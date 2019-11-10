Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Путин отрицает обвинения во вмешательстве в дела других стран

В Лондоне разгорается политический скандал вокруг доклада о возможном вмешательстве России в британскую политику. Правительство Бориса Джонсона обвиняют в намеренной задержке выхода документа в преддверии досрочных парламентских выборов.

Министр финансов Саджид Джавид заявил, что график публикации доклада, подготовленного в комитете по разведке и безопасности британского парламента, является абсолютно нормальным.

В докладе упоминаются девять российских бизнесменов, спонсировавших Консервативную партию, сообщила в воскресенье Sunday Times с ссылкой на свои источники.

Что в докладе?

О чем расскажет доклад комитета по разведке и безопасности? Ответ на этот вопрос знает лишь узкий круг посвященных, которые держат его в секрете.

Но составить общее представление о содержании документа все-таки возможно.

Известно, что доклад рассматривает самые разные действия России, от традиционного шпионажа до подрывной деятельности, причем не только в Великобритании.

Однако наибольший интерес вызывают выводы, связанные с предполагаемым вмешательством в британскую политику. Так, в США расследование спецпрокурора Мюллера выявило широкомасштабное вмешательство в президентские выборы, особенно через социальные сети и посредством организации утечки документов.

Доказательств кибероперации подобного масштаба против Британии на данный момент нет. И хотя в докладе могут быть свидетельства отдельных попыток, члены правительства уже заявили, что никаких фактов, доказывающих успешное российское вмешательство в британские выборы вообще и референдум по брекситу в частности, не обнаружено.

Впрочем, вопрос в том, что считать успешным.

Не все уязвимости были устранены, и возможность вмешательства России или другого государства сохраняется, заявил на прошлой неделе в интервью Би-би-си бывший заместитель советника премьер-министра по национальной безопасности Падди Макгиннесс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Евгений Лебедев с Борисом Джонсоном и его сестрой

Спонсоры Консервативной партии

Скорее всего, парламентский доклад коснется широкого спектра вопросов о российском влиянии на политику и общественную жизнь Британии.

В документе собрана информация от независимых экспертов и британских спецслужб, таких как МИ-5, МИ-6 и Центра правительственной связи.

Среди прочих, показания дал Билл Браудер, финансист и глава фонда Сергея Магнитского, борющегося за наказание российских чиновников, нарушающих права человека.

По сообщениям в СМИ, комитет расспросил и автора скандального "досье Трампа", бывшего офицера МИ-6 Кристофера Стила, а также журналиста Эдварда Лукаса.

Предполагается, что эти и другие эксперты раскритиковали открытость Британии к российскому влиянию. Особенно они возмущены тем, как российские деньги якобы скомпрометировали финансовую систему Лондона, а затем просочились и в политику.

Вопросы о спонсорах политических партий возникали давно, и Sunday Times называет девять доноров Консервативной партии, которые могут быть упомянуты в докладе (или, что вероятнее, в засекреченном приложении к документу).

Вечеринки и русские деньги

Доклад может касаться и личных отношений политиков с россиянами. Так, в бытность министром иностранных дел Борис Джонсон посетил вечеринку на итальянской вилле Евгения Лебедева, владельца британской газеты Evening Standard.

"Что касается спонсоров, будь то Консервативная партия или любая другая, существуют очень строгие правила, и мы, разумеется, всегда будем им следовать", - заявил министр финансов Саджид Джавид в программе Эндрю Марра на Би-би-си.

Министр категорически отверг предположения о том, что российские деньги могут влиять на его партию в преддверии декабрьских выборов.

Image caption Джавид заявил, что тори соблюдают правила финансирования предвыборных кампаний

По данным Би-би-си, выступавшие перед парламентским комитетом эксперты заявляли, что правительство Британии отчасти само виновато в российском вмешательстве, так как оно не сделало ничего, чтобы его предотвратить. В доказательство этих слов они ссылались на пассивную реакцию на убийство Александра Литвиненко в 2006 году.

Британия, утверждали эксперты, имеет уникальную возможность противостоять российскому влиянию именно благодаря объему российских денег в Лондоне и важности британской столицы для российских элит. Однако выбор был сделан в пользу защиты финансовых потоков.

Но аргументы известных критиков Кремля хорошо известны, а вот заключения итогового доклада предугадать сложнее.

Скорее всего, комитет сосредоточится на материалах, предоставленных спецслужбами. Маловероятно, чтобы в них фигурировали имена конкретных людей, а если таковые и есть, то они, скорее всего, будут засекречены.

Слово за Даунинг-стрит

Доклад уже прошел формальную проверку на предмет гостайны, и у правительства, по данным источников Би-би-си, не возникло никаких возражений против его публикации,

Таким образом, решение остается лишь за офисом премьер-министра. На Даунинг-стрит настаивают, что нормальный процесс работы над докладом предполагает его выход после выборов.

Однако критики считают, что правительство хочет скрыть до выборов компрометирующие данные - возможно, речь идет о финансировании Консервативной партии.

Другой источник предположил, что речь может идти о вмешательстве в американские выборы - неудобная тема, учитывая предстоящий визит Трампа в Лондон на саммит НАТО.

Один чиновник рассказал Би-би-си, что хотя в докладе содержатся данные о российском вмешательстве, правительство могло бы опровергнуть многие обвинения.

Чиновник предположил, что доклад получился отнюдь не таким шокирующим, как ожидают некоторые оппоненты.

Офис премьера совершил ошибку, отложив выход доклада и породив пересуды о его содержании, которые будут преследовать консерваторов до конца предвыборной кампании, считает собеседник Би-би-си.