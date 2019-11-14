"Друзья России" рвутся в британский парламент
Быть "консервативным другом России" в Британии давно непопулярно. Основанная в 2012 году под таким именем организация давно переименовалась в "Вестминстерский форум по России" (Westminster Russia Forum), а бывшие "друзья" сейчас зачастую делают вид, что никогда не выступали за диалог с Москвой.
"Мы всегда ищем людей, разделяющих наш интерес к России, которые могли бы стать членами нашей организации и играть в ней активную роль", - говорилось на официальной странице "Консервативных друзей России" (сейчас она недоступна). Тогда, в 2012 году, в честь создания организации в посольстве России в Лондоне организовали банкет: на нем присутствовал бывший российский посол в Британии Александр Яковенко и сотрудник МИД Сергей Налобин.
Сейчас сохранился только сайт "Вестминстерского форума России": обновляется он очень редко. С прошлой недели на главной висит своеобразное приветствие: "WRF Wishes our Russian Partners a Very Happy День народного Eдинства" ("Вестминстерский форум России" желает нашим российским партнерам счастливого Дня народного единства").
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Первый формальный основатель организации Ричард Ройял, в прошлом претендовавший на кресло в парламенте, но проигравший выборы, в 2014 году ушел с должности директора, как вышли из организации и другие бывшие русофилы.
Изменения произошли не только с "друзьями России": из ассоциированных с Москвой организаций давно вышли британцы, строящие сейчас политическую карьеру.
Что бывшие сторонники взаимопонимания и сотрудничества между Россией и Британией говорят сейчас, в преддверии новых парламентских выборов?
1. От регулярных посещений России до усиления давления
Депутат британского парламента последние 27 лет Джон Уиттингдейл в 2015-2016 годах занимал пост министра культуры и спорта.
В 2012 году Уиттингдейл был почетным вице-президентом "Консервативных друзей России". В этом статусе он принимал в Вестминстере делегацию депутатов от "Единой России" во главе с Алексеем Пушковым. И, судя по официальному сайту "друзей", "регулярно посещал Россию с официальными визитами".
Когда президентом Украины был Виктор Янукович, Уиттингдейл возглавлял "Британское украинское общество". По данным Guardian, это общество получало финансирование от украинского олигарха Дмитрия Фирташа, известного своими связями с компаниями, близкими к Кремлю.
В 2010 году Уиттингдейл потратил 2 800 фунтов (3 600 долларов) на краткосрочный визит в Киев. Эти расходы ему возместило "Британское украинское общество". В 2011 году Уиттингдейлу компенсировали расходы в размере 1 700 фунтов (2 200 долларов) на "встречу с членами правительства Украины", а четырехдневный визит в Ялту в 2012 году обошелся в 2 520 фунтов (3 300 долларов). Все эти расходы он указал в ежегодных отчетах перед парламентом.
Цель этих поездок - "развитие более близких отношений между Великобританией и Украиной", а покрытие финансовых расходов на визиты позволило "встретиться с представителями разных политических партий в Киеве и Ялте", отметил Уиттингдейл в в комментарии журналистам Independent.
По словам Уиттингдейла, Фирташ никогда не давал ему указаний и не пытался влиять на действия депутата.
Но после того, как Янукович бежал из Украины, а против чиновников Путина ввели международные санкции, тон публичных высказываний Уиттингдейла в адрес России кардинально изменился. В 2019 году он, например, подписал "Открытое письмо против политических репрессий в России".
Сейчас Уиттингдейл баллотируется в избирательном округе Молдон (графства Эссекс). На его сайте Россия чаще всего упоминается как объект критики: "Мы должны усиливать давление на Россию, вводя более строгие санкции в отношении секторов экономики, поддерживающих российскую агрессию, и против частных лиц, которые несут за это ответственность".
2. От русского искусства к российской угрозе
Этой осенью Теодора Кларк стала кандидатом в депутаты от консерваторов и поборется за кресло в парламенте.
В последние годы Кларк не была замечена в симпатиях к России, а вот в 2012 году активно выступала за развитие российско-британских культурных связей. Кларк даже возглавила портал, посвященный российской культуре, и организовала "неделю русского искусства".
"Все мы интересуемся русским искусством и хотим развить интерес к нему и в Великобритании", - поясняла она.
Теодора Кларк активно ведет твиттер, где пишет о ходе своей избирательной кампании. В ее твиттере нет ни одного упоминания России. Зато в 2018 году Кларк написала колонку, приуроченную к саммиту НАТО в Брюсселе, где упомянула "растущую угрозу со стороны России" и - без дальнейших уточнений - "сильных и воинственных агрессоров".
3. От любви к Пиночету до нелюбви к коммунистам
Еще одним почетным вице-президентом "Консервативных друзей России" был депутат Эндрю Розинделл. Одновременно с этим он возглавлял парламентскую группу по зоопаркам и аквариумам.
В 2012 году Розинделл сказал, что "очень восхищается" бывшим чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, в ходе правления которого в Чили пропали без вести или погибли около 3 тысяч человек, многие из которых были оппозиционерами.
После шквала критики в свой адрес Розинделл стал аккуратнее в высказывании своих симпатий, в том числе в адрес России. В 2017 году он предложил выпустить Межпартийное парламентское заявление в связи со 100-летием большевистской революции в России. Розинделл предлагал выразить сожаление, что большевики пришли к власти, а также почтить память миллионов людей, убитых коммунистическими режимами по всему миру.
Сейчас Розинделл баллотируется в парламент от Ромфорда.
4. От Пушкинского дома до парламента
В 2009 году, когда отношения между Россией и Великобританией, по оценке правительственной "Российской газеты", "заметно улучшались", "одним из связующих звеньев" журналисты издания назвали Пушкинский дом в Лондоне - центр русской культуры, который в те годы возглавлял британский пианист Джулиан Галлант.
Любовь к России у Галланта, по его собственному признанию, возникла одновременно с любовью к будущей жене - россиянке, с которой он познакомился в российском посольстве. С тех пор он не менее полусотни раз был в России.
"Главная задача для меня - это показать Россию во всем ее величии, разнообразии, богатстве культуры, - говорил тогда Галлант. - Пушкинский дом позволяет улучшить отношения между Великобританией и Россией, и для таких людей, как мы, которые не хотят возвращения темных страниц невежества и равнодушия времен холодной войны, главная задача состоит в налаживании контактов. Я считаю, это лучшее, что мы могли бы сделать с нашей стороны. Таким образом более позитивный и объективный образ России будет создаваться сам собой".
В 2019 году Джулиан Галлант - кандидат от Консервативной партии, претендующий на место в британском парламенте. В своем предвыборном обращении он не упоминает свой опыт руководства Пушкин-хаусом. В публичных выступлениях он не высказывается о России и ничего не пишет об этом в твиттере, где документирует каждый шаг своей избирательной кампании.
Сам Галлант так прокомментировал отсутствие заявлений о России: "Заверяю, что я не собираюсь скрывать мою любовь к России и русским людям, - ответил Галлант Би-би-си. - Если я пока и не упоминал Россию в ходе предвыборной кампании (а мне кажется, упоминал), то потому, что сейчас в центре внимания - брексит, преступность в Лондоне и экология".
Брекситеры и не только
В 2012 году почетным президентом "Консервативных друзей России" был бывший министр иностранных дел Британии Малкольм Рифкинд, а почетными вице-президентами - депутаты парламента Найджел Эванс и Роберт Бакленд.
Все трое вышли из организации сразу после скандала, связанного с депутатом-лейбористом Крисом Брайантом. В ноябре 2012 года "Консервативные друзья России" опубликовали фотографию Брайанта в нижнем белье, сопроводив ее саркастическими комментариями. Загвоздка была в том, что до этого Брайант часто критиковал "Консервативных друзей России" и возглавлял межпартийную группу по России в парламенте Великобритании.
После этого Рифкинд, Эванс и Бакленд выступили с критикой "Консервативных друзей" и вышли из организации. Все трое сейчас активно критикуют некоторые аспекты политики России в своих выступлениях. Бакленд и Эванс вновь баллотируются в парламент.
После скандала с фотографией Брайанта "Консервативные друзья России" переименовались в "Вестминстерский форум по России". В числе руководителей или участников Вестминстерского форума депутаты британского парламента уже не упоминались. Зато в списках есть несколько высокопоставленных сторонников брексита, активно продвигавших кампанию за выход Великобритании из Европейского Союза.
Например, политический директор "Вестминстерского форума" Морган Бробин был заместителем руководителя кампании за выход из ЕС в Уэльсе. Еще один активист "Вестминстерского форума" Найджел Суссман был кандидатом в депутаты парламента от партии UKIP на прошлых выборах, но проиграл.
Би-би-си отправила запросы всем кандидатам, но получила только один ответ - от Галланта.