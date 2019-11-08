"Лучшие папы года": что делает финских отцов особенными?

Правообладатель иллюстрации MTV Image caption В Финляндии отцы проводят со своими детьми школьного возраста больше времени, чем матери

Министерство социального обеспечения Финляндии выбрало трех мужчин для присуждения им ежегодной награды "Лучший отец года".

Она вручается с 2006 года и каждый год имеет особую тематику.

Тема 2019 года - баланс работы и родительских обязательств, а также воспитание детей в сложных условиях.

Отцы-одиночки

Эрманни Утелла получил премию за то, что после смерти жены в 2014 году один воспитывает своих четверых детей.

Однажды, когда он пытался накормить с ложки одновременно троих самых младших, он вдруг осознал, как сильно изменилась его жизнь, когда не стало жены.

"Я понял, что отныне один буду заниматься всеми каждодневными делами и ухаживать за детьми", - признался он в интервью финской государственной телерадиокомпании Yle.

Он взял длительный отпуск на основной работе и начал работать из дома. Плюс к этому он стал получать помощь от местного совета, от церкви, а также от различных организаций и родственников.

"Я надеюсь, что мои дети, вспоминая свое детство, будут думать, что, несмотря на огромную боль утраты матери, их отец делал все, что было в его силах", - сказал он.

Премию также получил Юкка Лагерблом - за то, что стал прекрасным примером обычного отца, не постеснявшегося обратиться за поддержкой в Ассоциацию психологической помощи мужчинам Miessakit.

Третьим награжденным стал Петри Яаакола, который вырос в семье алкоголиков, но сам стал идеальным отцом для своих детей.

Их у него пятеро, он один за ними ухаживает и помогает другим семьям в схожей ситуации.

Скандинавские папы

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Финляндия - единственная развитая страна, где отцы проводят со своими детьми школьного возраста больше времени, чем матери.

Правообладатель иллюстрации Finland's ministry of social affairs Image caption Агитационный плакат кампании 2017 года, призывающий пап не пренебрегать отцовскими обязанностями

Как и в соседних Скандинавских странах, законодательство Финляндии позволяет обоим родителям брать отпуск по уходу за ребенком, при этом несколько недель отпуска предназначается специально для отцов.

Финляндия также известна тем, что выдает новоиспеченным родителям коробку с приданым для новорожденного, где содержится все необходимое - от гигиенических салфеток до одежды и игрушек. Саму коробку можно использовать как люльку для малыша.

И все же есть ощущение, что Финляндия отстает от своих Скандинавских соседей в некоторых вопросах социального обеспечения.

Здесь, к примеру, более низкая рождаемость, что обычно объясняется нестабильной ситуацией на рынке труда и нехваткой личных средств, и это беспокоит финские власти.

За Днем отца теперь закреплена определенная дата в календаре - 10 ноября, как и за Днем матери, который празднуется в марте, что четко демонстрирует подход властей: матери и отцы равны как в том, что касается ответственности, так и в том, что касается отдыха.

В июне 2019 года новое коалиционное правительство Финляндии во главе с премьер-министром от социал-демократической партии Антти Ринне стало проводить реформу трудового законодательства в части предоставления отпуска по уходу за ребенком.

Но, как замечает один из награжденных отцов, Эрманни Утелла, семью укрепляют не только дополнительные дни отпуска. Три самые главные вещи, по его словам, это любовь, границы дозволенного и еда.

Он говорит, что научил своих детей, как самим решать конфликты и споры.

"Извинись и прости. Если папа вдруг устал и на нервах, то он объясняет причины этого и извиняется. Это в природе человека - спорить", - говорит Эрманни.

В создании материала участвовала Матильда Велин