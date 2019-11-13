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13 ноября во многих странах мира отмечается ежегодный Всемирный день доброты.

Что лично вам может дать благожелательное отношение к другим людям? Внутреннее ощущение тепла, моральное удовлетворение? Все это, скорее всего, правда, но ученые из нового исследовательского центра говорят, что у доброты есть и куда более мощный эффект: она может продлить вам жизнь.

Сотрудники Института доброты имени Бедари при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), готовы к шуткам по поводу своей работы.

"Мы смотрим на научную сторону вопроса. Мы не садимся в круг, взявшись за руки. Мы говорим о психологии, биологии и позитивных способах социального взаимодействия", - говорит директор института Дэниел Фесслер.

Понятие "доброта" недавно фигурировало в новостных заголовках.

Бывший президент США Барак Обама построил вокруг него надгробную речь для ветерана Демократической партии Элайджи Каммингса, скончавшегося в октябре.

"Быть сильным мужчиной означает в том числе быть добрым. Нет ничего слабого в доброте и сочувствии, - сказал Обама. - Нет ничего слабого в том, чтобы заботиться о других. Вы не тряпка, когда вы принципиальны и когда с уважением относитесь к другим".

Помимо Обамы к доброте призывала Эллен ДеДженерес - одна из самых узнаваемых людей в США, ведущая своего чат-шоу и открытая лесбиянка, которую либеральное интернет-сообщество недавно осудило за дружбу с Джорджем Бушем-младшим.

"Когда я говорю "относитесь друг к другу по-доброму", я имею в виду не только людей, разделяющих ваши взгляды. Я имею в виду относиться по-доброму ко всем. Взгляды здесь не важны", - сказала ДеДженерес.

Поэтому 13 ноября, в Международный день доброты, мы хотим разобраться, что же это значит - быть добрым, и почему это важно.

Этот вопрос изучают эксперты, и настроены они самым серьезным образом. В конце концов, речь идет о жизни и смерти в буквальном смысле, говорят они.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Нет ничего слабого в доброте и сочувствии", - сказал Обама

Исследование Дэниела Фесслера из Института доброты Бедари в США посвящено тому, как, наблюдая за добрыми поступками других, люди начинают хотеть совершать их сами. Фесслер попытался выяснить, для каких типов людей доброта может быть "заразной".

"Я думаю, можно со всей справедливостью сказать, что мы живем в недобрый век, - говорит он. - И здесь, в США, и по всему миру мы видим, как усиливается конфликт между людьми, придерживающимися разных политических взглядов или исповедующих разные религии".

Доброта, объясняет ученый, - это мысли, чувства и убеждения, которые ассоциируются с действиями, приносящими пользу другим людям. При этом польза другим выступает именно конечным результатом, а не средством достижения чего-то еще.

В свою очередь, отсутствие доброты или черствость означает, что вы нетерпимы к другим людям и их благополучие не выглядит для вас чем-то ценным или важным.

Это отношение хорошо знакомо всем жертвам травли в соцсетях.

Черствость, конечно, изобрели не вчера, но сейчас, как объясняет Фесслер, чем большей анонимностью пользуются люди, тем более они склонны к агрессии и тем меньше задумываются о чувствах или благополучии других.

Доброты становится все меньше

Институт доброты был открыт на деньги Фонда Бедари, основанного филантропами Дженнифер и Мэттью Харрисами, которые пожертвовали на это начинание 20 млн долларов.

Институт располагается на факультете социологии Лос-Анджелесского университета, и его цель - как работать с населением, так и вдохновлять лидеров.

Харрис, по его словам, видит большую необходимость в том, чтобы попытаться понять, почему в современном мире доброты становится все меньше, и построить мост между наукой и духовным миром.

Вот несколько проектов, которыми занимается институт:

антропологи изучают, как доброта распространяется между людьми;

социологи анализируют, как черствых людей убедить быть добрее;

психологи исследуют, как доброта может улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Правообладатель иллюстрации UCLA Image caption Дарнелл Хант (слева) и Дэниел Фесслер

Как отмечает Фесслер, всем известно, что "плохой" стресс - когда ты никак не можешь повлиять на трудную ситуацию - очень вреден, в отличие от "хорошего" стресса, сопутствующего сложным, но приносящим удовлетворение занятиям - как, например, альпинизм.

"Жить с людьми, которые к вам относятся, в лучшем случае, равнодушно, а в худшем - с открытой неприязнью, вредно для здоровья. Это сокращает вам жизнь в буквальном смысле", - говорит он.

"Тогда как и получать доброту от других, и дарить ее самому - полная противоположность предыдущей токсичной ситуации. Эти вещи для здоровья полезны", - продолжает ученый.

Даже незначительные моменты взаимодействия с другими людьми - например, когда бариста в кафе вам улыбнется и спросит, как дела, - может улучшить ваше самочувствие.

"Когда вы участвуете в чем-то добром, размышляете о том, как проявить доброту к другим людям, - такие вещи понижают давление. Они имеют терапевтический эффект, - подчеркивает ученый он. - Это помогает при лечении депрессии и тревожности".

"Важный вывод"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Проявление доброты имеет выраженный терапевтический эффект для каждой из сторон, говорят ученые

Психиатр из Колумбийского университета Келли Хардинг рассматривала феномен влияния доброты в своей недавней книге "Эффект кролика" (The Rabbit Effect)

"Она полезна для иммунной системы, для давления, она помогает людям жить дольше и лучше. Это правда замечательно, учитывая, что запасы доброты неисчерпаемы, и при этом перенасытиться ею невозможно. Она бесплатна и широко доступна".

Объясняя название своей книги, Хардинг говорит: "Я слышала об исследовании поведения кроликов, проводившемся в 1970-х. У одной группы результаты были лучше других, и ученые хотели понять, что происходит. Выяснилось, что за кроликами с хорошими результатами ухаживал особенно добрый ученый".

"Как врач я была совершенно поражена. Я решила, что это чрезвычайно важный вывод", - вспоминает Хардинг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Быть добрым к другим бывает проще, чем к себе, говорит доктор Хардинг

Доброта, подчеркивает Хардинг, может многое изменить и помочь людям лучше ориентироваться в своем мире. Но часто проявить доброту по отношению к другим намного проще, чем к самому себе, отмечает она.

"На работе, в школе и дома проявление сочувствия ведет к лучшим результатам. Скажем, в медицине технологии улучшаются, но они никогда не смогут полностью заменить доброту участливого персонала. Связь между психическим здоровьем и здоровьем физическим крайне важна".

Как жить добрее

"Добрые советы" от специалиста по доброте Габриэллы Ван Риж

1.Начните по-настоящему слушать других (вместо того, чтобы сразу формулировать ответ в голове).

2.На грубость отвечайте добротой (например, если кто-то раздраженно с вами разговаривает, ответьте дружелюбно: "Сложный день сегодня?").

3.Постарайтесь вовлечь в компанию или в дело кого-то, кто стоит в стороне. Это поможет человеку поднять самооценку. Многих всю жизнь никто не замечает и никуда не приглашает, и это обесчеловечивает.

4.Действие/реакция. Научитесь замечать за собой черствость и осознайте, что ваши задетые чувства - отнюдь не главное. Когда вас что-то раздражает, вдохните поглубже, отступите на шаг назад и посмотрите на вещи свежим взглядом.

По словам главы факультета социологии UCLA Дарнелла Ханта, он хотел, чтобы Институт доброты стал противоядием в среде нынешней мировой политики, жестокости и вражды - с корнями, уходящими в серьезную научную работу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для того, чтобы проявлять доброту, совсем не обязательно иметь во всем общие взгляды

"Мы сейчас живем в такое время, когда просто необходимо сделать шаг назад и исследовать те вещи, которые делают нас людьми, и которые потенциально могут сделать наше общество более гуманным", - говорит он.

"Мы живем в момент политической поляризации в США и остальном мире, а также при усиливающейся урбанизации, которая ведет к тому, что люди все меньше общаются напрямую, - продолжает ученый. - Когда люди становятся свидетелями чьих-то добрых поступков, это их вдохновляет на то, чтобы их повторить. Но мы все еще пытаемся понять, как работает механизм доброты".

Мы хотим перевести наше исследование из академической формы в доступную и применимую в реальном мире. И сейчас правильный исторический момент, чтобы это сделать", - заключает Хант.