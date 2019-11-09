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Акции протеста против решения суда в Барселоне, признавшего невиновными пятерых мужчин в групповом изнасиловании 14-летней девушки, прошли по всей Испании.

Судья объяснил свое решение тем, что девушка находилась в бессознательном состоянии, и обвиняемым не пришлось использовать силу или запугивать жертву. Согласно закону, для обвинения в изнасиловании нужно доказать насилие или запугивание.

Мужчин приговорили к срокам от 10 до 12 лет по более мягкой статье о сексуальном надругательстве. Если бы их признали виновными в изнасиловании, им грозили бы сроки от 15 до 20 лет.

Что произошло

Согласно приговору суда, в 2016 году пятеро мужчин надругались над 14-летней девушкой во время вечеринки на заброшенной фабрике в городе Манреса в Каталонии.

Сторона обвинения заявила, что мужчины по очереди насиловали девушку, которая находилась в сильном алкогольном и наркотическом опьянении.

Согласно версии следствия, один из обвиняемых по имени Бриан Андрес М. говорил каждому из подсудимых: "Теперь твоя очередь, у тебя есть 15 минут, поторапливайся".

Сама девушка рассказала, что плохо помнит произошедшее, но она видела, как один из подсудимых размахивал пистолетом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это не первые подобные протесты в Испании

Все подсудимые отрицают вину, хотя на нижнем белье жертвы нашли ДНК одного из обвиняемых.

Газета El Pais цитирует решение суда: поскольку жертва не осознавала, что делает, она не могла согласиться или отказаться от сексуальных отношений с подсудимыми, и, таким образом, обвиняемые смогли совершить половой акт без использования насилия или запугивания.

Суд выразил удивление тем, что сторона обвинения требовала наказания по более жесткой статье об изнасиловании. А испанские женщины вышли на улицы, протестуя против судебного решения.

На акции протеста вышла и молодая журналистка Ноэми Лопес Трухильо, специализирующаяся на теме гендерного неравенства. Она считает, что закон недостаточно защищает женщин от изнасилований - особенно если женщина выпила или приняла наркотики.

Правообладатель иллюстрации Noemí López Trujillo Image caption Ноэми Лопес Трухильо держит плакат "Сестра, я тебе верю"

"Это какой-то кошмар! Женщины все время чувствуют себя в опасности. Мы хотим, чтобы закон защищал нас от агрессии и называл вещи своими именами. Это не сексуальное использование, это изнасилование!" - рассказала журналистка.

Протесты уже были

Это не первые протесты после судебного решения по делу об изнасиловании.

В 2016 году 18-летняя испанка обвинила пятерых мужчин в групповом изнасиловании во время забега быков в Памплоне. Нападавшие затащили ее в подъезд жилого дома и сняли все на видео.

Изначально суд признал их виновными по более мягкой статье, так как, согласно отчету полиции, девушка вела себя пассивно и нейтрально.

Это решение вызвало многотысячные протесты по всей Испании, которые продолжались несколько месяцев.

Остановить их смогло только решение Верховного суда Испании, признавшего мужчин виновными в изнасиловании, а также обещание премьер-министра изменить законодательство.

Протестующие требовали, чтобы по закону изнасилованием считался любой сексуальный акт, совершенный без согласия обеих сторон.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Протестующая показывает знак солидарности "черный треугольник" - такой знак носили заключенные в концентрационных лагерях

По данным Amnesty International, законы, согласно которым секс без согласия считается изнасилованием, действуют в девяти из 31 стран ЕС, в том числе и в Великобритании.

При чем тут выборы

Примут ли новый закон о сексуальном насилии в Испании, может зависеть от выборов, которые пройдут в это воскресенье.

Это будут вторые выборы с апреля - премьер Педро Санчес из Испанской социалистической рабочей партии так и не смог договориться о коалиции в парламенте и сформировать правительство.

Из-за затяжного политического кризиса в Испании (это будут четвертые выборы за последние четыре года) социалисты так и не успели принять обещанный закон о сексуальном насилии. За изменение закона выступают две крупные партии - социалисты и левые.

Феминистки беспокоятся, что если на выборах победят консерваторы (Народная партия Пабло Касадо), то принятие закона о сексуальном насилии не будет приоритетом.

А если Народная партия вступит в коалицию с крайне правой партией "Голос", закон может быть не принят вовсе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие в городе Малага с плакатом "Нет - значит нет"

"Партия "Голос" выступает против законов, защищающих права женщин," - считает журналистка Ноэми Лопес Трухильо.

На прошлых выборах "Голос" набрал более 10% голосов и получил 24 места в парламенте. Эта партия выступает за отмену закона о гендерном насилии, за запрет абортов и однополых браков.

Директор по международным отношениям партии Иван Эспиноса рассказал корреспонденту Би-би-си, что, по его мнению, мужчины и женщины в Испании не равны перед законом.

"У нас есть законы, согласно которым нет презумпции невиновности. Мужчина всегда виноват, если он не сможет доказать обратного. Эти законы - дискриминация против мужчин", - утверждает он.

Предрассудки времен Франко

При Франко женщины были лишены основных прав - вплоть до того, что не могли открыть банковский счет без разрешения мужа.

Правообладатель иллюстрации British Pathe Image caption Во времена правления Франко права испанских женщин ущемлялись

В 2017 году в Испании было зарегистрировано рекордное количество случаев насилия против женщин - 160 тысяч женщин пострадали от домашнего насилия, 47 были убиты партнерами.

Эксперты считают, что предрассудки времен режима Франко мешают борьбе за гендерное равноправие в Испании.

"Я вышла на акцию протеста, так как устала от того, что мужчины считают, что женским телом можно просто пользоваться, - говорит Ноэми Лопес Трухильо. - И еще я хотела поддержать 14-летнюю жертву. Чтобы она знала, что сделала все правильно, рассказав об изнасиловании".