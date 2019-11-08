30 лет назад, 9 ноября 1989 года, рухнула Берлинская стена — уникальное сооружение, полноценная государственная граница, проходившая по центру европейского города. Результат политического конфликта она разделила близких и родственников. Би-би-си рассказывает о нескольких людях, чья жизнь оказалась связана с Берлинской стеной.