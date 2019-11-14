"Друзья России" рвутся в британский парламент

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Быть "консервативным другом России" в Британии давно непопулярно. Основанная в 2012 году под таким именем организация давно переименовалась в "Вестминстерский форум по России" (Westminster Russia Forum), а бывшие "друзья" сейчас зачастую делают вид, что никогда не выступали за диалог с Москвой.

"Мы всегда ищем людей, разделяющих наш интерес к России, которые могли бы стать членами нашей организации и играть в ней активную роль", - говорилось на официальной странице "Консервативных друзей России" (сейчас она недоступна). Тогда, в 2012 году, в честь создания организации в посольстве России в Лондоне организовали банкет: на нем присутствовал бывший российский посол в Британии Александр Яковенко и сотрудник МИД Сергей Налобин.

Сейчас сохранился только сайт "Вестминстерского форума России": обновляется он очень редко. С прошлой недели на главной висит своеобразное приветствие: "WRF Wishes our Russian Partners a Very Happy День народного Eдинства" ("Вестминстерский форум России" желает нашим российским партнерам счастливого Дня народного единства").

Первый формальный основатель организации Ричард Ройял, в прошлом претендовавший на кресло в парламенте, но проигравший выборы, в 2014 году ушел с должности директора, как вышли из организации и другие бывшие русофилы.

Изменения произошли не только с "друзьями России": из ассоциированных с Москвой организаций давно вышли британцы, строящие сейчас политическую карьеру.

Что бывшие сторонники взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Британией говорят сейчас, в преддверии новых парламентских выборов?

1. От регулярных посещений России до усиления давления

Депутат британского парламента последние 27 лет Джон Уиттингдейл в 2015-2016 годах занимал пост министра культуры и спорта.

В 2012 году Уиттингдейл был почетным вице-президентом "Консервативных друзей России". В этом статусе он принимал в Вестминстере делегацию депутатов от "Единой России" во главе с Алексеем Пушковым. И, судя по официальному сайту "друзей", "регулярно посещал Россию с официальными визитами".

Правообладатель иллюстрации RUSSIAN EMBASSY Image caption Бывший посол России в Британии Александр Яковенко на вечере, посвященном основанию "Друзей России"

Когда президентом Украины был Виктор Янукович, Уиттингдейл возглавлял "Британское украинское общество". По данным Guardian, это общество получало финансирование от украинского олигарха Дмитрия Фирташа, известного своими связями с компаниями, близкими к Кремлю.

В 2010 году Уиттингдейл потратил 2 800 фунтов (3 600 долларов) на краткосрочный визит в Киев. Эти расходы ему возместило "Британское украинское общество". В 2011 году Уиттингдейлу компенсировали расходы в размере 1 700 фунтов (2 200 долларов) на "встречу с членами правительства Украины", а четырехдневный визит в Ялту в 2012 году обошелся в 2 520 фунтов (3 300 долларов). Все эти расходы он указал в ежегодных отчетах перед парламентом.

Цель этих поездок - "развитие более близких отношений между Великобританией и Украиной", а покрытие финансовых расходов на визиты позволило "встретиться с представителями разных политических партий в Киеве и Ялте", отметил Уиттингдейл в в комментарии журналистам Independent.

По словам Уиттингдейла, Фирташ никогда не давал ему указаний и не пытался влиять на действия депутата.

Но после того, как Янукович бежал из Украины, а против чиновников Путина ввели международные санкции, тон публичных высказываний Уиттингдейла в адрес России кардинально изменился. В 2019 году он, например, подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".

Сейчас Уиттингдейл баллотируется в избирательном округе Молдон (графства Эссекс). На его сайте Россия чаще всего упоминается как объект критики: "Мы должны усиливать давление на Россию, вводя более строгие санкции в отношении секторов экономики, поддерживающих российскую агрессию, и против частных лиц, которые несут за это ответственность".

2. От русского искусства к российской угрозе

Этой осенью Теодора Кларк стала кандидатом в депутаты от консерваторов и поборется за кресло в парламенте.

В последние годы Кларк не была замечена в симпатиях к России, а вот в 2012 году активно выступала за развитие российско-британских культурных связей. Кларк даже возглавила портал, посвященный российской культуре, и организовала "неделю русского искусства".

"Все мы интересуемся русским ис­кусством и хотим развить ин­терес к нему и в Вели­ко­бри­тании", - поясняла она.

Теодора Кларк активно ведет твиттер, где пишет о ходе своей избирательной кампании. В ее твиттере нет ни одного упоминания России. Зато в 2018 году Кларк написала колонку, приуроченную к саммиту НАТО в Брюсселе, где упомянула "растущую угрозу со стороны России" и - без дальнейших уточнений - "сильных и воинственных агрессоров".

3. От любви к Пиночету до нелюбви к коммунистам

Еще одним почетным вице-президентом "Консервативных друзей России" был депутат Эндрю Розинделл. Одновременно с этим он возглавлял парламентскую группу по зоопаркам и аквариумам.

В 2012 году Розинделл сказал, что "очень восхищается" бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, в ходе правления которого в Чили пропали без вести или погибли около 3 тысяч человек, многие из которых были оппозиционерами.

После шквала критики в свой адрес Розинделл стал аккуратнее в высказывании своих симпатий, в том числе в адрес России. В 2017 году он предложил выпустить Межпартийное парламентское заявление в связи со 100-летием большевистской революции в России. Розинделл предлагал выразить сожаление, что большевики пришли к власти, а также почтить память миллионов людей, убитых коммунистическими режимами по всему миру.

Сейчас Розинделл баллотируется в парламент от Ромфорда.

4. От Пушкинского дома до парламента

В 2009 году, когда отношения между Россией и Великобританией, по оценке правительственной "Российской газеты", "заметно улучшались", "одним из связующих звеньев" журналисты издания назвали Пушкинский дом в Лондоне - центр русской культуры, который в те годы возглавлял британский пианист Джулиан Галлант.

Любовь к России у Галланта, по его собственному признанию, возникла одновременно с любовью к будущей жене - россиянке, с которой он познакомился в российском посольстве. С тех пор он не менее полусотни раз был в России.

"Главная задача для меня - это показать Россию во всем ее величии, разнообразии, богатстве культуры, - говорил тогда Галлант. - Пушкинский дом позволяет улучшить отношения между Великобританией и Россией, и для таких людей, как мы, которые не хотят возвращения темных страниц невежества и равнодушия времен холодной войны, главная задача состоит в налаживании контактов. Я считаю, это лучшее, что мы могли бы сделать с нашей стороны. Таким образом более позитивный и объективный образ России будет создаваться сам собой".

В 2019 году Джулиан Галлант - кандидат от Консервативной партии, претендующий на место в британском парламенте. В своем предвыборном обращении он не упоминает свой опыт руководства Пушкин-хаусом. В публичных выступлениях он не высказывается о России и ничего не пишет об этом в твиттере, где документирует каждый шаг своей избирательной кампании.

Сам Галлант так прокомментировал отсутствие заявлений о России: "Заверяю, что я не собираюсь скрывать мою любовь к России и русским людям, - ответил Галлант Би-би-си. - Если я пока и не упоминал Россию в ходе предвыборной кампании (а мне кажется, упоминал), то потому, что сейчас в центре внимания - брексит, преступность в Лондоне и экология".

Брекситеры и не только

В 2012 году почетным президентом "Консервативных друзей России" был бывший министр иностранных дел Британии Малкольм Рифкинд, а почетными вице-президентами - депутаты парламента Найджел Эванс и Роберт Бакленд.

Все трое вышли из организации сразу после скандала, связанного с депутатом-лейбористом Крисом Брайантом. В ноябре 2012 года "Консервативные друзья России" опубликовали фотографию Брайанта в нижнем белье, сопроводив ее саркастическими комментариями. Загвоздка была в том, что до этого Брайант часто критиковал "Консервативных друзей России" и возглавлял межпартийную группу по России в парламенте Великобритании.

Правообладатель иллюстрации RUSSIAN EMBASSY Image caption "Консервативные друзья" в посольстве России в Лондоне отмечают основание организации

После этого Рифкинд, Эванс и Бакленд выступили с критикой "Консервативных друзей" и вышли из организации. Все трое сейчас активно критикуют некоторые аспекты политики России в своих выступлениях. Бакленд и Эванс вновь баллотируются в парламент.

После скандала с фотографией Брайанта "Консервативные друзья России" переименовались в "Вестминстерский форум по России". В числе руководителей или участников Вестминстерского форума депутаты британского парламента уже не упоминались. Зато в списках есть несколько высокопоставленных сторонников брексита, активно продвигавших кампанию за выход Великобритании из Европейского Союза.

Например, политический директор "Вестминстерского форума" Морган Бробин был заместителем руководителя кампании за выход из ЕС в Уэльсе. Еще один активист "Вестминстерского форума" Найджел Суссман был кандидатом в депутаты парламента от партии UKIP на прошлых выборах, но проиграл.

Би-би-си отправила запросы всем кандидатам, но получила только один ответ - от Галланта.