет людей электрошокером, был опубликован ЧГТРК "Грозный" 24 октября. Корреспондент рассказал, что таким образом проводилась работа со злостными неплательщиками, мошенниками и распространителями наркотиков и алкоголя.

Металл, который не тонет

Правообладатель иллюстрации J. ADAM FENSTER/UNIVERSITY OF ROCHESTER

Команда физиков из Рочестерского университета в США создала прототипы металлических конструкций, которые невозможно потопить, даже полностью погрузив в воду.

Идею изобретения ученые позаимствовали у водяных пауков и ядовитых огненных муравьев, тела которых обладают водоотталкивающими свойствами. Авторы исследования надеются, что в будущем с ее помощью можно будет строить непотопляемые пассажирские и торговые суда, а также устройства, которые смогут проводить долгое время под водой, не соприкасаясь с ней и не подвергаясь коррозии.

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

С пятницы начинаются продажи билетов на экспрессы "Таврия", следующие в аннексированный Крым из крупных городов на неоспариваемой территории России. Первый поезд отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря, из Москвы - 24 декабря.

Путь от Москвы до Симферополя займет 33 часа, билеты будут стоить 2900 рублей, писали "Ведомости".

Пресс-секретарь Кадырова обвинил Би-би-си в незнании чеченского

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов обвинил Би-би-си в неправильном переводе слов Рамзана Кадырова, сообщает издание "Медуза".

"Переводчик телерадиовещательной корпорации [Би-би-си] знает чеченский язык так же хорошо, как я владею таитянским", - сказал Каримов агентству Интерфакс в четверг.

Речь идет о выступлении Кадырова перед правительством Чечни, на котором он призвал остановить "тех, кто занимается сплетнями" в интернете.

"Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится," - заявил Кадыров. В Кремле позднее сказали, что высказывания Кадыров проверяться не будут.

Media playback is unsupported on your device Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

New York Times об обысках в ФИАН

New York Times подробно пишет о рейде силовиков в Физическом институте им. П.Н.Лебедева (ФИАН). "Наблюдатели озадачены", - констатирует газета.

После обысков директора института Николая Колачевского отпустили под подписку о невыезде. Он описал действия силовиков как "маски-шоу".

Фирма "Триоптикс", к которой, по словам Колачевского, возникли вопросы у правоохранительных органов, - это одна из компаний-арендаторов, которая занимается производством оптических элементов. Руководителем и бенефициаром юрлица является предпринимательница Ольга Канорская, которую тоже допросили.

Газета приводит различные версии, кому могли понадобиться эти обыски, - от конкуренции между Колачевским и директором Курчатовского института Михаилом Ковальчука до простого стремления ФСБ повысить свою статистику раскрываемости.

New York Times: Зеленский был готов уступить давлению Трампа

"В начале сентября новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оказался перед мучительным выбором: капитулировать перед президентом Трампом и сделать заявление о расследовании в отношении его оппонентов, или отказаться и потерять необходимую военную помощь", - пишет New York Times.

Украинская дипломатия последовательно стремилась сохранить поддержку всего политического спектра в Вашингтоне и избежать втягивания страны в американскую внутриполитическую борьбу. Требования Трампа шли вразрез с этой установкой.

Тем не менее, к началу сентября после долгих споров советники Зеленского сошлись на том, что заявление сделать все же можно и военная помощь от США в войне с пророссийскими сепаратистами того стоит. Дошло даже до обсуждения конкретных формулировок. Против был только теперь уже бывший секретарь СНБО Александр Данилюк, утверждают источники NYT.

Время и место было назначено - о расследовании в отношении газовой компании "Бурисма" Зеленский должен был рассказать 13 сентября в интервью ведущему Си-эн-эн Фариду Закарии.

Но Зеленскому повезло: обстоятельства сложились так, что заявления не понадобилось. Конгресс обратил внимание на задержку выплаты военной помощи Украине, под давлением законодателей от обеих партий администрация разморозила помощь, после чего Зеленский немедленно отменил интервью.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин говорит, что полного понимания того, что Зеленский сказал бы в этом интервью, ни у кого нет - на согласовании было очень много версий этого заявления.

Хакеры "слили" в интернет данные неонацистов

Утечка личных данных с закрытого неонацистского форума Iron March может помочь идентифицировать сотни сторонников превосходства белой расы в нескольких странах мира, пишет Guardian.

Данные в одном из интернет-архивов разместил пользователь под ником antifa-data.

Как следует из материалов, пользователи регистрировались на форуме, указывая свои адреса электронной почты. Исследователи из Bellingcat нашли среди них действовавших на момент закрытия форума военных и мужчину, баллотировавшегося в конгресс США.

Ныне не действующий сайт Iron March, по данным СМИ, был основан россиянином Александром "Славросом" Мухитдиновым, в 2017 году сайт внезапно прекратил работу. По данным правозащитников, среди его посетителей были члены по меньшей мере девяти неонацистских группировок в США.

Правообладатель иллюстрации VK.COM/KSMRUS / INSTAGRAM.COM/KSMRUS_OFFICIAL

Комитет солдатских матерей России - одна из старейших в России правозащитных организаций, занимающаяся проблемами армейского призыва, - сообщил об отставке своего председателя Флеры Салиховской.

5 ноября Салиховская выступала на пресс-конференции, посвященной инциденту в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь сослуживцев. Она заявила, что на Шамсутдинова повлияли компьютерные игры, а "интернет надо закрывать".

Русская служба Би-би-си поговорила с Салиховской и ее заместителем Андреем Курочкиным.

Дайджест подготовили Артем Воронин и Павел Феденко