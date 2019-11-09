Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Лизы Коши более 13 млн подписчиков в YouTube

Главная мечта молодых американцев - стать инфлюэнсерами в соцсетях. Таковы итоги исследования консалтинговой компании Morning Consult, которое проводилось среди молодых людей из 13 до 38 лет. В России молодежь тоже задумывается о самореализации в Интернете.

Компания Morning Consult опросила более чем 2 тыс. человек с 13 по 38 лет - примерный разброс возрастов поколения Z (люди, родившиеся после 1995 года) и миллениалов.

Согласно исследованию, молодые американцы следят за инфлюэнсерами в соцсетях и сами хотят ими быть. Так, 72% всех опрошенных обращают внимание на творчество блогеров и влогеров.

Более того, 11% "зумеров" и 12% миллениалов считают самих себя инфлюэнсерами.

Подавляющее большинство опрошенных - более 60% как юношей, так и девушек - без обиняков согласились бы рекламировать у себя в соцсетях товар, который им нравится.

Самые популярные инфлюэнсеры у молодых американцев - геймер ПьюДиПай, говорящий о своей жизни ютубер Шейн Доусон, мультипликатор Маркиплайер, гуру макияжа и фешн андрогин Джефрри Старр и светская бизнесвумен Кайли Дженнер. Из этой пятерки только Кайли не является блогером, а известна как модель и участница шоу "Семейство Кардашьян".

Неподдельность и искренность - ключевые качества инфлюэнсера, по мнению опрошенных американцев.

Когда респонденты отвечали, почему им нравятся инфлюэнсеры, они выделили вдохновляющие качества своих кумиров.

"Когда я вижу их успешную жизнь, это вдохновляет меня становиться лучше", "Они приносят в общество позитивные изменения", "Чтобы оставаться в тренде - люблю знать, что хит сезона", - вот лишь некоторые из собранных Morning Consult мнений.

И миллениалы, и "зумеры" признают, что часто покупают новую вещь, увидев её в соцсетях. Так поступают 56% опрошенных.

Youtube и Instagram - самые популярные платформы и среди юношей, и среди девушек: именно в этих соцсетях они чаще всего следят за инфлюэнсерами.

Самые же юные из опрошенных - 13-16 лет от роду - используют TikTok не менее часто, чем сети "Фейсбук" и "Твиттер".

Интересно, что молодые доверяют инфлюэнсерам больше, чем кинозвездам и рекламе в плане выбора товаров, но меньше, чем своим родным и друзьям.

Что в России?

По данным длившегося семь лет исследования НИУ ВШЭ, российские молодые не всегда могут определиться со своим будущим. И интернет расширяет их выбор.

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"Я не знаю, не могу ничего решить сейчас, потому что мир очень неопределенный, непредсказуемый, я не могу ни на что рассчитывать, поэтому следующее решение буду принимать, когда окажусь на следующем шаге. Сейчас я поступаю, учусь, а думать о работе буду потом", - цитирует опрошенных российских абитуриентов младший научный сотрудник Центра культурной социологии и антропологии НИУ ВШЭ Екатерина Павленко.

Как отмечает Павленко, среди молодых россиян наметилась тенденция выбирать "абстрактные" и "образные" профессии помимо привычных юриста, экономиста, программиста, учителя, военного и врача.

Согласно исследованию РАНХиГС, в 2017 предпринимательство казалось студентам непривлекательным с точки зрения роста и карьерных перспектив, однако уже в начале этого года 40% выпускников колледжей и техникумов в России считают профессию предпринимателя наиболее перспективной.

Изменился и другой внутрироссийский тренд: три года назад, по сообщениям "Ведомостей", юные выпускники предпочитали идти на госслужбу, нежели в коммерческие структуры (38% против 36%).

Однако в 2019 году тенденция сменилась на противоположную: чиновниками теперь желают стать лишь 19% выпускников - вдвое меньше, чем в 2016. Частные же компании прибавили в весе и туда рвется уже 41% молодых специалистов, согласно исследованию HeadHunter.