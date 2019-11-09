Зачем было толкать ребенка, чтобы сделать устойчивых роботов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Стоимость аренды робота Спота равносильна стоимости спортивного автомобиля

Глава компании по производству роботов Boston Dynamics Марк Рэйберт признался, что однажды слегка подтолкнул свою годовалую дочь, чтобы понять, как человек удерживает баланс.

Его видеоклип на YouTube, в котором робота Атласа безуспешно пытаются уронить, толкая хоккейной клюшкой, собрал 34 млн просмотров.

"У меня есть видео, на котором я толкаю однолетнюю дочь, и она падает, громко выражая свою обиду. Она тогда только училась балансировать, а мне хотелось посмотреть, что из этого получится. Ну, мы все равно дружим", - рассказал он в интервью Би-би-си.

Boston Dynamics начинала свою деятельность с разработки военных роботов, теперь компания хочет найти им применение в нефте- и газодобыче, а также в строительстве.

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Рэйберт рассказал, что к нему обращались более 3500 раз с запросами об аренде четвероногого робота Спота. Цена аренды была бы эквивалентна стоимости дорогого спортивного автомобиля.

Boston Dynamics пока не приносит прибыли владельцу - японской Softbank Group. До этого компания принадлежала Alphabet - материнской компании Google.

"Если вы посмотрите на наши видео в YouTube, у них процент одобрения от наших фолловеров всегда выше 95%. Для меня это знак, что люди позитивно относятся к нашей работе", - сказал он.

"Когда люди видят роботов на конференциях, они хотят с ними фотографироваться, люди хотят гладить роботов. Это позитивно. С другой стороны, если вы почитаете СМИ, блоги и истории о нашей продукции, в заголовках будут фигурировать слова "жуткий" и "пугающий", и мне интересно, учитывается ли при этом мнение людей", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рэйберт часто посещает конференции, на которых рассказывает о своей работе

Хотя Рэйберт как-то сам сказал, что его роботы вызывают страх. Сейчас он уверяет, что пошутил: "Я подшучивал над собой и СМИ, когда сказал это. Это случилось на закрытой встрече без СМИ, а я отпускал шутки в окружении друзей. Я подшучивал над нами и над ними".

Роботы Boston Dynamics считаются одними из лучших в мире по технологическим характеристикам, но компания пока делает акцент на развитие "атлетического интеллекта", нежели встроенного искусственного разума.

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Отвечая на вопрос, как роботы в будущем смогут работать с людьми, Рэйберт сказал, что есть люди, разбирающиеся в этой теме лучше.

"Мне интересно, чтобы роботы умели выполнять какие-то вещи, очень функциональные вещи - чтобы они проворно передвигались, воспринимали происходящее вокруг для маневрирования. Это ключевые функциональные возможности, благодаря которым роботы станут интересными и полезными", - сказал он.