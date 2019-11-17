Как родителям найти время для себя? Украсть!

Первое правило заботы о себе - умение находить время, которое можно потратить исключительно на себя. Но как это сделать, если приходится совмещать работу и воспитание детей? Легко, уверяет британская актриса Сью Эллиотт-Николлс. Просто украдите это время.

Как воровать время

Когда мои дети были маленькими, я была убежденной сторонницей практики периодического уклонения от выполнения некоторых обязанностей.

Это первый совет, который я даю родителям: стараясь сделать так, чтобы все - ваши дети, партнер, коллеги, родители - были довольны, не забывайте украсть немного времени и для себя.

Я совершенно серьезно призываю вас воровать время.

Обычно, когда у вас есть дети, вы вынуждены это время выторговывать, просить его в обмен на что-то, вести долгие переговоры: "Давай ты посидишь с ними в субботу, а я не буду против, когда в следующий раз ты захочешь смыться на футбол".

Правообладатель иллюстрации Sue Foll Image caption Не ходите в супермаркеты с детьми

Увиливать от обязанностей - это грех, тут нужно хитрить и лукавить. Но у этого есть и заманчивая сторона.

Вы оставляете детей в детском саду, с няней или бабушкой, и они думают, что вы идете на работу или решаете какие-то насущные семейные проблемы...

Но на самом деле, это не так. У вас на самом деле любовь - с самой собой. И вы делаете то, что хотите.

Кто еще захочет в этот день заняться тем же? Поесть в том же ресторане, подняться на ту же гору, посмотреть тот же фильм?

Я помню, как мы гуляли по лесу вместе с подругой и нашими детьми. Одному нужно было в туалет, другой обжегся крапивой, у третьего носок постоянно сползал в ботинке, и все они боялись ос (ох уж эти городские дети).

Моя подруга посмотрела на меня, вздохнула и сказала: "Без детей было бы намного лучше".

И она была права! В тот момент я словно прозрела.

На следующей неделе я отвезла детей в центр досуга, а сама выбралась в лес.

Когда я забирала детей, мне казалось, что я вернулась из отпуска. Они подбежали ко мне, я их обняла. Мне хотелось расцеловать их за то, что они дали мне нескольких часов побыть одной.

Белки в колесе

Теперь у меня есть секрет. Эти несколько часов наедине с собой помогли мне увидеть все в другом, более ярком свете.

Я пообещала себе раз в месяц уклоняться от родительских обязанностей. И что вы думаете? Как мама я стала только лучше.

Это может быть прогулка по берегу реки, выход в театр, поход по магазинам или просто несколько часов на диване за каким-нибудь сериалом.

Главное, что вы делаете именно то, что хотите, и делаете это для себя.

Когда я делюсь с другими идеей уклонения от обязанностей, многие сначала пугаются. Почему это вдруг нужно проводить время отдельно от своей прекрасной семьи?

Но со временем, когда они начинают чувствовать себя белкой в колесе - завтрак, стирка, работа, домашние дела, уборка, бессонные ночи - они начинают видеть преимущества такого побега на несколько часов.

Когда появляются дети, ты уже не можешь свободно обращаться со временем и деньгами. Как оправдать трату денег на няню, если ты используешь это время только для себя? Как справится с чувством вины?

Но я рассматриваю это как заботу о своем собственном душевном здоровье, раннюю профилактику стресса и переутомления.

И никто не должен об этом знать.

Спрятаться в спальне

Посмотрите на мою подругу Энас. Она умудряется красть время для себя прямо перед носом у своей собственной семьи.

Когда у нее выдается редкий выходной, Энас уже точно знает, как она хочет его провести.

Она отдает своего трехлетнего ребенка няне, которая играет с ним на первом этаже, говорит, что уходит по делам, а сама тихонько пробирается на второй этаж, в спальню.

"Я просто решила спрятаться. Я заперла дверь спальни, и никто не знал, что я дома", - говорит Энас.

Image caption Забота о детях - дело непростое

Так у нее появилось новое хобби, и Энас не намерена его бросать.

"Я смотрю реалити-шоу в наушниках. Если у меня выходной, я не хочу делать ничего, что напрягает мозг. Мне хочется просто валяться на диване", - признается Энас.

Сложности начинаются, когда нужно выйти из укрытия за едой или водой.

Поход в туалет также нужно тщательно планировать и идти буквально на цыпочках, обходя скрипящие дощечки паркета.

"Нельзя даже воду слить. Остается только тихонько просочиться обратно к себе в комнату. Но это добавляет адреналина: а вдруг меня поймают", - говорит Энас.

Сейчас у Энас двое детей, и она умудряется найти время для себя, хотя младшей дочери всего четыре месяца.

После рождения второго ребенка ей удавалось украсть пару часиков, притворившись больной.

Муж уводил детей гулять в парк, а Энас могла пару часов побыть одна. Мало, но даже этого достаточно, чтобы молодая мама почувствовала себя лучше.

Машина как убежище

Пока Энас скрывается в спальне, Елена прячется в своей машине.

Елена воспитывает детей одна, у нее свой бизнес, ей приходится много общаться с людьми.

После дня непрерывных переговоров ей хочется просто побыть одной. Поэтому она с умом пользуется временем, которое проводит в машине, возвращаясь домой.

"Я говорю, что стою в пробке, но на самом деле я пью кофе в придорожном кафе, потому что не хочу сразу ехать домой", - говорит она.

"Мой автомобиль - это мой маленький дом, мой инструмент побега", - говорит Елена.

Image caption По словам Елены, ее машина - ее маленький дом

Единственная опасность - звонящий телефон. Нельзя не ответить, если звонят дети, говорит Елена.

Проблема еще в том, что она пользуется FaceTime. И если они увидят, что мама сидит в кафе, считай, что игра окончена. И какой же тут выход?

"Я пишу: "Напишите мне, не могу сейчас говорить". То, о чем они не знают, не может их ранить", - говорит Елена.

Возьмите себе на заметку: не стоит подсаживать семью на FaceTime.

Конспирация

Мне однажды пришлось нелегко, когда в один из таких "дней для себя" я уехала к морю и мне позвонил мой муж.

Пришлось бежать в общественный туалет, чтобы во время разговора он не слышал крик чаек. А представьте, если бы это был видео звонок... Все было бы куда сложнее.

Image caption Ваша семья думает, что вы на работе, а вы на самом деле - у моря.

Если вы когда-нибудь сбегали с уроков, вы поймете, какая это радость - вместо физкультуры сидеть в парке, спрятавшись от дождя и одноклассников, пока они, вспотевшие и все в грязи, наматывают круги на школьном стадионе.

Одно из самых счастливых воспоминаний школьной жизни - как мы мазали себя грязью перед тем, как появиться у финиша и присоединиться к классу.

Все время забега мы просто прятались в парке от дождя. В любой другой день такое времяпровождение показалось бы довольно жалким и постыдным, но тогда - мы же СКРЫВАЛИСЬ!

Платье наизнанку

Когда я только стала мамой, мы с подругами каждый год брали выходной в один и тот же день и отправлялись загорать и купаться в пруду рядом с нашим домом.

Мы устраивали пикник, шутили и смеялись, грелись на солнце, прыгали в воду и думали о том, что все наши домашние уверены: мы на работе.

В один из таких дней мой муж простыл и не пошел на работу. Я посмотрела на него, присела на диван, помедлила несколько секунд, потом поцеловала его и выбежала из дома.

Возвращаясь, я вдруг поняла, что есть проблема: я надела платье наизнанку. Что он подумает, если я вернусь с "работы" домой - сияющая, взлохмаченная, с улыбкой до ушей и в платье наизнанку?

Я остановила машину, сползла под сиденье и привела гардероб в порядок. Кто-нибудь это заметил? Возможно, но это не важно.

Муж позже мне говорил, что знал об этих побегах, но даже и не думал меня в чем-либо винить.

Энас тоже уверена, что няня замечала ее присутствие дома.

"Я заметила, что отношения в семье становятся лучше, если есть шанс побыть одной. Я более счастлива, поэтому дети и муж тоже чувствуют себя счастливее. Тут выигрывают все", - заключает Энас.

"Думать о себе - это нормально. Материнская ноша никуда не исчезает, но это не значит, что вы должны отказаться от всего", - говорит Энас.

Image caption Энас с ребенком на прогулке в парке

Елена тоже считает, что время, которое она проводит в машине, улучшает ее отношения с детьми.

"Если я устала или расстроена, я могу выместить свое недовольство на детях и в итоге не буду такой мамой, какой мне хотелось бы быть. Я не могу постоянно жить в режиме "мам, мам, мам, мам". Мне нужно время, чтобы побыть Еленой. И я совсем не чувствую себя виноватой", - говорит она.

Когда полезно сбежать

Мои дети стали старше, но я продолжаю пользоваться этим навыком и даже развила его.

Есть ситуации, от которых полезно иногда сбежать: стареющие родители, строптивые подростки, повзрослевшие дети, вдруг нагрянувшие на недельку в родительский дом, дедлайны на работе, разруха в квартире, требующие поддержки друзья.

У нас остается потребность остановить мир и найти несколько свободных часов.

"Это не кража времени, это ваше же время, которое вы используете для себя", - резюмирует Энас.

Автор текста и иллюстраций (за исключением тех, где указано иное) - Сью Эллиотт-Николлс.