Блумберг вступил в гонку за пост президента США. Как это меняет расклад сил?

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Как раз когда показалось, что число потенциальных кандидатов в президенты США от Демократической партии наконец-то стало осмысляемым, оно снова готово вырасти.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, похоже, был бы не прочь поселиться в Белом доме. А если вы миллиардер, то чтобы принять подобное решение, не нужно спрашивать советов.

Так почему он рассматривает участие в президентской гонке, хотя все несколько месяцев назад заявлял, что не намерен ничего подобного делать?

Есть несколько версий.

Он думает, что сможет победить

Да, этот ответ очевиден. На Блумберга работает множество людей, изучающих опросы общественного мнения, политтехнологов, и вообще он бизнесмен, внимательно относящийся к большим данным.

Не надо быть специалистом в статистическом анализе, чтобы понять: Демократическая партия даже не близка к определению своего кандидата.

Согласно опросам, пока лидируют четверо кандидатов - Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Пит Буттиджич. У каждого из них есть сильная и слабая стороны.

Известность Байдена и связи с до сих пор популярным Бараком Обамой пока не помогли ему завоевать популярность ни среди избирателей, ни среди финансовых доноров. Кроме того, многие обеспокоены его возрастом и состоянием здоровья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые считают, что у Элизабет Уоррен слишком левые взгляды

Прогрессивные взгляды Уоррен и Сандерса, которые придерживаются левых убеждений, возможно, не получат массовой поддержки на выборах. Сандерс также не молод, и у него проблемы со здоровьем.

Буттиджич молод, но у него мало электорального опыта, и пока он не пользуется широкой поддержкой среди меньшинств, которые составляют значительную часть голосующих на праймериз.

Более того, согласно опросам общественного мнения, большое число избирателей-демократов все еще не решили, кого из кандидатов поддерживают.

Согласно недавнего опросу New York Times/Siena College, в четырех из шести ключевых для Демократической партии штатов "не знаю" был самым популярным ответом на вопрос о предпочтениях среди участников дебатов.

В опросе Economist/YouGov 22% участников заявили, что хотели бы видеть "больше вариантов", чем есть сейчас у демократов.

Посмотрев на все это, Блумберг мог решить, что для него найдется место в списке потенциальных кандидатов. Учитывая, что он миллиардер, у него есть все возможности обойти конкурентов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Блумберг (в центре) давно знаком с семьей Трампа

Он надеется повлиять на Демократическую партию

Может быть, Блумберг и надеется победить. Но, честно говоря, шансов у него не так много. Нынешний мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также попытался выдвинуть свою кандидатуру и вылетел из гонки практически сразу.

Еще один бизнесмен Джон Делейни почти два года проводил предвыборную кампанию в штате Айова - и пока что абсолютно безрезультатно.

Миллиардер Том Стейер потратил огромные деньги на саморекламу и даже смог поднять свой рейтинг достаточно, чтобы попасть на дебаты. Но больше ему нечем похвастаться.

Говоря о дебатах, Блумберг не попадет на ноябрьские, а, может быть, на все остальные тоже, так как по партийным правилам должен заручиться достаточной финансовой поддержкой со стороны простых избирателей. Пока же сообщается, что он не намерен посвящать время привлечению пожертвований.

Сложно представить себе, как члены Демократической партии захотят поддержать нью-йоркского миллиардера, который еще не так давно был республиканцем, с репутацией консерватора в сфере налогов, ориентирующегося на интересы бизнесменов.

Если Блумберг сам это понимает, то, может быть, он подумывает принять участие в гонке лишь для того, чтобы не дать Демократической партии занять слишком левые позиции, а подтолкнуть ее ближе к более приемлемому для бизнеса политическому центру.

Он не единственный миллиардер, озабоченный дрейфом влево Демократической партии. Билл Гейтс и Леон Куперман уже выразили свое беспокойство предложением Элизабет Уоррен ввести 6% налог на личное состояние свыше одного миллиарда долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Блумберга достаточно денег, чтобы финансировать свою кампанию

Блумберг, может быть, думает принять участие в гонке с той лишь целью, чтобы не дать пройти Уоррен и Сандерсу, которых он считает слишком радикальными, чтобы одержать победу над Дональдом Трампом или эффективно управлять страной.

Вполне вероятно, что хорошо профинансированная кампания Блумберга может подорвать все надежды Уоррен и Сандерса. Но может быть и наоборот: участие Блумберга поможет им, поскольку заберет голоса избирателей умеренных взглядов у Байдена и Буттиджича.

Последний вариант кажется более вероятным, учитывая, что Блумберг, хотя и не сможет забрать у Байдена поддержку меньшинств, выглядит идеальным кандидатом для образованных, финансово благополучных белых избирателей, которые пока склоняются к поддержке Буттиджича.

Кроме того, вполне возможно, что несмотря на финансовые ресурсы кампания Блумберга не добьется вообще ничего, а только сделает чуть богаче политконсультантов и тех, кто анализирует общественное мнение.

Потому что он просто может

Где спит слон? Там, где ему захочется.

Почему миллиардер хочет стать президентом? Потому что может.

Может быть, все настолько просто. Блумберг подумывал о президентстве годами. Но сейчас ему уже 77 лет, и, если смотреть на вещи реалистично, это его последний шанс.

Участие Байдена заставило его на время отказаться от этой идеи, но возможность стать президентом вполне могла стать главной причиной изменить решение.

Кандидатура Блумберга будет действовать на нервы Трампу - так же, как раньше де Блазио. Президент США уже назвал его "маленьким Майклом" и заявил, что его будет легко победить.

Хотя демократам, может быть, и понравится перепалка между Трампом и Блумбергом, им вряд ли по душе, что человек с неограниченными финансовыми возможностями вдруг решил потратить деньги на свою личную кампанию, а не на помощь умеренным кандидатам.

"Если бы я был миллиардером и центристом и беспокоился, что Джо Байден может проиграть Уоррен или Сандерсу, я бы не выдвигал свою собственную кандидатуру. Я бы организовал неограниченное финансирование альтернативному кандидату ", - пишет в "Твиттере" журналист Nation Джит Хир.

В качестве возможных альтернатив Хит называет Буттиджича, Кори Букера или Стива Баллока. Все они уже участвуют в гонке, принимали участие в нескольких дебатах и имеют больше опыта в политике, чем Блумберг.

Но не стоит забывать, что четыре года тому назад, никто не думал, что богатый бизнесмен из Нью-Йорка сможет стать президентом.

Мы все знаем, чем это закончилось.