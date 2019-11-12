Отвращение к овощам может быть обусловлено генами

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Терпеть не можете некоторые овощи? Возможно, в этом виноваты ваши гены, считают ученые из США.

Существуют гены, внушающие человеку, что тот или иной вкус ему крайне неприятен.

Если вы такие гены унаследовали, не удивляйтесь, что некоторые продукты, например, брокколи или брюссельская капуста, кажутся вам отвратительными.

Именно поэтому, говорят ученые, в рационе некоторых людей наблюдается заметный дефицит овощей.

Эти же гены делают невкусным пиво, кофе или черный шоколад. Многим вкус этих продуктов кажется неприятным, и, скорее всего, то же самое испытывали предыдущие поколения их родственников.

С точки зрения эволюции чувствительность к горьким вкусам полезна - она защищает человека от вероятности съесть что-нибудь ядовитое.

Но чрезмерная разборчивость в еде для здорового питания вредна, так как человек недополучает необходимые организму элементы и витамины, содержащиеся в овощах и фруктах, уверена доктор Дженнифер Смит, возглавляющая исследование генов вкуса.

Одна из самых широко известных медицинских рекомендаций в странах Запада - ежедневно съедать по меньшей мере пять разных фруктов или овощей.

Как это работает

Каждый человек наследует две копии генов TAS2R38, отвечающих за вкусовые ощущения. Эти гены кодируют рецепторы горького вкуса.

У TAS2R38 есть несколько вариантов. Люди, наследующие две копии подвида AVI, нечувствительны даже к горечи лекарств.

Те, кто унаследовал одну копию AVI и одну копию PAV, чувствуют горечь медикаментов, но нормально воспринимают менее выраженный горький вкус, например, в кофе.

Те же, кто наследует две копии подвида PAV, сверхчувствительны к вкусу и находят кофе или пиво чрезмерно горькими.

В процессе исследования, в котором участвовали 175 добровольцев, ученые установили, что люди с двумя копиями PAV могут есть только очень ограниченное количество полезных для сердца зеленых овощей.

Выступая на конференции Американской кардиологической ассоциации, доктор Смит сказала, что отныне, исходя из результатов исследований ее группы, прописывать диету пациентам необходимо с учетом их личного восприятия вкусов.

Теперь ученые намерены выяснить, можно ли замаскировать горький вкус специями, чтобы сделать овощи более приемлемыми для обладателей двух копий гена PAV.